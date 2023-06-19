https://ria.ru/20230619/vengriya-1879179897.html
Киев потребовал от Будапешта допустить консула к украинским пленным
Киев потребовал от Будапешта допустить консула к украинским пленным - РИА Новости, 19.06.2023
Киев потребовал от Будапешта допустить консула к украинским пленным
Киев призвал Будапешт допустить консула к украинским военнопленным из Закарпатья, которых недавно передали Венгрии при содействии Русской православной церкви,... РИА Новости, 19.06.2023
2023-06-19T15:34
2023-06-19T15:34
2023-06-19T16:48
в мире
украина
венгрия
будапешт
олег николенко
русская православная церковь
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0a/05/1821646834_0:0:2970:1670_1920x0_80_0_0_ddf4191f6a5e13af01ef6f12c18e9969.jpg
МОСКВА, 19 июн — РИА Новости. Киев призвал Будапешт допустить консула к украинским военнопленным из Закарпатья, которых недавно передали Венгрии при содействии Русской православной церкви, сообщил пресс-секретарь Министерства иностранных дел страны Олег Николенко на странице в социальной сети Facebook*. "МИД Украины в очередной раз обратился к венгерской стороне с требованием немедленно допустить украинского консула к украинским военнопленным", — написал он.По словам представителя ведомства, наладить диалог с властями Венгрии по официальным каналам пока не удалось. Попытки украинских дипломатов установить прямой контакт с военнопленными также не увенчались успехом, подчеркнул он.Ранее в РПЦ сообщили о передаче Будапешту группы украинских военных закарпатского происхождения. Там уточнили, что это произошло при участии церкви и по благословению патриарха Московского и всея Руси Кирилла. Позднее вице-премьер Венгрии Жолт Шемьен назвал это событие жестом РПЦ в сторону Будапешта. В МИД Украины, в свою очередь, сообщили, что Киев не проинформировали об этих переговорах. * Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская.
https://ria.ru/20230618/komandiry-1878954873.html
украина
венгрия
будапешт
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0a/05/1821646834_73:0:2804:2048_1920x0_80_0_0_12abf429ce3439572154d115c816d867.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, украина, венгрия, будапешт, олег николенко, русская православная церковь
В мире, Украина, Венгрия, Будапешт, Олег Николенко, Русская православная церковь
Киев потребовал от Будапешта допустить консула к украинским пленным
Киев потребовал от Будапешта допустить консула к украинским пленным из Закарпатья
МОСКВА, 19 июн — РИА Новости. Киев призвал Будапешт допустить консула к украинским военнопленным из Закарпатья, которых недавно передали Венгрии при содействии Русской православной церкви, сообщил пресс-секретарь Министерства иностранных дел страны Олег Николенко на странице в социальной сети Facebook*.
«
"МИД Украины в очередной раз обратился к венгерской стороне с требованием немедленно допустить украинского консула к украинским военнопленным", — написал он.
По словам представителя ведомства, наладить диалог с властями Венгрии по официальным каналам пока не удалось. Попытки украинских дипломатов установить прямой контакт с военнопленными также не увенчались успехом, подчеркнул он.
Ранее в РПЦ сообщили о передаче Будапешту группы украинских военных закарпатского происхождения. Там уточнили, что это произошло при участии церкви и по благословению патриарха Московского и всея Руси Кирилла.
Позднее вице-премьер Венгрии Жолт Шемьен назвал это событие жестом РПЦ в сторону Будапешта. В МИД Украины, в свою очередь, сообщили, что Киев не проинформировали об этих переговорах.
* Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская.
Пленный рассказал, как американцы и поляки командуют солдатами ВСУ