https://ria.ru/20230619/ukraina-1879220908.html

Многие чиновники в Киеве не хотят уничтожать свою страну, заявил Нарышкин

Многие чиновники в Киеве не хотят уничтожать свою страну, заявил Нарышкин - РИА Новости, 19.06.2023

Многие чиновники в Киеве не хотят уничтожать свою страну, заявил Нарышкин

В Службу внешней разведки РФ поступают данные, что проблема "невозвращенцев" среди персонала украинских загранучреждений уже угрожает нормальной работе МИД... РИА Новости, 19.06.2023

2023-06-19T18:21

2023-06-19T18:21

2023-06-19T18:21

специальная военная операция на украине

в мире

украина

россия

сергей нарышкин

служба внешней разведки российской федерации (свр россии)

мид украины

ситуация в днр и лнр

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МОСКВА, 19 июн - РИА Новости. В Службу внешней разведки РФ поступают данные, что проблема "невозвращенцев" среди персонала украинских загранучреждений уже угрожает нормальной работе МИД Украины, и в целом далеко не все представители украинского госаппарата готовы участвовать в уничтожении собственного государства, заявил директор СВР Сергей Нарышкин в интервью "Российской газете"."Далеко не все представители украинского истеблишмента и госаппарата готовы, как говорится, "восславлять царствие Чумы" и участвовать в уничтожении собственного государства. Все больше чиновников и политиков не поддерживают киевский режим и не видят будущего у Украины при сохранении текущего курса", - сказал Нарышкин.Он рассказал, что среди персонала украинских загранучреждений все больший оборот набирает проблема "невозвращенцев". "Наглядный пример, если в октябре 2022 года сотрудникам штаб-квартиры МИД и дипмиссий Украины был разослан список вакансий во внешнеполитическом ведомстве, содержавший около 100 или чуть больше должностей, то в январе 2023 года новый перечень насчитывал уже 140 позиций. Это при том что общий штатный список МИД Украины составляет порядка 600 сотрудников", - добавил он.По словам Нарышкина, очевидно, что при нынешних националистических властях никто из инакомыслящих на Украине не может открыто заявить о своей позиции из опасений навлечь репрессии на себя и своих родственников. "Поэтому многие чиновники предпочитают покинуть страну, не желая иметь ничего общего с киевским режимом. Эта тенденция характерна в том числе для сотрудников украинского министерства иностранных дел, которые как никто другой осведомлены о реальных перспективах Украины. Десятки и сотни сотрудников украинских загранучреждений просто отказываются возвращаться на родину после завершения командировок. К слову, так поступают даже националистически настроенные украинцы, поскольку и они все меньше верят в победу Киева", - добавил директор СВР.

https://ria.ru/20230619/ukraina-1878620458.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

в мире, украина, россия, сергей нарышкин, служба внешней разведки российской федерации (свр россии), мид украины, ситуация в днр и лнр