https://ria.ru/20230619/vosstanovlenie-1879047786.html

СМИ: Япония подписала с Украиной меморандум о восстановлении

СМИ: Япония подписала с Украиной меморандум о восстановлении - РИА Новости, 19.06.2023

СМИ: Япония подписала с Украиной меморандум о восстановлении

Министр по делам восстановления Японии Хиромити Ватанабэ и вице-премьер Украины, министр инфраструктуры Украины Александр Кубраков подписали в понедельник... РИА Новости, 19.06.2023

2023-06-19T06:32

2023-06-19T06:32

2023-06-19T06:32

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ТОКИО, 19 июн – РИА Новости. Министр по делам восстановления Японии Хиромити Ватанабэ и вице-премьер Украины, министр инфраструктуры Украины Александр Кубраков подписали в понедельник меморандум о восстановлении Украины, сообщило агентство Киодо. Япония намерена, используя свой опыт восстановления после землетрясения и цунами 2011 года и других стихийных бедствий, оказать помощь Украине в вопросах восстановления жилья, канализации, восстановления транспортной инфраструктуры, обеспечения оборудования для школ. Соответствующие консультации с Украиной правительство Японии проводит с марта текущего года.

https://ria.ru/20230524/tekhnika-1873893598.html

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украина, япония, в мире