https://ria.ru/20230619/ukraina-1879233524.html

Зеленский попросил Всемирный банк возобновить работу на Украине

Зеленский попросил Всемирный банк возобновить работу на Украине - РИА Новости, 19.06.2023

Зеленский попросил Всемирный банк возобновить работу на Украине

Владимир Зеленский заявил в понедельник, что во время телефонного разговора с президентом Всемирного банка Аджаем Бангой пригласил банк возобновить работу... РИА Новости, 19.06.2023

2023-06-19T19:16

2023-06-19T19:16

2023-06-19T19:42

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владимир зеленский

сергей марченко

всемирный банк

оон

еврокомиссия

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МОСКВА, 19 июн - РИА Новости. Владимир Зеленский заявил в понедельник, что во время телефонного разговора с президентом Всемирного банка Аджаем Бангой пригласил банк возобновить работу представительства на территории Украины. "Провел телефонный разговор с президентом Всемирного банка Аджаем Бангой. Обсудили дальнейшее развитие сотрудничества, в частности, по мобилизации международной поддержки. Пригласил Всемирный банк возобновить работу представительства на Украине", - написал Зеленский в своем Telegram-канале. Он отметил, что украинские власти заинтересованы в послевоенной трансформации Украины, в частности, в преодолении коррупции и "уменьшении доли наличных денег в украинской экономике". Ранее министр финансов Украины Сергей Марченко заявил, что дефицит украинского бюджета ежемесячно составляет около 5 миллиардов долларов, две трети средств бюджет получает благодаря иностранным займам и грантам, при этом три четверти бюджетных трат приходятся на военные нужды. Ранее Зеленский заявлял, что для восстановления Украины понадобится "приблизительно" 600-800 миллиардов долларов, точная сумма будет известна по завершению конфликта. В марте Всемирный банк совместно с Еврокомиссией, ООН и правительством Украины оценили потребности страны на восстановление и реконструкцию в 411 миллиардов долларов. Обновленная оценка значительно превысила сентябрьский прогноз в 349 миллиардов и теперь эквивалентна 2,6 ВВП Украины за 2022 год.

https://radiosputnik.ria.ru/20230619/zelenskiy-1879139788.html

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украина, владимир зеленский, сергей марченко, всемирный банк, оон, еврокомиссия