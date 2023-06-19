Омбудсмен ДНР сообщила о передаче свидетельств преступлений ВСУ в ООН
Омбудсмен ДНР Морозова заявила о передаче свидетельств преступлений украинских войск в ООН
Омбудсмен ДНР Дарья Морозова. Архивное фото
ДОНЕЦК, 19 июн - РИА Новости. Свидетельства преступлений ВСУ отправят в ООН и другие международные организации, также показания полученные от жителей Артемовска станут основой серии уголовных дел, рассказала журналистам омбудсмен ДНР Дарья Морозова.
"Готовятся обращения к международным правозащитным организациям, с той информацией, которую мы сегодня с вами услышали, а также к федеральному омбудсмена Российской федерации Татьяне Москальковой. Считаю, что оценка действий украинских боевиков должна быть дана на уровне национальных законодательств России и Украины, Киев грубым образом нарушает международные стандарты установленные женевскими конвенциями" - заявила Морозова на конференции посвященной преступлениям ВСУ в Артемовске.
По ее словам, совершенные Киевом преступления должны быть расследованы на международном уровне. При этом обращения от омбудсмена ДНР будут отправлены в ООН, ЮНИСЕФ и Международный красный крест.
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"Напомню, что военные преступления не имеют срока давности. Рано или поздно трибунал на Украине свершится и я хочу, чтобы международное сообщество осознавало свою ответственность за все, что происходит сейчас на нашей земле", - заявила Морозова.
Также по ее словам, беженцы из Артемовска были опрошены представителя Следственного комитета России и их показания лягут в основу серии уголовных дел.
Артемовск - крупный город в Донбассе к северу от Донецка - по итогам боевых действий летом 2014 года остался на подконтрольной Киеву территории ДНР. Был освобожден 20 мая 2023 года после многомесячных боевых действий штурмовиков группы "Вагнер" при поддержке артиллерии и авиации Южной группировки войск Вооруженных сил России. Президент России Владимир Путин поздравил "Вагнер" и ВС РФ с освобождением города. В Кремле отметили, что всех отличившихся в этой операции представят с государственным наградам.