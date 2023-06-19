https://ria.ru/20230619/toplivo-1879095254.html

Киев не уведомил МАГАТЭ о перемещении ядерного топлива, заявил Нарышкин

Киев не уведомил МАГАТЭ о перемещении ядерного топлива, заявил Нарышкин - РИА Новости, 19.06.2023

Киев не уведомил МАГАТЭ о перемещении ядерного топлива, заявил Нарышкин

Киев не уведомил МАГАТЭ о перемещении отработавшего ядерного топлива с Ровенской АЭС на площадку в Чернобыле, заявил глава Службы внешней разведки (СВР) России... РИА Новости, 19.06.2023

2023-06-19T11:41

2023-06-19T11:41

2023-06-19T11:41

магатэ

ровенская аэс

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сергей нарышкин

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МОСКВА, 19 июн – РИА Новости. Киев не уведомил МАГАТЭ о перемещении отработавшего ядерного топлива с Ровенской АЭС на площадку в Чернобыле, заявил глава Службы внешней разведки (СВР) России Сергей Нарышкин. По его словам, облученное топливо с Ровенской АЭС перемещено в двух специальных контейнерах "на площадку централизованного хранилища отработавшего ядерного топлива в Чернобыле". "О таких работах Киев даже не уведомил Международное агентство по атомной энергии (МАГАТЭ) в нарушение соглашения с ним о гарантиях", - сказал Нарышкин. Он пояснил, что на самом деле топливо, по данным СВР, было отправлено на переработку.

https://ria.ru/20230221/chernobyl-1853317036.html

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магатэ, ровенская аэс, чернобыльская аэс, сергей нарышкин, киев, россия, служба внешней разведки российской федерации (свр россии), в мире