https://ria.ru/20230619/tolyattiazot-1879134564.html
"Тольяттиазот" оценил убытки из-за закрытия аммиакопровода в Одессу
"Тольяттиазот" оценил убытки из-за закрытия аммиакопровода в Одессу - РИА Новости, 19.06.2023
"Тольяттиазот" оценил убытки из-за закрытия аммиакопровода в Одессу
Один из крупнейших производителей аммиака в мире "Тольяттиазот" из-за закрытия аммиакопровода "Тольятти-Одесса" несёт колоссальные убытки, сейчас находится на... РИА Новости, 19.06.2023
2023-06-19T13:48
2023-06-19T13:48
2023-06-19T13:48
экономика
тольяттиазот
россия
самарская область
тольятти
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МОСКВА, 19 июн - РИА Новости. Один из крупнейших производителей аммиака в мире "Тольяттиазот" из-за закрытия аммиакопровода "Тольятти-Одесса" несёт колоссальные убытки, сейчас находится на уровне рентабельности, сообщили РИА Новости в пресс-службе предприятия. "Из-за закрытия аммиакопровода "Тольятти-Одесса" "Тольяттиазот" несёт колоссальные убытки. Предприятие сейчас находится на уровне рентабельности. У "Тольяттиазота" семь агрегатов аммиака, сейчас работает три. Конечно, для бизнеса подобные условия совершенно неадекватны", - сообщили в пресс-службе. Украинская диверсионная группа в начале июня подорвала в Харьковской области аммиакопровод "Тольятти-Одесса", заявляли в Минобороны РФ, назвав произошедшее террористическим актом. В пресс-службе напомнили, что российская часть аммиакопровода находится в технически исправном состоянии и эксплуатируется. В свою очередь полностью закрыть потребности производителей и снять проблему блокировки аммиакопроводда сможет строительство и вывод на проектную мощность 3,5 миллиона тонн нового терминала по перевалке аммиака и удобрений в Тамани. В целом проектная мощность будущего терминала составит 5 миллионов тонн в год. Запуск первой очереди, рассчитанной на грузооборот до 2 миллионов тонн, запланирован на конец 2023 года. На втором этапе проекта (по плану он завершится до конца 2025 года) мощности комплекса вырастут до 3,5 миллиона тонн аммиака и 1,5 миллиона тонн карбамида в год. "Дальнейшее развитие мощностей по перевалке минеральных удобрений возможно. Мы рассматриваем разные варианты по развитию терминала в Тамани", - уточнили в пресс-службе.
https://ria.ru/20230619/ammiakoprovod-1879081219.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
экономика, тольяттиазот, россия, самарская область, тольятти
Экономика, Тольяттиазот, Россия, Самарская область, Тольятти
"Тольяттиазот" оценил убытки из-за закрытия аммиакопровода в Одессу
"Тольяттиазот" заявил о колоссальных убытках из-за закрытия аммиакопровода в Одессу
МОСКВА, 19 июн - РИА Новости. Один из крупнейших производителей аммиака в мире "Тольяттиазот" из-за закрытия аммиакопровода "Тольятти-Одесса" несёт колоссальные убытки, сейчас находится на уровне рентабельности, сообщили РИА Новости в пресс-службе предприятия.
"Из-за закрытия аммиакопровода "Тольятти-Одесса" "Тольяттиазот" несёт колоссальные убытки. Предприятие сейчас находится на уровне рентабельности. У "Тольяттиазота" семь агрегатов аммиака, сейчас работает три. Конечно, для бизнеса подобные условия совершенно неадекватны", - сообщили в пресс-службе.
Украинская диверсионная группа в начале июня подорвала в Харьковской области
аммиакопровод "Тольятти-Одесса", заявляли в Минобороны РФ
, назвав произошедшее террористическим актом.
В пресс-службе напомнили, что российская часть аммиакопровода находится в технически исправном состоянии и эксплуатируется. В свою очередь полностью закрыть потребности производителей и снять проблему блокировки аммиакопроводда сможет строительство и вывод на проектную мощность 3,5 миллиона тонн нового терминала по перевалке аммиака и удобрений в Тамани
.
СМИ: в ФРГ допустили, что аммиакопровод "Тольятти — Одесса" подорвал Киев
В целом проектная мощность будущего терминала составит 5 миллионов тонн в год. Запуск первой очереди, рассчитанной на грузооборот до 2 миллионов тонн, запланирован на конец 2023 года. На втором этапе проекта (по плану он завершится до конца 2025 года) мощности комплекса вырастут до 3,5 миллиона тонн аммиака и 1,5 миллиона тонн карбамида в год.
"Дальнейшее развитие мощностей по перевалке минеральных удобрений возможно. Мы рассматриваем разные варианты по развитию терминала в Тамани", - уточнили в пресс-службе.