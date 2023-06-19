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СМИ: Япония подписала с Украиной меморандум о восстановлении - РИА Новости, 19.06.2023
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06:32 19.06.2023
https://ria.ru/20230619/vosstanovlenie-1879047786.html
СМИ: Япония подписала с Украиной меморандум о восстановлении
СМИ: Япония подписала с Украиной меморандум о восстановлении - РИА Новости, 19.06.2023
СМИ: Япония подписала с Украиной меморандум о восстановлении
Министр по делам восстановления Японии Хиромити Ватанабэ и вице-премьер Украины, министр инфраструктуры Украины Александр Кубраков подписали в понедельник... РИА Новости, 19.06.2023
2023-06-19T06:32
2023-06-19T06:32
украина
япония
в мире
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ТОКИО, 19 июн – РИА Новости. Министр по делам восстановления Японии Хиромити Ватанабэ и вице-премьер Украины, министр инфраструктуры Украины Александр Кубраков подписали в понедельник меморандум о восстановлении Украины, сообщило агентство Киодо. Япония намерена, используя свой опыт восстановления после землетрясения и цунами 2011 года и других стихийных бедствий, оказать помощь Украине в вопросах восстановления жилья, канализации, восстановления транспортной инфраструктуры, обеспечения оборудования для школ. Соответствующие консультации с Украиной правительство Японии проводит с марта текущего года.
https://ria.ru/20230524/tekhnika-1873893598.html
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украина, япония, в мире
Украина, Япония, В мире
СМИ: Япония подписала с Украиной меморандум о восстановлении

"Киодо": Токио и Киев подписали меморандум о восстановлении Украины

© РИА Новости / Павел Бедняков | Перейти в медиабанкФлаг Японии
Флаг Японии - РИА Новости, 1920, 19.06.2023
© РИА Новости / Павел Бедняков
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Флаг Японии. Архивное фото
Читать ria.ru в
ТОКИО, 19 июн – РИА Новости. Министр по делам восстановления Японии Хиромити Ватанабэ и вице-премьер Украины, министр инфраструктуры Украины Александр Кубраков подписали в понедельник меморандум о восстановлении Украины, сообщило агентство Киодо.
Япония намерена, используя свой опыт восстановления после землетрясения и цунами 2011 года и других стихийных бедствий, оказать помощь Украине в вопросах восстановления жилья, канализации, восстановления транспортной инфраструктуры, обеспечения оборудования для школ.
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Соответствующие консультации с Украиной правительство Японии проводит с марта текущего года.
 
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