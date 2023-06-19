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"Тольяттиазот" оценил убытки из-за закрытия аммиакопровода в Одессу - РИА Новости, 19.06.2023
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13:48 19.06.2023
https://ria.ru/20230619/tolyattiazot-1879134564.html
"Тольяттиазот" оценил убытки из-за закрытия аммиакопровода в Одессу
"Тольяттиазот" оценил убытки из-за закрытия аммиакопровода в Одессу - РИА Новости, 19.06.2023
"Тольяттиазот" оценил убытки из-за закрытия аммиакопровода в Одессу
Один из крупнейших производителей аммиака в мире "Тольяттиазот" из-за закрытия аммиакопровода "Тольятти-Одесса" несёт колоссальные убытки, сейчас находится на... РИА Новости, 19.06.2023
2023-06-19T13:48
2023-06-19T13:48
экономика
тольяттиазот
россия
самарская область
тольятти
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МОСКВА, 19 июн - РИА Новости. Один из крупнейших производителей аммиака в мире "Тольяттиазот" из-за закрытия аммиакопровода "Тольятти-Одесса" несёт колоссальные убытки, сейчас находится на уровне рентабельности, сообщили РИА Новости в пресс-службе предприятия. "Из-за закрытия аммиакопровода "Тольятти-Одесса" "Тольяттиазот" несёт колоссальные убытки. Предприятие сейчас находится на уровне рентабельности. У "Тольяттиазота" семь агрегатов аммиака, сейчас работает три. Конечно, для бизнеса подобные условия совершенно неадекватны", - сообщили в пресс-службе. Украинская диверсионная группа в начале июня подорвала в Харьковской области аммиакопровод "Тольятти-Одесса", заявляли в Минобороны РФ, назвав произошедшее террористическим актом. В пресс-службе напомнили, что российская часть аммиакопровода находится в технически исправном состоянии и эксплуатируется. В свою очередь полностью закрыть потребности производителей и снять проблему блокировки аммиакопроводда сможет строительство и вывод на проектную мощность 3,5 миллиона тонн нового терминала по перевалке аммиака и удобрений в Тамани. В целом проектная мощность будущего терминала составит 5 миллионов тонн в год. Запуск первой очереди, рассчитанной на грузооборот до 2 миллионов тонн, запланирован на конец 2023 года. На втором этапе проекта (по плану он завершится до конца 2025 года) мощности комплекса вырастут до 3,5 миллиона тонн аммиака и 1,5 миллиона тонн карбамида в год. "Дальнейшее развитие мощностей по перевалке минеральных удобрений возможно. Мы рассматриваем разные варианты по развитию терминала в Тамани", - уточнили в пресс-службе.
https://ria.ru/20230619/ammiakoprovod-1879081219.html
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экономика, тольяттиазот, россия, самарская область, тольятти
Экономика, Тольяттиазот, Россия, Самарская область, Тольятти
"Тольяттиазот" оценил убытки из-за закрытия аммиакопровода в Одессу

"Тольяттиазот" заявил о колоссальных убытках из-за закрытия аммиакопровода в Одессу

© РИА Новости / Юрий Стрелец | Перейти в медиабанкПредприятие ОАО "Тольяттиазот" (ТОАЗ)
Предприятие ОАО Тольяттиазот (ТОАЗ) - РИА Новости, 1920, 19.06.2023
© РИА Новости / Юрий Стрелец
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Предприятие ОАО "Тольяттиазот" (ТОАЗ). Архивное фото
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МОСКВА, 19 июн - РИА Новости. Один из крупнейших производителей аммиака в мире "Тольяттиазот" из-за закрытия аммиакопровода "Тольятти-Одесса" несёт колоссальные убытки, сейчас находится на уровне рентабельности, сообщили РИА Новости в пресс-службе предприятия.
"Из-за закрытия аммиакопровода "Тольятти-Одесса" "Тольяттиазот" несёт колоссальные убытки. Предприятие сейчас находится на уровне рентабельности. У "Тольяттиазота" семь агрегатов аммиака, сейчас работает три. Конечно, для бизнеса подобные условия совершенно неадекватны", - сообщили в пресс-службе.
Украинская диверсионная группа в начале июня подорвала в Харьковской области аммиакопровод "Тольятти-Одесса", заявляли в Минобороны РФ, назвав произошедшее террористическим актом.
В пресс-службе напомнили, что российская часть аммиакопровода находится в технически исправном состоянии и эксплуатируется. В свою очередь полностью закрыть потребности производителей и снять проблему блокировки аммиакопроводда сможет строительство и вывод на проектную мощность 3,5 миллиона тонн нового терминала по перевалке аммиака и удобрений в Тамани.
На месте подрыва аммиакопровода Тольятти-Одесса в Харьковской области. Кадр видео
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Вчера, 10:59
В целом проектная мощность будущего терминала составит 5 миллионов тонн в год. Запуск первой очереди, рассчитанной на грузооборот до 2 миллионов тонн, запланирован на конец 2023 года. На втором этапе проекта (по плану он завершится до конца 2025 года) мощности комплекса вырастут до 3,5 миллиона тонн аммиака и 1,5 миллиона тонн карбамида в год.
"Дальнейшее развитие мощностей по перевалке минеральных удобрений возможно. Мы рассматриваем разные варианты по развитию терминала в Тамани", - уточнили в пресс-службе.
 
ЭкономикаТольяттиазотРоссияСамарская областьТольятти
 
 
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