Вода отступила из 12 затопленных населенных пунктов Херсонской области
Власти Херсонской области: вода полностью отступила из 12 населенных пунктов региона
© РИА Новости / Таисия Воронцова | Перейти в медиабанкНадувная лодка у подъезда жилого дома в городе Голая Пристань Херсонской области, затопленном после разрушения Каховской ГЭС
Надувная лодка у подъезда жилого дома в городе Голая Пристань Херсонской области, затопленном после разрушения Каховской ГЭС
МОСКВА, 19 июн — РИА Новости. Вода отступила уже из 12 населенных пунктов Херсонской области, затопленных после разрушения Каховской ГЭС, сообщила в эфире телеканала "Россия 24" заместитель губернатора Татьяна Кузьмич.
"Вода отступила в двух округах Херсонской области: это Новокаховский и Алешковский. В Голой Пристани пока еще есть определенный уровень (воды. — Прим. ред.), сходит, но потихонечку. Можно сказать, что освободились от воды полностью 12 населенных пунктов", — сказала представитель областной администрации.
По ее словам, это около девяти тысяч жилых домов.
В ночь на 6 июня на Каховской ГЭС произошло разрушение верхней части станции, вследствие чего пошел неконтролируемый сброс воды. При этом сама дамба водохранилища не пострадала. Глава администрации Новокаховского городского округа Владимир Леонтьев возложил ответственность за разрушение объекта на Киев.
По последним данным, из-за последствий ЧП погибли 35 человек. СК возбудил уголовное дело о теракте.
Каховская гидроэлектростанция — шестая (нижняя и последняя) ступень каскада Днепровских гидроэлектростанций, расположенная в пяти километрах от города Новая Каховка Херсонской области, которая с 30 сентября 2022 года вошла в состав России по итогам референдума.
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