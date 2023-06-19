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Официальный курс доллара на вторник составил 83,99 рубля
Официальный курс доллара на вторник составил 83,99 рубля - РИА Новости, 19.06.2023
Официальный курс доллара на вторник составил 83,99 рубля
Официальный курс доллара к рублю, установленный ЦБ РФ на вторник, вырос на 33,68 копейки, до 83,9866 рубля, курс юаня снизился на 1,77 копейки, до 11,7153... РИА Новости, 19.06.2023
2023-06-19T16:16
2023-06-19T16:16
2023-06-19T19:59
экономика
россия
центральный банк рф (цб рф)
московская биржа
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МОСКВА, 19 июн - РИА Новости. Официальный курс доллара к рублю, установленный ЦБ РФ на вторник, вырос на 33,68 копейки, до 83,9866 рубля, курс юаня снизился на 1,77 копейки, до 11,7153 рубля, евро увеличился на 16,37 копейки, до 91,7966 рубля, следует из данных Банка России. ЦБ РФ устанавливает официальные курсы валют в рабочие дни, используя рыночные курсы Московской биржи.
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экономика, россия, центральный банк рф (цб рф), московская биржа
Экономика, Россия, Центральный Банк РФ (ЦБ РФ), Московская биржа
Официальный курс доллара на вторник составил 83,99 рубля
Официальный курс доллара на вторник составил 83,99 рубля, евро — 91,80 рубля