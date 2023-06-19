СМИ: ЕС может профинансировать новый водородный коридор Барселона-Марсель
Europapress: газопровод Барселона-Марсель H2Med может получить финансирование от ЕС
© AP Photo / Bela SzandelszkyРабочие на газораспределительной станции
© AP Photo / Bela Szandelszky
Рабочие на газораспределительной станции. Архивное фото
МОСКВА, 19 июн - РИА Новости. Проект водородного трубопровода, который будет построен между Барселоной и Марселем (H2Med), получил первую положительную техническую квалификацию от Европейской комиссии, он сможет претендовать на финансирование от ЕС, передает агентство Europapress со ссылкой на неназванные источники в правительстве Испании.
Президент Франции Эммануэль Макрон в январе сообщил, что водородный трубопровод между Барселоной и Марселем (H2Med), будет продлен до Германии. Президент также отметил, что строительство трубопровода должно быть завершено к 2030 году.
"Правительство Испании представило свою кандидатуру (проект- ред.) на конкурс проектов общеевропейского интереса (PCI) 16 декабря, и в настоящее время прошла первую техническую экспертизу в Брюсселе, хотя это еще не окончательный список", - рассказали агентству неназванные источники в министерстве экологических преобразований.
Как отмечает Europapress, далее будет проведен политический анализ, после которого в ноябре в Брюсселе опубликуют окончательный список с описанием проектов, которые будут классифицированы как "представляющие общеевропейский интерес". По данным газеты, в списке будут также указаны суммы финансирования для каждого из проектов.
В конце 2022 года Франция, Испания и Португалия договорились создать зеленый коридор, который заменит газопровод MidCat. Он должен позволить транспортировать газ и водород из Барселоны в Марсель, открыв доступ странам Пиренейского полуострова к энергетическому рынку ЕС. Весь проект (H2Med) будет состоять из двух основных частей. Первый коридор будет соединять пункт Селорика-да-Бейра, который находится в восточной части Португалии, с испанским городом Самара на северо-западе страны (CerZa). Второй коридор свяжет Барселону с французским Марселем (BarMar).