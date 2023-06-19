https://ria.ru/20230619/valyuta-1879192974.html

Официальный курс доллара на вторник составил 83,99 рубля

Официальный курс доллара на вторник составил 83,99 рубля - РИА Новости, 19.06.2023

Официальный курс доллара на вторник составил 83,99 рубля

Официальный курс доллара к рублю, установленный ЦБ РФ на вторник, вырос на 33,68 копейки, до 83,9866 рубля, курс юаня снизился на 1,77 копейки, до 11,7153... РИА Новости, 19.06.2023

2023-06-19T16:16

2023-06-19T16:16

2023-06-19T19:59

экономика

россия

центральный банк рф (цб рф)

московская биржа

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/04/04/1862840313_0:165:3055:1883_1920x0_80_0_0_e85ec462d010de5a183905f6c7a360e1.jpg

МОСКВА, 19 июн - РИА Новости. Официальный курс доллара к рублю, установленный ЦБ РФ на вторник, вырос на 33,68 копейки, до 83,9866 рубля, курс юаня снизился на 1,77 копейки, до 11,7153 рубля, евро увеличился на 16,37 копейки, до 91,7966 рубля, следует из данных Банка России. ЦБ РФ устанавливает официальные курсы валют в рабочие дни, используя рыночные курсы Московской биржи.

https://ria.ru/20230617/valyuta-1878870603.html

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

экономика, россия, центральный банк рф (цб рф), московская биржа