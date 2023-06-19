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Порядка 250 заявок на получение субсидий подали предприниматели МО - РИА Новости, 19.06.2023
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Новости Подмосковья
 
19:31 19.06.2023
https://ria.ru/20230619/subsidii-1879235056.html
Порядка 250 заявок на получение субсидий подали предприниматели МО
Порядка 250 заявок на получение субсидий подали предприниматели МО - РИА Новости, 19.06.2023
Порядка 250 заявок на получение субсидий подали предприниматели МО
В Московской области с 1 июня начались конкурсы на получение сразу трех видов поддержки. 248 предпринимателей региона уже подали заявки на участие. Об этом... РИА Новости, 19.06.2023
2023-06-19T19:31
2023-06-19T19:31
новости подмосковья
московская область (подмосковье)
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МОСКВА, 19 июн — РИА Новости. В Московской области с 1 июня начались конкурсы на получение сразу трех видов поддержки. 248 предпринимателей региона уже подали заявки на участие. Об этом сообщил телеканал "360"."Сейчас проходят конкурсы по трем программам – это субсидии на покупку и лизинг оборудования для бизнеса, работающего по франшизе, и при выходе на маркетплейсы. Суммарно предприниматели Московской области уже подали 248 заявок", – отметила министр инвестиций, промышленности и науки Московской области Екатерина Зиновьева.Программа по возмещению части затрат на оборудование стала самой популярной. Такую меру поддержки выбрали 184 конкурсанта. Прием заявок открыт до конца июня. Заявки на субсидии на развитие бизнеса по франшизе, а также выход на маркетплейсы можно будет подавать до конца года.Ознакомиться с правилами участия в конкурсах можно на портале госуслуг Подмосковья – РПГУ.
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московская область (подмосковье)
Новости Подмосковья, Московская область (Подмосковье)

Порядка 250 заявок на получение субсидий подали предприниматели МО

© РИА Новости / Максим БогодвидРабота за компьютером
Работа за компьютером - РИА Новости, 1920, 19.06.2023
© РИА Новости / Максим Богодвид
Читать ria.ru в
МОСКВА, 19 июн — РИА Новости. В Московской области с 1 июня начались конкурсы на получение сразу трех видов поддержки. 248 предпринимателей региона уже подали заявки на участие. Об этом сообщил телеканал "360".
«
"Сейчас проходят конкурсы по трем программам – это субсидии на покупку и лизинг оборудования для бизнеса, работающего по франшизе, и при выходе на маркетплейсы. Суммарно предприниматели Московской области уже подали 248 заявок", – отметила министр инвестиций, промышленности и науки Московской области Екатерина Зиновьева.
Программа по возмещению части затрат на оборудование стала самой популярной. Такую меру поддержки выбрали 184 конкурсанта. Прием заявок открыт до конца июня. Заявки на субсидии на развитие бизнеса по франшизе, а также выход на маркетплейсы можно будет подавать до конца года.
Ознакомиться с правилами участия в конкурсах можно на портале госуслуг Подмосковья – РПГУ.
 
Новости ПодмосковьяМосковская область (Подмосковье)
 
 
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