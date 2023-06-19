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VK Fest во Владивостоке стал самым масштабным фестивалем Приморья
VK Fest во Владивостоке стал самым масштабным фестивалем Приморья - РИА Новости, 19.06.2023
VK Fest во Владивостоке стал самым масштабным фестивалем Приморья
В субботу, 17 июня, VK Fest впервые прошел во Владивостоке. Зрители выкупили все билеты на событие, а на набережной Цесаревича собрались более 15 тысяч гостей. РИА Новости, 19.06.2023
2023-06-19T15:52
2023-06-19T15:52
2023-06-19T15:52
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МОСКВА, 19 июн — РИА Новости. В субботу, 17 июня, VK Fest впервые прошел во Владивостоке. Зрители выкупили все билеты на событие, а на набережной Цесаревича собрались более 15 тысяч гостей. На фестивале выступили известные артисты и блогеры. Свои хиты исполнили Ольга Бузова, KARA KROSS, Mary Gu, GSPD, Джарахов, VAVAN, MIA BOYKA и Баста.KARA KROSS также пообщалась со зрителями в качестве блогера вместе с Дмитрием Масленниковым, который был ведущим на фестивале. После выступления в зоне VK Клипов они вместе раздали поклонникам автографы и сделали совместные фото.В зоне Знание.Лекторий выступили спикеры: Константин Шестаков, Юлия Барановская, Илья Сухих, Феликс Машков, Лев Шагинян. Гости VK Fest поучаствовали в активностях и посетили более 200 мероприятий в рамках фестиваля. Они учились создавать линогравюры, пользоваться микроскопом, играть на барабанах. Самые маленькие участники фестиваля делали фигурки из шариков, участвовали в шоу мыльных пузырей и узнавали, как создаются мультфильмы.24 июня фестиваль пройдет в Новосибирске.
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вконтакте, vk fest
МОСКВА, 19 июн — РИА Новости. В субботу, 17 июня, VK Fest впервые прошел во Владивостоке. Зрители выкупили все билеты на событие, а на набережной Цесаревича собрались более 15 тысяч гостей.
На фестивале выступили известные артисты и блогеры. Свои хиты исполнили Ольга Бузова, KARA KROSS, Mary Gu, GSPD, Джарахов, VAVAN, MIA BOYKA и Баста.
KARA KROSS также пообщалась со зрителями в качестве блогера вместе с Дмитрием Масленниковым, который был ведущим на фестивале. После выступления в зоне VK Клипов они вместе раздали поклонникам автографы и сделали совместные фото.
ВКонтакте объявила блогеров-участников VK Fest
В зоне Знание.Лекторий выступили спикеры: Константин Шестаков, Юлия Барановская, Илья Сухих, Феликс Машков, Лев Шагинян.
Гости VK Fest поучаствовали в активностях и посетили более 200 мероприятий в рамках фестиваля. Они учились создавать линогравюры, пользоваться микроскопом, играть на барабанах. Самые маленькие участники фестиваля делали фигурки из шариков, участвовали в шоу мыльных пузырей и узнавали, как создаются мультфильмы.
24 июня фестиваль пройдет в Новосибирске.