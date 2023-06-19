https://ria.ru/20230619/turizm-1879144694.html

Москву и города Китая связывают более 50 прямых рейсов в неделю

Москву и города Китая связывают более 50 прямых рейсов в неделю - РИА Новости, 19.06.2023

Москву и города Китая связывают более 50 прямых рейсов в неделю

Москву и города Китая в настоящий момент связывают более 50 прямых рейсов в неделю, и их число будет расти, заявили в понедельник в комитете по туризму города... РИА Новости, 19.06.2023

2023-06-19T14:13

2023-06-19T14:13

2023-06-19T14:28

новости - туризм

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ПЕКИН, 19 июн – РИА Новости. Москву и города Китая в настоящий момент связывают более 50 прямых рейсов в неделю, и их число будет расти, заявили в понедельник в комитете по туризму города Москвы. "Российская столица готова к приему китайских туристов. Москву и Китай сейчас связывают более 50 прямых рейсов в неделю, и их число будет расти", - говорится в пресс-релизе комитета по туризму города Москвы, поступившем в распоряжение РИА Новости. Отмечается, что городская инфраструктура и туристические локации активно совершенствуются. "В трех крупнейших аэропортах Москвы туристов сопровождает навигация на китайском языке. Переведены городские навигационные указатели в основных точках притяжения и достопримечательностях. Discover Moscow доступен на китайском языке — пользователи могут найти здесь полезную и актуальную информацию о Москве для планирования путешествий", - указали в комитете. Вместе с тем, сообщается, что "на данный момент прорабатываются специальные предложения для туристов из Китая от музеев, ресторанов и отелей города, которые будут размещены на информационном портале". В августе планируется организовать ознакомительный тур для представителей туристической отрасли Китая в Москву, в рамках которого будут проведены инспекции ключевых объектов показа Москвы и туристической инфраструктуры, а также деловые переговоры между московскими и китайскими туркомпаниями.

https://ria.ru/20230615/aeroflot-1878272983.html

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новости - туризм, москва, китай