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Москву и города Китая связывают более 50 прямых рейсов в неделю
Москву и города Китая связывают более 50 прямых рейсов в неделю - РИА Новости, 19.06.2023
Москву и города Китая связывают более 50 прямых рейсов в неделю
Москву и города Китая в настоящий момент связывают более 50 прямых рейсов в неделю, и их число будет расти, заявили в понедельник в комитете по туризму города... РИА Новости, 19.06.2023
2023-06-19T14:13
2023-06-19T14:13
2023-06-19T14:28
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ПЕКИН, 19 июн – РИА Новости. Москву и города Китая в настоящий момент связывают более 50 прямых рейсов в неделю, и их число будет расти, заявили в понедельник в комитете по туризму города Москвы. "Российская столица готова к приему китайских туристов. Москву и Китай сейчас связывают более 50 прямых рейсов в неделю, и их число будет расти", - говорится в пресс-релизе комитета по туризму города Москвы, поступившем в распоряжение РИА Новости. Отмечается, что городская инфраструктура и туристические локации активно совершенствуются. "В трех крупнейших аэропортах Москвы туристов сопровождает навигация на китайском языке. Переведены городские навигационные указатели в основных точках притяжения и достопримечательностях. Discover Moscow доступен на китайском языке — пользователи могут найти здесь полезную и актуальную информацию о Москве для планирования путешествий", - указали в комитете. Вместе с тем, сообщается, что "на данный момент прорабатываются специальные предложения для туристов из Китая от музеев, ресторанов и отелей города, которые будут размещены на информационном портале". В августе планируется организовать ознакомительный тур для представителей туристической отрасли Китая в Москву, в рамках которого будут проведены инспекции ключевых объектов показа Москвы и туристической инфраструктуры, а также деловые переговоры между московскими и китайскими туркомпаниями.
https://ria.ru/20230615/aeroflot-1878272983.html
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новости - туризм, москва, китай
Новости - Туризм, Москва, Китай, Туризм
Москву и города Китая связывают более 50 прямых рейсов в неделю
Комитет по туризму: число рейсов в неделю, связывающих Москву и города Китая, будет расти
ПЕКИН, 19 июн – РИА Новости. Москву и города Китая в настоящий момент связывают более 50 прямых рейсов в неделю, и их число будет расти, заявили в понедельник в комитете по туризму города Москвы.
"Российская столица готова к приему китайских туристов. Москву и Китай сейчас связывают более 50 прямых рейсов в неделю, и их число будет расти", - говорится в пресс-релизе комитета по туризму города Москвы, поступившем в распоряжение РИА Новости.
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Отмечается, что городская инфраструктура и туристические локации активно совершенствуются.
"В трех крупнейших аэропортах Москвы туристов сопровождает навигация на китайском языке. Переведены городские навигационные указатели в основных точках притяжения и достопримечательностях. Discover Moscow доступен на китайском языке — пользователи могут найти здесь полезную и актуальную информацию о Москве для планирования путешествий", - указали в комитете.
Вместе с тем, сообщается, что "на данный момент прорабатываются специальные предложения для туристов из Китая от музеев, ресторанов и отелей города, которые будут размещены на информационном портале".
В августе планируется организовать ознакомительный тур для представителей туристической отрасли Китая в Москву, в рамках которого будут проведены инспекции ключевых объектов показа Москвы и туристической инфраструктуры, а также деловые переговоры между московскими и китайскими туркомпаниями.
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