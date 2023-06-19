https://ria.ru/20230619/turtsiya-1879190191.html

МИД России не исключил визита турецкого министра Фидана в обозримом будущем

МИД России не исключил визита турецкого министра Фидана в обозримом будущем - РИА Новости, 19.06.2023

МИД России не исключил визита турецкого министра Фидана в обозримом будущем

Конкретных планов встречи министров иностранных дел РФ Сергея Лаврова и нового главы МИД Турции Хакана Фидана пока нет, но она может состояться в обозримом... РИА Новости, 19.06.2023

2023-06-19T16:08

2023-06-19T16:08

2023-06-19T16:30

россия

турция

хакан фидан

александр грушко

сергей лавров

политика

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МОСКВА, 19 июн - РИА Новости. Конкретных планов встречи министров иностранных дел РФ Сергея Лаврова и нового главы МИД Турции Хакана Фидана пока нет, но она может состояться в обозримом будущем, заявил замглавы МИД РФ Александр Грушко."Пока конкретных планов встречи министров нет, но условлено поддерживать динамику политических контактов и двусторонних отношений в целом. Я думаю, что такой контакт в обозримой перспективе без лишних задержек состоится, тем более, что министры уже общались по телефону и затрагивали вопрос встречи", - сказал Грушко журналистам.

https://ria.ru/20230609/fidan-1877307557.html

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Кирилл Волков

россия, турция, хакан фидан, александр грушко, сергей лавров, политика