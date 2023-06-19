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Вызвавший ЧП на реке Лена танкер передали на ответственное хранение - РИА Новости, 19.06.2023
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07:41 19.06.2023
https://ria.ru/20230619/tanker-1879050509.html
Вызвавший ЧП на реке Лена танкер передали на ответственное хранение
Вызвавший ЧП на реке Лена танкер передали на ответственное хранение - РИА Новости, 19.06.2023
Вызвавший ЧП на реке Лена танкер передали на ответственное хранение
Танкер "Ерофей Хабаров" в рамках уголовного дела о столкновении судов и разливе топлива на реке Лена в Иркутской области передан на ответственное хранение в... РИА Новости, 19.06.2023
2023-06-19T07:41
2023-06-19T07:41
иркутская область
происшествия
россия
следственный комитет россии (ск рф)
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ВЛАДИВОСТОК, 19 июн - РИА Новости. Танкер "Ерофей Хабаров" в рамках уголовного дела о столкновении судов и разливе топлива на реке Лена в Иркутской области передан на ответственное хранение в Якутии, сообщает республиканский оперштаб. В понедельник два танкера столкнулись на реке Лене в районе поселка Алексеевск Иркутской области. Одно судно в этот момент находилось на ремонте в порту, второе - "Ерофей Хабаров" - перевозило бензин. Была повреждена цистерна, в акваторию реки, по предварительным оценкам, вылилось от 60 до 90 тонн топлива. Никто не пострадал. Установлено, что капитан "Ерофея Хабарова" в момент столкновения был пьян, танкером управлял помощник капитана. Последний задержан. После этого танкер прибыл в Якутию на ремонт. С него начали откачивать топливо чтобы установить точный объем попавшего в реку бензина. "Заместитель исполнительного директора по промышленной безопасности и эксплуатации инфраструктуры ПАО "Ленское объединенное речное пароходство" Виктория Круглянко сообщила, что на 19 июня перевалка нефтепродуктов с танкера "Ерофей Хабаров" окончена. Восточное межрегиональное следственное управление СК РФ уведомило ЛОРП, что с 16 июня танкер "Ерофей Хабаров" в рамках уголовного дела будет передан на ответственное хранение", - говорится в сообщении. Также следователи предупредили об ответственности за сохранность и конструктивную целостность судна. Проводить ремонтные работы на танкере без согласия следственного управления на транспорте нельзя, отмечают в оперштабе. "Замеры производились представителем следственного комитета. Проводится подсчет и сравнение исходных данных. Официальных данных по замерам в ПАО "ЛОРП" пока не поступало. Часть груза находится в теплоходе "ОС-10" и теплоходе "Ленанефть-2054", - приводятся слова Круглянко. По данным Минэкологии Якутии, в регионе продолжают делать заборы воды из реки Лена. На утро 19 июня нормативы содержания нефтепродуктов в пробах воды не превышены.
https://ria.ru/20230614/ekologiya-1877939383.html
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иркутская область, происшествия, россия, следственный комитет россии (ск рф)
Иркутская область, Происшествия, Россия, Следственный комитет России (СК РФ)
Вызвавший ЧП на реке Лена танкер передали на ответственное хранение

Танкер, вызвавший ЧП с разливом топлива на реке Лена, передали на ответственное хранение

© официальный канал Губернатора Иркутской области Игоря Ивановича Кобзева/TelegramСтолкновение танкера "Ерофей Хабаров" и судна "ТР-901" на реке Лена. Стоп-кадр видео
Столкновение танкера Ерофей Хабаров и судна ТР-901 на реке Лена. Стоп-кадр видео
© официальный канал Губернатора Иркутской области Игоря Ивановича Кобзева/Telegram
Столкновение танкера "Ерофей Хабаров" и судна "ТР-901" на реке Лена. Стоп-кадр видео. Архивное фото
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ВЛАДИВОСТОК, 19 июн - РИА Новости. Танкер "Ерофей Хабаров" в рамках уголовного дела о столкновении судов и разливе топлива на реке Лена в Иркутской области передан на ответственное хранение в Якутии, сообщает республиканский оперштаб.
В понедельник два танкера столкнулись на реке Лене в районе поселка Алексеевск Иркутской области. Одно судно в этот момент находилось на ремонте в порту, второе - "Ерофей Хабаров" - перевозило бензин. Была повреждена цистерна, в акваторию реки, по предварительным оценкам, вылилось от 60 до 90 тонн топлива. Никто не пострадал. Установлено, что капитан "Ерофея Хабарова" в момент столкновения был пьян, танкером управлял помощник капитана. Последний задержан. После этого танкер прибыл в Якутию на ремонт. С него начали откачивать топливо чтобы установить точный объем попавшего в реку бензина.
"Заместитель исполнительного директора по промышленной безопасности и эксплуатации инфраструктуры ПАО "Ленское объединенное речное пароходство" Виктория Круглянко сообщила, что на 19 июня перевалка нефтепродуктов с танкера "Ерофей Хабаров" окончена. Восточное межрегиональное следственное управление СК РФ уведомило ЛОРП, что с 16 июня танкер "Ерофей Хабаров" в рамках уголовного дела будет передан на ответственное хранение", - говорится в сообщении.
Также следователи предупредили об ответственности за сохранность и конструктивную целостность судна. Проводить ремонтные работы на танкере без согласия следственного управления на транспорте нельзя, отмечают в оперштабе.
"Замеры производились представителем следственного комитета. Проводится подсчет и сравнение исходных данных. Официальных данных по замерам в ПАО "ЛОРП" пока не поступало. Часть груза находится в теплоходе "ОС-10" и теплоходе "Ленанефть-2054", - приводятся слова Круглянко.
По данным Минэкологии Якутии, в регионе продолжают делать заборы воды из реки Лена. На утро 19 июня нормативы содержания нефтепродуктов в пробах воды не превышены.
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14 июня, 07:30
 
Иркутская областьПроисшествияРоссияСледственный комитет России (СК РФ)
 
 
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