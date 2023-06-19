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Зеленский попросил Всемирный банк возобновить работу на Украине - РИА Новости, 19.06.2023
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19:16 19.06.2023 (обновлено: 19:42 19.06.2023)
https://ria.ru/20230619/ukraina-1879233524.html
Зеленский попросил Всемирный банк возобновить работу на Украине
Зеленский попросил Всемирный банк возобновить работу на Украине - РИА Новости, 19.06.2023
Зеленский попросил Всемирный банк возобновить работу на Украине
Владимир Зеленский заявил в понедельник, что во время телефонного разговора с президентом Всемирного банка Аджаем Бангой пригласил банк возобновить работу... РИА Новости, 19.06.2023
2023-06-19T19:16
2023-06-19T19:42
украина
владимир зеленский
сергей марченко
всемирный банк
оон
еврокомиссия
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МОСКВА, 19 июн - РИА Новости. Владимир Зеленский заявил в понедельник, что во время телефонного разговора с президентом Всемирного банка Аджаем Бангой пригласил банк возобновить работу представительства на территории Украины. "Провел телефонный разговор с президентом Всемирного банка Аджаем Бангой. Обсудили дальнейшее развитие сотрудничества, в частности, по мобилизации международной поддержки. Пригласил Всемирный банк возобновить работу представительства на Украине", - написал Зеленский в своем Telegram-канале. Он отметил, что украинские власти заинтересованы в послевоенной трансформации Украины, в частности, в преодолении коррупции и "уменьшении доли наличных денег в украинской экономике". Ранее министр финансов Украины Сергей Марченко заявил, что дефицит украинского бюджета ежемесячно составляет около 5 миллиардов долларов, две трети средств бюджет получает благодаря иностранным займам и грантам, при этом три четверти бюджетных трат приходятся на военные нужды. Ранее Зеленский заявлял, что для восстановления Украины понадобится "приблизительно" 600-800 миллиардов долларов, точная сумма будет известна по завершению конфликта. В марте Всемирный банк совместно с Еврокомиссией, ООН и правительством Украины оценили потребности страны на восстановление и реконструкцию в 411 миллиардов долларов. Обновленная оценка значительно превысила сентябрьский прогноз в 349 миллиардов и теперь эквивалентна 2,6 ВВП Украины за 2022 год.
https://radiosputnik.ria.ru/20230619/zelenskiy-1879139788.html
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украина, владимир зеленский, сергей марченко, всемирный банк, оон, еврокомиссия
Украина, Владимир Зеленский, Сергей Марченко, Всемирный банк, ООН, Еврокомиссия
Зеленский попросил Всемирный банк возобновить работу на Украине

Зеленский попросил Всемирный банк возобновить работу представительства на Украине

© AP Photo / Vadim GhirdaПрезидент Украины Владимир Зеленский
Президент Украины Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 19.06.2023
© AP Photo / Vadim Ghirda
Президент Украины Владимир Зеленский. Архивное фото
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МОСКВА, 19 июн - РИА Новости. Владимир Зеленский заявил в понедельник, что во время телефонного разговора с президентом Всемирного банка Аджаем Бангой пригласил банк возобновить работу представительства на территории Украины.
"Провел телефонный разговор с президентом Всемирного банка Аджаем Бангой. Обсудили дальнейшее развитие сотрудничества, в частности, по мобилизации международной поддержки. Пригласил Всемирный банк возобновить работу представительства на Украине", - написал Зеленский в своем Telegram-канале.
Он отметил, что украинские власти заинтересованы в послевоенной трансформации Украины, в частности, в преодолении коррупции и "уменьшении доли наличных денег в украинской экономике".
Ранее министр финансов Украины Сергей Марченко заявил, что дефицит украинского бюджета ежемесячно составляет около 5 миллиардов долларов, две трети средств бюджет получает благодаря иностранным займам и грантам, при этом три четверти бюджетных трат приходятся на военные нужды. Ранее Зеленский заявлял, что для восстановления Украины понадобится "приблизительно" 600-800 миллиардов долларов, точная сумма будет известна по завершению конфликта. В марте Всемирный банк совместно с Еврокомиссией, ООН и правительством Украины оценили потребности страны на восстановление и реконструкцию в 411 миллиардов долларов. Обновленная оценка значительно превысила сентябрьский прогноз в 349 миллиардов и теперь эквивалентна 2,6 ВВП Украины за 2022 год.
Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 19.06.2023
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