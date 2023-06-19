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В США испугались российского "суперхищника", уничтожающего отряды ВСУ - РИА Новости, 19.06.2023
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09:59 19.06.2023 (обновлено: 15:42 19.06.2023)
https://ria.ru/20230619/superkhischnik-1879065649.html
В США испугались российского "суперхищника", уничтожающего отряды ВСУ
В США испугались российского "суперхищника", уничтожающего отряды ВСУ - РИА Новости, 19.06.2023
В США испугались российского "суперхищника", уничтожающего отряды ВСУ
Российский вертолет Ка-52 "Аллигатор" успешно наносит удары по подразделениям Вооруженных сил Украины, написал обозреватель Питер Сучиу в статье для... РИА Новости, 19.06.2023
2023-06-19T09:59
2023-06-19T15:42
россия
вооруженные силы украины
ка-52 "аллигатор"
технологии
вооруженные силы рф
в мире
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МОСКВА, 19 июн — РИА Новости. Российский вертолет Ка-52 "Аллигатор" успешно наносит удары по подразделениям Вооруженных сил Украины, написал обозреватель Питер Сучиу в статье для 19FortyFive.&quot;Российский &quot;Аллигатор&quot; зарекомендовал себя как суперхищник&quot;, — говорится в материале.Российский Ка-52 — двухместный тяжеловооруженный ударный вертолет, предназначенный для штурмовых атак, разведки и защиты важных военных объектов.Вертолет может нести на себе несколько тонн ракет и снарядов, а также оснащен автоматической пушкой калибра 30 миллиметров. Сучиу также добавил, что некоторые варианты Ка-52 оснащены установленной в носовой части инфракрасной камерой переднего обзора для наведения по целям.&quot;Российские летчики приспосабливают свои охотничьи навыки, а &quot;Аллигатор&quot; по-прежнему остается &quot;настоящим хищником&quot;, которого следует опасаться на поле боя&quot;, — указал обозреватель.Накануне Минобороны России сообщало об уничтожении бронетехники ВСУ вертолетами Ка-52 с ракетами "Вихрь" на Южнодонецком направлении.
https://ria.ru/20230618/armata-1878973283.html
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россия, вооруженные силы украины, ка-52 "аллигатор", технологии, вооруженные силы рф, в мире
Россия, Вооруженные силы Украины, Ка-52 "Аллигатор", Технологии, Вооруженные силы РФ, В мире
В США испугались российского "суперхищника", уничтожающего отряды ВСУ

19FortyFive назвал российский вертолет Ка-52 "Аллигатор" суперхищником

© РИА Новости | Перейти в медиабанкУдарный вертолет Ка-52 группировки "Юг" в небе в зоне проведения специальной военной операции на Артемовском направлении
Ударный вертолет Ка-52 группировки Юг в небе в зоне проведения специальной военной операции на Артемовском направлении - РИА Новости, 1920, 19.06.2023
© РИА Новости
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Ударный вертолет Ка-52 группировки "Юг" в небе в зоне проведения специальной военной операции на Артемовском направлении. Архивное фото
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МОСКВА, 19 июн — РИА Новости. Российский вертолет Ка-52 "Аллигатор" успешно наносит удары по подразделениям Вооруженных сил Украины, написал обозреватель Питер Сучиу в статье для 19FortyFive.
«

"Российский "Аллигатор" зарекомендовал себя как суперхищник", — говорится в материале.

Российский Ка-52 — двухместный тяжеловооруженный ударный вертолет, предназначенный для штурмовых атак, разведки и защиты важных военных объектов.
Вертолет может нести на себе несколько тонн ракет и снарядов, а также оснащен автоматической пушкой калибра 30 миллиметров. Сучиу также добавил, что некоторые варианты Ка-52 оснащены установленной в носовой части инфракрасной камерой переднего обзора для наведения по целям.
«

"Российские летчики приспосабливают свои охотничьи навыки, а "Аллигатор" по-прежнему остается "настоящим хищником", которого следует опасаться на поле боя", — указал обозреватель.

Накануне Минобороны России сообщало об уничтожении бронетехники ВСУ вертолетами Ка-52 с ракетами "Вихрь" на Южнодонецком направлении.
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РоссияВооруженные силы УкраиныКа-52 "Аллигатор"ТехнологииВооруженные силы РФВ мире
 
 
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