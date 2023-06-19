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Омбудсмен ДНР сообщила о передаче свидетельств преступлений ВСУ в ООН - РИА Новости, 19.06.2023
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Специальная военная операция на Украине
 
12:25 19.06.2023
https://ria.ru/20230619/svidetelstva-1879110180.html
Омбудсмен ДНР сообщила о передаче свидетельств преступлений ВСУ в ООН
Омбудсмен ДНР сообщила о передаче свидетельств преступлений ВСУ в ООН - РИА Новости, 19.06.2023
Омбудсмен ДНР сообщила о передаче свидетельств преступлений ВСУ в ООН
Свидетельства преступлений ВСУ отправят в ООН и другие международные организации, также показания полученные от жителей Артемовска станут основой серии... РИА Новости, 19.06.2023
2023-06-19T12:25
2023-06-19T12:25
специальная военная операция на украине
в мире
артемовск
дарья морозова
вооруженные силы украины
оон
донецкая народная республика
татьяна москалькова
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ДОНЕЦК, 19 июн - РИА Новости. Свидетельства преступлений ВСУ отправят в ООН и другие международные организации, также показания полученные от жителей Артемовска станут основой серии уголовных дел, рассказала журналистам омбудсмен ДНР Дарья Морозова. "Готовятся обращения к международным правозащитным организациям, с той информацией, которую мы сегодня с вами услышали, а также к федеральному омбудсмена Российской федерации Татьяне Москальковой. Считаю, что оценка действий украинских боевиков должна быть дана на уровне национальных законодательств России и Украины, Киев грубым образом нарушает международные стандарты установленные женевскими конвенциями" - заявила Морозова на конференции посвященной преступлениям ВСУ в Артемовске. По ее словам, совершенные Киевом преступления должны быть расследованы на международном уровне. При этом обращения от омбудсмена ДНР будут отправлены в ООН, ЮНИСЕФ и Международный красный крест. "Напомню, что военные преступления не имеют срока давности. Рано или поздно трибунал на Украине свершится и я хочу, чтобы международное сообщество осознавало свою ответственность за все, что происходит сейчас на нашей земле", - заявила Морозова. Также по ее словам, беженцы из Артемовска были опрошены представителя Следственного комитета России и их показания лягут в основу серии уголовных дел. Артемовск - крупный город в Донбассе к северу от Донецка - по итогам боевых действий летом 2014 года остался на подконтрольной Киеву территории ДНР. Был освобожден 20 мая 2023 года после многомесячных боевых действий штурмовиков группы "Вагнер" при поддержке артиллерии и авиации Южной группировки войск Вооруженных сил России. Президент России Владимир Путин поздравил "Вагнер" и ВС РФ с освобождением города. В Кремле отметили, что всех отличившихся в этой операции представят с государственным наградам.
https://ria.ru/20230613/rassledovanie-1877738250.html
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в мире, артемовск, дарья морозова, вооруженные силы украины, оон, донецкая народная республика, татьяна москалькова
Специальная военная операция на Украине, В мире, Артемовск, Дарья Морозова, Вооруженные силы Украины, ООН, Донецкая Народная Республика, Татьяна Москалькова
Омбудсмен ДНР сообщила о передаче свидетельств преступлений ВСУ в ООН

Омбудсмен ДНР Морозова заявила о передаче свидетельств преступлений украинских войск в ООН

© Фото : официальный сайт ДНРОмбудсмен ДНР Дарья Морозова
Омбудсмен ДНР Дарья Морозова - РИА Новости, 1920, 19.06.2023
© Фото : официальный сайт ДНР
Омбудсмен ДНР Дарья Морозова. Архивное фото
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ДОНЕЦК, 19 июн - РИА Новости. Свидетельства преступлений ВСУ отправят в ООН и другие международные организации, также показания полученные от жителей Артемовска станут основой серии уголовных дел, рассказала журналистам омбудсмен ДНР Дарья Морозова.
"Готовятся обращения к международным правозащитным организациям, с той информацией, которую мы сегодня с вами услышали, а также к федеральному омбудсмена Российской федерации Татьяне Москальковой. Считаю, что оценка действий украинских боевиков должна быть дана на уровне национальных законодательств России и Украины, Киев грубым образом нарушает международные стандарты установленные женевскими конвенциями" - заявила Морозова на конференции посвященной преступлениям ВСУ в Артемовске.
По ее словам, совершенные Киевом преступления должны быть расследованы на международном уровне. При этом обращения от омбудсмена ДНР будут отправлены в ООН, ЮНИСЕФ и Международный красный крест.
«
"Напомню, что военные преступления не имеют срока давности. Рано или поздно трибунал на Украине свершится и я хочу, чтобы международное сообщество осознавало свою ответственность за все, что происходит сейчас на нашей земле", - заявила Морозова.
Также по ее словам, беженцы из Артемовска были опрошены представителя Следственного комитета России и их показания лягут в основу серии уголовных дел.
Артемовск - крупный город в Донбассе к северу от Донецка - по итогам боевых действий летом 2014 года остался на подконтрольной Киеву территории ДНР. Был освобожден 20 мая 2023 года после многомесячных боевых действий штурмовиков группы "Вагнер" при поддержке артиллерии и авиации Южной группировки войск Вооруженных сил России. Президент России Владимир Путин поздравил "Вагнер" и ВС РФ с освобождением города. В Кремле отметили, что всех отличившихся в этой операции представят с государственным наградам.
Здание Государственной Думы РФ - РИА Новости, 1920, 13.06.2023
Источник: Совет ГД обсудит расследование преступлений Киева против детей
13 июня, 10:38
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреАртемовскДарья МорозоваВооруженные силы УкраиныООНДонецкая Народная РеспубликаТатьяна Москалькова
 
 
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