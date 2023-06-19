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Киев потребовал от Будапешта допустить консула к украинским пленным - РИА Новости, 19.06.2023
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15:34 19.06.2023 (обновлено: 16:48 19.06.2023)
https://ria.ru/20230619/vengriya-1879179897.html
Киев потребовал от Будапешта допустить консула к украинским пленным
Киев потребовал от Будапешта допустить консула к украинским пленным - РИА Новости, 19.06.2023
Киев потребовал от Будапешта допустить консула к украинским пленным
Киев призвал Будапешт допустить консула к украинским военнопленным из Закарпатья, которых недавно передали Венгрии при содействии Русской православной церкви,... РИА Новости, 19.06.2023
2023-06-19T15:34
2023-06-19T16:48
в мире
украина
венгрия
будапешт
олег николенко
русская православная церковь
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МОСКВА, 19 июн — РИА Новости. Киев призвал Будапешт допустить консула к украинским военнопленным из Закарпатья, которых недавно передали Венгрии при содействии Русской православной церкви, сообщил пресс-секретарь Министерства иностранных дел страны Олег Николенко на странице в социальной сети Facebook*. "МИД Украины в очередной раз обратился к венгерской стороне с требованием немедленно допустить украинского консула к украинским военнопленным", — написал он.По словам представителя ведомства, наладить диалог с властями Венгрии по официальным каналам пока не удалось. Попытки украинских дипломатов установить прямой контакт с военнопленными также не увенчались успехом, подчеркнул он.Ранее в РПЦ сообщили о передаче Будапешту группы украинских военных закарпатского происхождения. Там уточнили, что это произошло при участии церкви и по благословению патриарха Московского и всея Руси Кирилла. Позднее вице-премьер Венгрии Жолт Шемьен назвал это событие жестом РПЦ в сторону Будапешта. В МИД Украины, в свою очередь, сообщили, что Киев не проинформировали об этих переговорах. * Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская.
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в мире, украина, венгрия, будапешт, олег николенко, русская православная церковь
В мире, Украина, Венгрия, Будапешт, Олег Николенко, Русская православная церковь
Киев потребовал от Будапешта допустить консула к украинским пленным

Киев потребовал от Будапешта допустить консула к украинским пленным из Закарпатья

© РИА Новости / Алексей Даничев | Перейти в медиабанкБудапешт
Будапешт - РИА Новости, 1920, 19.06.2023
© РИА Новости / Алексей Даничев
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МОСКВА, 19 июн — РИА Новости. Киев призвал Будапешт допустить консула к украинским военнопленным из Закарпатья, которых недавно передали Венгрии при содействии Русской православной церкви, сообщил пресс-секретарь Министерства иностранных дел страны Олег Николенко на странице в социальной сети Facebook*.
«
"МИД Украины в очередной раз обратился к венгерской стороне с требованием немедленно допустить украинского консула к украинским военнопленным", — написал он.
По словам представителя ведомства, наладить диалог с властями Венгрии по официальным каналам пока не удалось. Попытки украинских дипломатов установить прямой контакт с военнопленными также не увенчались успехом, подчеркнул он.
Ранее в РПЦ сообщили о передаче Будапешту группы украинских военных закарпатского происхождения. Там уточнили, что это произошло при участии церкви и по благословению патриарха Московского и всея Руси Кирилла.
Позднее вице-премьер Венгрии Жолт Шемьен назвал это событие жестом РПЦ в сторону Будапешта. В МИД Украины, в свою очередь, сообщили, что Киев не проинформировали об этих переговорах.
* Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская.
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