Рейтинг@Mail.ru
Киев не уведомил МАГАТЭ о перемещении ядерного топлива, заявил Нарышкин - РИА Новости, 19.06.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
11:41 19.06.2023
https://ria.ru/20230619/toplivo-1879095254.html
Киев не уведомил МАГАТЭ о перемещении ядерного топлива, заявил Нарышкин
Киев не уведомил МАГАТЭ о перемещении ядерного топлива, заявил Нарышкин - РИА Новости, 19.06.2023
Киев не уведомил МАГАТЭ о перемещении ядерного топлива, заявил Нарышкин
Киев не уведомил МАГАТЭ о перемещении отработавшего ядерного топлива с Ровенской АЭС на площадку в Чернобыле, заявил глава Службы внешней разведки (СВР) России... РИА Новости, 19.06.2023
2023-06-19T11:41
2023-06-19T11:41
магатэ
ровенская аэс
чернобыльская аэс
сергей нарышкин
киев
россия
служба внешней разведки российской федерации (свр россии)
в мире
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/03/17/1860017137_0:249:3073:1978_1920x0_80_0_0_d3d3c22e01e7e1b65aa25c12e6e95d94.jpg
МОСКВА, 19 июн – РИА Новости. Киев не уведомил МАГАТЭ о перемещении отработавшего ядерного топлива с Ровенской АЭС на площадку в Чернобыле, заявил глава Службы внешней разведки (СВР) России Сергей Нарышкин. По его словам, облученное топливо с Ровенской АЭС перемещено в двух специальных контейнерах "на площадку централизованного хранилища отработавшего ядерного топлива в Чернобыле". "О таких работах Киев даже не уведомил Международное агентство по атомной энергии (МАГАТЭ) в нарушение соглашения с ним о гарантиях", - сказал Нарышкин. Он пояснил, что на самом деле топливо, по данным СВР, было отправлено на переработку.
https://ria.ru/20230221/chernobyl-1853317036.html
киев
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/03/17/1860017137_64:0:2793:2047_1920x0_80_0_0_2a67c0b5cf8c94eb04dc9eef274734cb.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
магатэ, ровенская аэс, чернобыльская аэс, сергей нарышкин, киев, россия, служба внешней разведки российской федерации (свр россии), в мире
МАГАТЭ, Ровенская АЭС, Чернобыльская АЭС, Сергей Нарышкин, Киев, Россия, Служба внешней разведки Российской Федерации (СВР России), В мире
Киев не уведомил МАГАТЭ о перемещении ядерного топлива, заявил Нарышкин

Нарышкин: Киев не уведомил МАГАТЭ о перемещении отработавшего ядерного топлива на ЧАЭС

© РИА Новости / Илья Питалев | Перейти в медиабанкГлава Службы внешней разведки России Сергей Нарышкин
Глава Службы внешней разведки России Сергей Нарышкин - РИА Новости, 1920, 19.06.2023
© РИА Новости / Илья Питалев
Перейти в медиабанк
Глава Службы внешней разведки России Сергей Нарышкин. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 19 июн – РИА Новости. Киев не уведомил МАГАТЭ о перемещении отработавшего ядерного топлива с Ровенской АЭС на площадку в Чернобыле, заявил глава Службы внешней разведки (СВР) России Сергей Нарышкин.
По его словам, облученное топливо с Ровенской АЭС перемещено в двух специальных контейнерах "на площадку централизованного хранилища отработавшего ядерного топлива в Чернобыле".
«
"О таких работах Киев даже не уведомил Международное агентство по атомной энергии (МАГАТЭ) в нарушение соглашения с ним о гарантиях", - сказал Нарышкин.
Он пояснил, что на самом деле топливо, по данным СВР, было отправлено на переработку.
Чернобыльская АЭС - РИА Новости, 1920, 21.02.2023
СМИ: ВСУ проводят учения в зоне отчуждения Чернобыльской АЭС
21 февраля, 07:24
 
МАГАТЭРовенская АЭСЧернобыльская АЭССергей НарышкинКиевРоссияСлужба внешней разведки Российской Федерации (СВР России)В мире
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала