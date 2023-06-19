Рейтинг@Mail.ru
Сальдо назвал условие для начала восстановления Каховской ГЭС - РИА Новости, 19.06.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
03:03 19.06.2023 (обновлено: 08:20 19.06.2023)
https://ria.ru/20230619/vosstanovlenie-1879042495.html
Сальдо назвал условие для начала восстановления Каховской ГЭС
Сальдо назвал условие для начала восстановления Каховской ГЭС - РИА Новости, 19.06.2023
Сальдо назвал условие для начала восстановления Каховской ГЭС
Восстановление Каховской ГЭС может начаться, когда украинские войска отодвинут на достаточно безопасное расстояние, сообщил РИА Новости врио губернатора... РИА Новости, 19.06.2023
2023-06-19T03:03
2023-06-19T08:20
разрушение каховской гэс
вооруженные силы украины
россия
херсонская область
киев
владимир сальдо
владимир леонтьев (новая каховка)
дмитрий песков
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/06/08/1877009683_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_00cac4f86152f0ab0250b7bb0cfc96c0.jpg
МОСКВА, 19 июн - РИА Новости. Восстановление Каховской ГЭС может начаться, когда украинские войска отодвинут на достаточно безопасное расстояние, сообщил РИА Новости врио губернатора Херсонской области Владимир Сальдо.&quot;Безусловно, после достижения целей СВО или даже раньше, когда отгоним врага на безопасное расстояние, начнем восстанавливать Каховскую ГЭС. Другого пути нет — слишком сильно на нее завязана экология и экономика левобережья Херсонской области и северного Крыма. Это принципиальный вопрос&quot;, — сказал он.В то же время Сальдо отметил, что о конкретных планах и проектах пока говорить рано.В ночь на 6 июня на Каховской ГЭС произошло разрушение верхней части станции, из-за чего начался неконтролируемый сброс воды. При этом сама дамба водохранилища не пострадала. Глава администрации Новокаховского городского округа Владимир Леонтьев возложил ответственность за разрушение объекта на киевский режим.По последним данным, в результате погибли 35 человек. СК России возбудил уголовное дело о теракте. Владимир Путин назвал произошедшее варварской акцией украинских властей и отметил, что это привело к масштабной экологической и гуманитарной катастрофе.Каховская гидроэлектростанция является шестой (нижней и последней) ступенью каскада Днепровских гидроэлектростанций, расположенной в пяти километрах от города Новая Каховка Херсонской области, которая с 30 сентября 2022 года вошла в состав России по итогам референдума.
https://ria.ru/20230618/pogibshie-1879029185.html
россия
херсонская область
киев
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/06/08/1877009683_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_099d981c29143a3334df374fb57f57a2.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
разрушение каховской гэс, вооруженные силы украины, россия, херсонская область , киев, владимир сальдо, владимир леонтьев (новая каховка), дмитрий песков, следственный комитет россии (ск рф)
Разрушение Каховской ГЭС, Вооруженные силы Украины, Россия, Херсонская область , Киев, Владимир Сальдо, Владимир Леонтьев (Новая Каховка), Дмитрий Песков, Следственный комитет России (СК РФ)
Сальдо назвал условие для начала восстановления Каховской ГЭС

Сальдо: восстановление Каховской ГЭС может начаться, когда ВСУ будут отодвинуты

© AP PhotoРазрушенная плотина Каховской ГЭС
Разрушенная плотина Каховской ГЭС - РИА Новости, 1920, 19.06.2023
© AP Photo
Разрушенная плотина Каховской ГЭС. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 19 июн - РИА Новости. Восстановление Каховской ГЭС может начаться, когда украинские войска отодвинут на достаточно безопасное расстояние, сообщил РИА Новости врио губернатора Херсонской области Владимир Сальдо.
«

"Безусловно, после достижения целей СВО или даже раньше, когда отгоним врага на безопасное расстояние, начнем восстанавливать Каховскую ГЭС. Другого пути нет — слишком сильно на нее завязана экология и экономика левобережья Херсонской области и северного Крыма. Это принципиальный вопрос", — сказал он.

В то же время Сальдо отметил, что о конкретных планах и проектах пока говорить рано.
В ночь на 6 июня на Каховской ГЭС произошло разрушение верхней части станции, из-за чего начался неконтролируемый сброс воды. При этом сама дамба водохранилища не пострадала. Глава администрации Новокаховского городского округа Владимир Леонтьев возложил ответственность за разрушение объекта на киевский режим.
По последним данным, в результате погибли 35 человек. СК России возбудил уголовное дело о теракте. Владимир Путин назвал произошедшее варварской акцией украинских властей и отметил, что это привело к масштабной экологической и гуманитарной катастрофе.
Каховская гидроэлектростанция является шестой (нижней и последней) ступенью каскада Днепровских гидроэлектростанций, расположенной в пяти километрах от города Новая Каховка Херсонской области, которая с 30 сентября 2022 года вошла в состав России по итогам референдума.
Место разрушения Каховской ГЭС. Кадр видео
Число погибших из-за ЧП на Каховской ГЭС возросло до 35
Вчера, 21:13
 
Разрушение Каховской ГЭСВооруженные силы УкраиныРоссияХерсонская областьКиевВладимир СальдоВладимир Леонтьев (Новая Каховка)Дмитрий ПесковСледственный комитет России (СК РФ)
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала