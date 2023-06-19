https://ria.ru/20230619/superkhischnik-1879065649.html
В США испугались российского "суперхищника", уничтожающего отряды ВСУ
В США испугались российского "суперхищника", уничтожающего отряды ВСУ - РИА Новости, 19.06.2023
В США испугались российского "суперхищника", уничтожающего отряды ВСУ
Российский вертолет Ка-52 "Аллигатор" успешно наносит удары по подразделениям Вооруженных сил Украины, написал обозреватель Питер Сучиу в статье для... РИА Новости, 19.06.2023
2023-06-19T09:59
2023-06-19T09:59
2023-06-19T15:42
россия
вооруженные силы украины
ка-52 "аллигатор"
технологии
вооруженные силы рф
в мире
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/06/05/1876240146_0:305:3098:2048_1920x0_80_0_0_f0737b7df9a54d3b2038d63643245ad3.jpg
МОСКВА, 19 июн — РИА Новости. Российский вертолет Ка-52 "Аллигатор" успешно наносит удары по подразделениям Вооруженных сил Украины, написал обозреватель Питер Сучиу в статье для 19FortyFive."Российский "Аллигатор" зарекомендовал себя как суперхищник", — говорится в материале.Российский Ка-52 — двухместный тяжеловооруженный ударный вертолет, предназначенный для штурмовых атак, разведки и защиты важных военных объектов.Вертолет может нести на себе несколько тонн ракет и снарядов, а также оснащен автоматической пушкой калибра 30 миллиметров. Сучиу также добавил, что некоторые варианты Ка-52 оснащены установленной в носовой части инфракрасной камерой переднего обзора для наведения по целям."Российские летчики приспосабливают свои охотничьи навыки, а "Аллигатор" по-прежнему остается "настоящим хищником", которого следует опасаться на поле боя", — указал обозреватель.Накануне Минобороны России сообщало об уничтожении бронетехники ВСУ вертолетами Ка-52 с ракетами "Вихрь" на Южнодонецком направлении.
https://ria.ru/20230618/armata-1878973283.html
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/06/05/1876240146_394:453:2521:2048_1920x0_80_0_0_a354a8ae51c4934a29004f93a5e74ee1.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, вооруженные силы украины, ка-52 "аллигатор", технологии, вооруженные силы рф, в мире
Россия, Вооруженные силы Украины, Ка-52 "Аллигатор", Технологии, Вооруженные силы РФ, В мире
В США испугались российского "суперхищника", уничтожающего отряды ВСУ
19FortyFive назвал российский вертолет Ка-52 "Аллигатор" суперхищником