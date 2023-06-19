https://ria.ru/20230619/superkhischnik-1879065649.html

В США испугались российского "суперхищника", уничтожающего отряды ВСУ

В США испугались российского "суперхищника", уничтожающего отряды ВСУ - РИА Новости, 19.06.2023

В США испугались российского "суперхищника", уничтожающего отряды ВСУ

Российский вертолет Ка-52 "Аллигатор" успешно наносит удары по подразделениям Вооруженных сил Украины, написал обозреватель Питер Сучиу в статье для... РИА Новости, 19.06.2023

2023-06-19T09:59

2023-06-19T09:59

2023-06-19T15:42

россия

вооруженные силы украины

ка-52 "аллигатор"

технологии

вооруженные силы рф

в мире

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МОСКВА, 19 июн — РИА Новости. Российский вертолет Ка-52 "Аллигатор" успешно наносит удары по подразделениям Вооруженных сил Украины, написал обозреватель Питер Сучиу в статье для 19FortyFive."Российский "Аллигатор" зарекомендовал себя как суперхищник", — говорится в материале.Российский Ка-52 — двухместный тяжеловооруженный ударный вертолет, предназначенный для штурмовых атак, разведки и защиты важных военных объектов.Вертолет может нести на себе несколько тонн ракет и снарядов, а также оснащен автоматической пушкой калибра 30 миллиметров. Сучиу также добавил, что некоторые варианты Ка-52 оснащены установленной в носовой части инфракрасной камерой переднего обзора для наведения по целям."Российские летчики приспосабливают свои охотничьи навыки, а "Аллигатор" по-прежнему остается "настоящим хищником", которого следует опасаться на поле боя", — указал обозреватель.Накануне Минобороны России сообщало об уничтожении бронетехники ВСУ вертолетами Ка-52 с ракетами "Вихрь" на Южнодонецком направлении.

https://ria.ru/20230618/armata-1878973283.html

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россия, вооруженные силы украины, ка-52 "аллигатор", технологии, вооруженные силы рф, в мире