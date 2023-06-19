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Пушилин сообщил, что удар из РСЗО по Волновахе пришелся на мирный квартал - РИА Новости, 19.06.2023
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
13:12 19.06.2023 (обновлено: 13:30 19.06.2023)
https://ria.ru/20230619/volnovakha-1879121170.html
Пушилин сообщил, что удар из РСЗО по Волновахе пришелся на мирный квартал
Пушилин сообщил, что удар из РСЗО по Волновахе пришелся на мирный квартал - РИА Новости, 19.06.2023
Пушилин сообщил, что удар из РСЗО по Волновахе пришелся на мирный квартал
Удар украинских войск из РСЗО по Волновахе пришелся на мирный оживленный квартал – около автобусной остановки, школы и гуманитарного склада, сообщил врио главы... РИА Новости, 19.06.2023
2023-06-19T13:12
2023-06-19T13:30
специальная военная операция на украине
волноваха
безопасность
денис пушилин
донецкая народная республика
украина
вооруженные силы украины
россия
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ДОНЕЦК, 19 июн - РИА Новости. Удар украинских войск из РСЗО по Волновахе пришелся на мирный оживленный квартал – около автобусной остановки, школы и гуманитарного склада, сообщил врио главы ДНР Денис Пушилин в своем телеграм-канале.Ранее совместный центр контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины, сообщил, что в десятом часу утра по Волновахе было выпущено 10 ракет из РСЗО. По словам мэра Волновахи Константина Зинченко, обстрелу подверглись несколько районов города."Сегодня утром массированному удару из РСЗО западного образца подвергся освобожденный более года назад город Волноваха. Прилеты зафиксированы в абсолютно мирном оживленном квартале – около автобусной остановки, школы и гуманитарного склада", - написал Пушилин.Мэр Волновахи ранее сообщал, что 20 человек пострадали в результате обстрела города украинскими войсками. Мирные жители стояли в очереди возле гуманитарного центра, где шла выдача стройматериалов. Врио главы ДНР позже добавил, что всем пострадавшим уже оказывается медицинская помощь.
https://ria.ru/20230619/obstrel-1879067661.html
волноваха
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волноваха, безопасность, денис пушилин, донецкая народная республика, украина, вооруженные силы украины, россия, ситуация в днр и лнр
Специальная военная операция на Украине, Волноваха, Безопасность, Денис Пушилин, Донецкая Народная Республика, Украина, Вооруженные силы Украины, Россия, Ситуация в ДНР и ЛНР
Пушилин сообщил, что удар из РСЗО по Волновахе пришелся на мирный квартал

Пушилин: удар из РСЗО по Волновахе пришелся на квартал с остановкой, школой и гумскладом

© РИА Новости / Таисия Воронцова | Перейти в медиабанкРазрушения в Волновахе ДНР в результате обстрела со стороны ВСУ
Разрушения в Волновахе ДНР в результате обстрела со стороны ВСУ - РИА Новости, 1920, 19.06.2023
© РИА Новости / Таисия Воронцова
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Разрушения в Волновахе ДНР в результате обстрела со стороны ВСУ. Архивное фото
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ДОНЕЦК, 19 июн - РИА Новости. Удар украинских войск из РСЗО по Волновахе пришелся на мирный оживленный квартал – около автобусной остановки, школы и гуманитарного склада, сообщил врио главы ДНР Денис Пушилин в своем телеграм-канале.
Ранее совместный центр контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины, сообщил, что в десятом часу утра по Волновахе было выпущено 10 ракет из РСЗО. По словам мэра Волновахи Константина Зинченко, обстрелу подверглись несколько районов города.
"Сегодня утром массированному удару из РСЗО западного образца подвергся освобожденный более года назад город Волноваха. Прилеты зафиксированы в абсолютно мирном оживленном квартале – около автобусной остановки, школы и гуманитарного склада", - написал Пушилин.
Мэр Волновахи ранее сообщал, что 20 человек пострадали в результате обстрела города украинскими войсками. Мирные жители стояли в очереди возле гуманитарного центра, где шла выдача стройматериалов. Врио главы ДНР позже добавил, что всем пострадавшим уже оказывается медицинская помощь.
Осколки снарядов - РИА Новости, 1920, 19.06.2023
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Вчера, 10:11
 
Специальная военная операция на УкраинеВолновахаБезопасностьДенис ПушилинДонецкая Народная РеспубликаУкраинаВооруженные силы УкраиныРоссияСитуация в ДНР и ЛНР
 
 
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