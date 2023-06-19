https://ria.ru/20230619/vosstanovlenie-1879042495.html

Сальдо назвал условие для начала восстановления Каховской ГЭС

Сальдо назвал условие для начала восстановления Каховской ГЭС - РИА Новости, 19.06.2023

Сальдо назвал условие для начала восстановления Каховской ГЭС

Восстановление Каховской ГЭС может начаться, когда украинские войска отодвинут на достаточно безопасное расстояние, сообщил РИА Новости врио губернатора... РИА Новости, 19.06.2023

2023-06-19T03:03

2023-06-19T03:03

2023-06-19T08:20

разрушение каховской гэс

вооруженные силы украины

россия

херсонская область

киев

владимир сальдо

владимир леонтьев (новая каховка)

дмитрий песков

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/06/08/1877009683_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_00cac4f86152f0ab0250b7bb0cfc96c0.jpg

МОСКВА, 19 июн - РИА Новости. Восстановление Каховской ГЭС может начаться, когда украинские войска отодвинут на достаточно безопасное расстояние, сообщил РИА Новости врио губернатора Херсонской области Владимир Сальдо."Безусловно, после достижения целей СВО или даже раньше, когда отгоним врага на безопасное расстояние, начнем восстанавливать Каховскую ГЭС. Другого пути нет — слишком сильно на нее завязана экология и экономика левобережья Херсонской области и северного Крыма. Это принципиальный вопрос", — сказал он.В то же время Сальдо отметил, что о конкретных планах и проектах пока говорить рано.В ночь на 6 июня на Каховской ГЭС произошло разрушение верхней части станции, из-за чего начался неконтролируемый сброс воды. При этом сама дамба водохранилища не пострадала. Глава администрации Новокаховского городского округа Владимир Леонтьев возложил ответственность за разрушение объекта на киевский режим.По последним данным, в результате погибли 35 человек. СК России возбудил уголовное дело о теракте. Владимир Путин назвал произошедшее варварской акцией украинских властей и отметил, что это привело к масштабной экологической и гуманитарной катастрофе.Каховская гидроэлектростанция является шестой (нижней и последней) ступенью каскада Днепровских гидроэлектростанций, расположенной в пяти километрах от города Новая Каховка Херсонской области, которая с 30 сентября 2022 года вошла в состав России по итогам референдума.

https://ria.ru/20230618/pogibshie-1879029185.html

россия

херсонская область

киев

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

разрушение каховской гэс, вооруженные силы украины, россия, херсонская область , киев, владимир сальдо, владимир леонтьев (новая каховка), дмитрий песков, следственный комитет россии (ск рф)