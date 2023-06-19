https://ria.ru/20230619/volnovakha-1879121170.html

Пушилин сообщил, что удар из РСЗО по Волновахе пришелся на мирный квартал

Пушилин сообщил, что удар из РСЗО по Волновахе пришелся на мирный квартал - РИА Новости, 19.06.2023

Пушилин сообщил, что удар из РСЗО по Волновахе пришелся на мирный квартал

Удар украинских войск из РСЗО по Волновахе пришелся на мирный оживленный квартал – около автобусной остановки, школы и гуманитарного склада, сообщил врио главы... РИА Новости, 19.06.2023

2023-06-19T13:12

2023-06-19T13:12

2023-06-19T13:30

специальная военная операция на украине

волноваха

безопасность

денис пушилин

донецкая народная республика

украина

вооруженные силы украины

россия

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/03/0e/1857718777_0:167:3047:1881_1920x0_80_0_0_f68e4c0518d2779c09350429630a002f.jpg

ДОНЕЦК, 19 июн - РИА Новости. Удар украинских войск из РСЗО по Волновахе пришелся на мирный оживленный квартал – около автобусной остановки, школы и гуманитарного склада, сообщил врио главы ДНР Денис Пушилин в своем телеграм-канале.Ранее совместный центр контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины, сообщил, что в десятом часу утра по Волновахе было выпущено 10 ракет из РСЗО. По словам мэра Волновахи Константина Зинченко, обстрелу подверглись несколько районов города."Сегодня утром массированному удару из РСЗО западного образца подвергся освобожденный более года назад город Волноваха. Прилеты зафиксированы в абсолютно мирном оживленном квартале – около автобусной остановки, школы и гуманитарного склада", - написал Пушилин.Мэр Волновахи ранее сообщал, что 20 человек пострадали в результате обстрела города украинскими войсками. Мирные жители стояли в очереди возле гуманитарного центра, где шла выдача стройматериалов. Врио главы ДНР позже добавил, что всем пострадавшим уже оказывается медицинская помощь.

https://ria.ru/20230619/obstrel-1879067661.html

волноваха

донецкая народная республика

украина

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

Кирилл Волков

Кирилл Волков

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

волноваха, безопасность, денис пушилин, донецкая народная республика, украина, вооруженные силы украины, россия, ситуация в днр и лнр