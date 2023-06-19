https://ria.ru/20230619/vosstanovlenie-1879047786.html
СМИ: Япония подписала с Украиной меморандум о восстановлении
СМИ: Япония подписала с Украиной меморандум о восстановлении - РИА Новости, 19.06.2023
СМИ: Япония подписала с Украиной меморандум о восстановлении
Министр по делам восстановления Японии Хиромити Ватанабэ и вице-премьер Украины, министр инфраструктуры Украины Александр Кубраков подписали в понедельник... РИА Новости, 19.06.2023
2023-06-19T06:32
2023-06-19T06:32
2023-06-19T06:32
украина
япония
в мире
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/06/0a/1794582601_0:320:3072:2048_1920x0_80_0_0_09d691f91ebf900ee2824fd7f7b096a8.jpg
ТОКИО, 19 июн – РИА Новости. Министр по делам восстановления Японии Хиромити Ватанабэ и вице-премьер Украины, министр инфраструктуры Украины Александр Кубраков подписали в понедельник меморандум о восстановлении Украины, сообщило агентство Киодо. Япония намерена, используя свой опыт восстановления после землетрясения и цунами 2011 года и других стихийных бедствий, оказать помощь Украине в вопросах восстановления жилья, канализации, восстановления транспортной инфраструктуры, обеспечения оборудования для школ. Соответствующие консультации с Украиной правительство Японии проводит с марта текущего года.
https://ria.ru/20230524/tekhnika-1873893598.html
украина
япония
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/06/0a/1794582601_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_82297eac629a99780d7b5b528648e231.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
украина, япония, в мире
СМИ: Япония подписала с Украиной меморандум о восстановлении
"Киодо": Токио и Киев подписали меморандум о восстановлении Украины