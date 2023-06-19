https://ria.ru/20230619/transport-1879249421.html

В Москве зацепер нарушил график электричек дальних маршрутов на МЖД

В Москве зацепер нарушил график электричек дальних маршрутов на МЖД - РИА Новости, 19.06.2023

В Москве зацепер нарушил график электричек дальних маршрутов на МЖД

Движение электричек дальних маршрутов на Савеловском направлении было нарушено из-за обнаруженного зацепера на остановочном пункте Луговая, железнодорожники... РИА Новости, 19.06.2023

2023-06-19T22:08

2023-06-19T22:08

2023-06-19T22:08

происшествия

москва

московская железная дорога

ржд

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МОСКВА, 19 июн - РИА Новости. Движение электричек дальних маршрутов на Савеловском направлении было нарушено из-за обнаруженного зацепера на остановочном пункте Луговая, железнодорожники принимают меры для ввода в график движения, сообщили РИА Новости в пресс-службе Московской железной дороги (МЖД, филиал РЖД). "Железнодорожники принимают все необходимые меры для ввода в график движения поездов дальних маршрутов на Савеловском направлении, нарушенное ранее из-за обнаруженного зацепера на остановочном пункте Луговая", - сообщили в МЖД. На время работы правоохранительных органов и службы спасения часть поездов была отменена, некоторые электрички проследовали по укороченному маршруту. "Призываем граждан неукоснительно соблюдать правила безопасности на железнодорожной инфраструктуре, не оставаться равнодушными к безответственному поведению подростков. Если вы увидели зацерера, незамедлительно сообщите об этом локомотивной бригаде или сотрудникам полиции", - отметили в компании.

https://radiosputnik.ria.ru/20230619/ivolga-1879159774.html

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