https://ria.ru/20230619/vengriya-1879179897.html

Киев потребовал от Будапешта допустить консула к украинским пленным

Киев потребовал от Будапешта допустить консула к украинским пленным - РИА Новости, 19.06.2023

Киев потребовал от Будапешта допустить консула к украинским пленным

Киев призвал Будапешт допустить консула к украинским военнопленным из Закарпатья, которых недавно передали Венгрии при содействии Русской православной церкви,... РИА Новости, 19.06.2023

2023-06-19T15:34

2023-06-19T15:34

2023-06-19T16:48

в мире

украина

венгрия

будапешт

олег николенко

русская православная церковь

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МОСКВА, 19 июн — РИА Новости. Киев призвал Будапешт допустить консула к украинским военнопленным из Закарпатья, которых недавно передали Венгрии при содействии Русской православной церкви, сообщил пресс-секретарь Министерства иностранных дел страны Олег Николенко на странице в социальной сети Facebook*. "МИД Украины в очередной раз обратился к венгерской стороне с требованием немедленно допустить украинского консула к украинским военнопленным", — написал он.По словам представителя ведомства, наладить диалог с властями Венгрии по официальным каналам пока не удалось. Попытки украинских дипломатов установить прямой контакт с военнопленными также не увенчались успехом, подчеркнул он.Ранее в РПЦ сообщили о передаче Будапешту группы украинских военных закарпатского происхождения. Там уточнили, что это произошло при участии церкви и по благословению патриарха Московского и всея Руси Кирилла. Позднее вице-премьер Венгрии Жолт Шемьен назвал это событие жестом РПЦ в сторону Будапешта. В МИД Украины, в свою очередь, сообщили, что Киев не проинформировали об этих переговорах. * Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская.

https://ria.ru/20230618/komandiry-1878954873.html

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венгрия

будапешт

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Дарья Буймова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, украина, венгрия, будапешт, олег николенко, русская православная церковь