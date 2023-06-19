https://ria.ru/20230619/tanker-1879050509.html

Вызвавший ЧП на реке Лена танкер передали на ответственное хранение

Вызвавший ЧП на реке Лена танкер передали на ответственное хранение - РИА Новости, 19.06.2023

Вызвавший ЧП на реке Лена танкер передали на ответственное хранение

Танкер "Ерофей Хабаров" в рамках уголовного дела о столкновении судов и разливе топлива на реке Лена в Иркутской области передан на ответственное хранение в... РИА Новости, 19.06.2023

2023-06-19T07:41

2023-06-19T07:41

2023-06-19T07:41

иркутская область

происшествия

россия

следственный комитет россии (ск рф)

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ВЛАДИВОСТОК, 19 июн - РИА Новости. Танкер "Ерофей Хабаров" в рамках уголовного дела о столкновении судов и разливе топлива на реке Лена в Иркутской области передан на ответственное хранение в Якутии, сообщает республиканский оперштаб. В понедельник два танкера столкнулись на реке Лене в районе поселка Алексеевск Иркутской области. Одно судно в этот момент находилось на ремонте в порту, второе - "Ерофей Хабаров" - перевозило бензин. Была повреждена цистерна, в акваторию реки, по предварительным оценкам, вылилось от 60 до 90 тонн топлива. Никто не пострадал. Установлено, что капитан "Ерофея Хабарова" в момент столкновения был пьян, танкером управлял помощник капитана. Последний задержан. После этого танкер прибыл в Якутию на ремонт. С него начали откачивать топливо чтобы установить точный объем попавшего в реку бензина. "Заместитель исполнительного директора по промышленной безопасности и эксплуатации инфраструктуры ПАО "Ленское объединенное речное пароходство" Виктория Круглянко сообщила, что на 19 июня перевалка нефтепродуктов с танкера "Ерофей Хабаров" окончена. Восточное межрегиональное следственное управление СК РФ уведомило ЛОРП, что с 16 июня танкер "Ерофей Хабаров" в рамках уголовного дела будет передан на ответственное хранение", - говорится в сообщении. Также следователи предупредили об ответственности за сохранность и конструктивную целостность судна. Проводить ремонтные работы на танкере без согласия следственного управления на транспорте нельзя, отмечают в оперштабе. "Замеры производились представителем следственного комитета. Проводится подсчет и сравнение исходных данных. Официальных данных по замерам в ПАО "ЛОРП" пока не поступало. Часть груза находится в теплоходе "ОС-10" и теплоходе "Ленанефть-2054", - приводятся слова Круглянко. По данным Минэкологии Якутии, в регионе продолжают делать заборы воды из реки Лена. На утро 19 июня нормативы содержания нефтепродуктов в пробах воды не превышены.

https://ria.ru/20230614/ekologiya-1877939383.html

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иркутская область, происшествия, россия, следственный комитет россии (ск рф)