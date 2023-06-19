https://ria.ru/20230619/svidetelstva-1879110180.html

Омбудсмен ДНР сообщила о передаче свидетельств преступлений ВСУ в ООН

Омбудсмен ДНР сообщила о передаче свидетельств преступлений ВСУ в ООН - РИА Новости, 19.06.2023

Омбудсмен ДНР сообщила о передаче свидетельств преступлений ВСУ в ООН

Свидетельства преступлений ВСУ отправят в ООН и другие международные организации, также показания полученные от жителей Артемовска станут основой серии... РИА Новости, 19.06.2023

2023-06-19T12:25

2023-06-19T12:25

2023-06-19T12:25

специальная военная операция на украине

в мире

артемовск

дарья морозова

вооруженные силы украины

оон

донецкая народная республика

татьяна москалькова

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/143964/45/1439644544_0:0:2116:1191_1920x0_80_0_0_1545027266e662bb83e4a2a649eafab3.jpg

ДОНЕЦК, 19 июн - РИА Новости. Свидетельства преступлений ВСУ отправят в ООН и другие международные организации, также показания полученные от жителей Артемовска станут основой серии уголовных дел, рассказала журналистам омбудсмен ДНР Дарья Морозова. "Готовятся обращения к международным правозащитным организациям, с той информацией, которую мы сегодня с вами услышали, а также к федеральному омбудсмена Российской федерации Татьяне Москальковой. Считаю, что оценка действий украинских боевиков должна быть дана на уровне национальных законодательств России и Украины, Киев грубым образом нарушает международные стандарты установленные женевскими конвенциями" - заявила Морозова на конференции посвященной преступлениям ВСУ в Артемовске. По ее словам, совершенные Киевом преступления должны быть расследованы на международном уровне. При этом обращения от омбудсмена ДНР будут отправлены в ООН, ЮНИСЕФ и Международный красный крест. "Напомню, что военные преступления не имеют срока давности. Рано или поздно трибунал на Украине свершится и я хочу, чтобы международное сообщество осознавало свою ответственность за все, что происходит сейчас на нашей земле", - заявила Морозова. Также по ее словам, беженцы из Артемовска были опрошены представителя Следственного комитета России и их показания лягут в основу серии уголовных дел. Артемовск - крупный город в Донбассе к северу от Донецка - по итогам боевых действий летом 2014 года остался на подконтрольной Киеву территории ДНР. Был освобожден 20 мая 2023 года после многомесячных боевых действий штурмовиков группы "Вагнер" при поддержке артиллерии и авиации Южной группировки войск Вооруженных сил России. Президент России Владимир Путин поздравил "Вагнер" и ВС РФ с освобождением города. В Кремле отметили, что всех отличившихся в этой операции представят с государственным наградам.

https://ria.ru/20230613/rassledovanie-1877738250.html

артемовск

донецкая народная республика

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, артемовск, дарья морозова, вооруженные силы украины, оон, донецкая народная республика, татьяна москалькова