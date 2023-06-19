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МИД России не исключил визита турецкого министра Фидана в обозримом будущем - РИА Новости, 19.06.2023
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16:08 19.06.2023 (обновлено: 16:30 19.06.2023)
https://ria.ru/20230619/turtsiya-1879190191.html
МИД России не исключил визита турецкого министра Фидана в обозримом будущем
МИД России не исключил визита турецкого министра Фидана в обозримом будущем - РИА Новости, 19.06.2023
МИД России не исключил визита турецкого министра Фидана в обозримом будущем
Конкретных планов встречи министров иностранных дел РФ Сергея Лаврова и нового главы МИД Турции Хакана Фидана пока нет, но она может состояться в обозримом... РИА Новости, 19.06.2023
2023-06-19T16:08
2023-06-19T16:30
россия
турция
хакан фидан
александр грушко
сергей лавров
политика
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МОСКВА, 19 июн - РИА Новости. Конкретных планов встречи министров иностранных дел РФ Сергея Лаврова и нового главы МИД Турции Хакана Фидана пока нет, но она может состояться в обозримом будущем, заявил замглавы МИД РФ Александр Грушко."Пока конкретных планов встречи министров нет, но условлено поддерживать динамику политических контактов и двусторонних отношений в целом. Я думаю, что такой контакт в обозримой перспективе без лишних задержек состоится, тем более, что министры уже общались по телефону и затрагивали вопрос встречи", - сказал Грушко журналистам.
https://ria.ru/20230609/fidan-1877307557.html
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россия, турция, хакан фидан, александр грушко, сергей лавров, политика
Россия, Турция, Хакан Фидан, Александр Грушко, Сергей Лавров, Политика
МИД России не исключил визита турецкого министра Фидана в обозримом будущем

Грушко не исключил встречи Лаврова с новым главой МИД Турции Фиданом в обозримом будущем

© РИА Новости / Виталий Белоусов | Перейти в медиабанкЗдание Министерства иностранных дел РФ в Москве
Здание Министерства иностранных дел РФ в Москве - РИА Новости, 1920, 19.06.2023
© РИА Новости / Виталий Белоусов
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Здание Министерства иностранных дел РФ в Москве. Архивное фото
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МОСКВА, 19 июн - РИА Новости. Конкретных планов встречи министров иностранных дел РФ Сергея Лаврова и нового главы МИД Турции Хакана Фидана пока нет, но она может состояться в обозримом будущем, заявил замглавы МИД РФ Александр Грушко.
"Пока конкретных планов встречи министров нет, но условлено поддерживать динамику политических контактов и двусторонних отношений в целом. Я думаю, что такой контакт в обозримой перспективе без лишних задержек состоится, тем более, что министры уже общались по телефону и затрагивали вопрос встречи", - сказал Грушко журналистам.
Министр иностранных дел Турции Хакан Фидан - РИА Новости, 1920, 09.06.2023
Новый глава МИД Турции впервые поговорил по телефону с Лавровым
9 июня, 18:43
 
РоссияТурцияХакан ФиданАлександр ГрушкоСергей ЛавровПолитика
 
 
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