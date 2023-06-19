https://ria.ru/20230619/volnovakha-1879121170.html
Пушилин сообщил, что удар из РСЗО по Волновахе пришелся на мирный квартал
Пушилин сообщил, что удар из РСЗО по Волновахе пришелся на мирный квартал - РИА Новости, 19.06.2023
Пушилин сообщил, что удар из РСЗО по Волновахе пришелся на мирный квартал
Удар украинских войск из РСЗО по Волновахе пришелся на мирный оживленный квартал – около автобусной остановки, школы и гуманитарного склада, сообщил врио главы... РИА Новости, 19.06.2023
2023-06-19T13:12
2023-06-19T13:12
2023-06-19T13:30
специальная военная операция на украине
волноваха
безопасность
денис пушилин
донецкая народная республика
украина
вооруженные силы украины
россия
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ДОНЕЦК, 19 июн - РИА Новости. Удар украинских войск из РСЗО по Волновахе пришелся на мирный оживленный квартал – около автобусной остановки, школы и гуманитарного склада, сообщил врио главы ДНР Денис Пушилин в своем телеграм-канале.Ранее совместный центр контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины, сообщил, что в десятом часу утра по Волновахе было выпущено 10 ракет из РСЗО. По словам мэра Волновахи Константина Зинченко, обстрелу подверглись несколько районов города."Сегодня утром массированному удару из РСЗО западного образца подвергся освобожденный более года назад город Волноваха. Прилеты зафиксированы в абсолютно мирном оживленном квартале – около автобусной остановки, школы и гуманитарного склада", - написал Пушилин.Мэр Волновахи ранее сообщал, что 20 человек пострадали в результате обстрела города украинскими войсками. Мирные жители стояли в очереди возле гуманитарного центра, где шла выдача стройматериалов. Врио главы ДНР позже добавил, что всем пострадавшим уже оказывается медицинская помощь.
https://ria.ru/20230619/obstrel-1879067661.html
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РИА Новости
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
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Пушилин сообщил, что удар из РСЗО по Волновахе пришелся на мирный квартал
Пушилин: удар из РСЗО по Волновахе пришелся на квартал с остановкой, школой и гумскладом