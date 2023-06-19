https://ria.ru/20230619/spetsoperatsiya-1879208335.html

Карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине на 19.06.2023

Карта боевых действий на Украине сейчас: военная спецоперация на сегодня

Карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине на 19.06.2023

С 24 февраля 2022 года Россия проводит на Украине спецоперацию. Смотрите на карте РИА Новости, где сейчас идут военные действия, какие города страдают от... РИА Новости, 19.06.2023

2023-06-19T17:45

2023-06-19T17:45

2023-06-19T17:45

инфографика

украина

россия

луганская народная республика

вооруженные силы украины

спецоперация

вооруженные силы рф

министерство обороны рф (минобороны рф)

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С 24 февраля 2022 года Россия проводит на Украине спецоперацию. Смотрите на карте РИА Новости, где сейчас идут военные действия, какие города страдают от обстрелов, а также как продвигаются подразделения сторон.Карта спецоперации на УкраинеО спецоперации Вооруженных сил России на УкраинеРоссийская армия с 24 февраля 2022 года проводит на Украине специальную военную операцию. Ее главной целью является помощь Донецкой и Луганской народным республикам, на территории которых с 2014 года не прекращались обстрелы. Перед российскими военными поставлена задача минимизировать потери личного состава и мирного населения при выполнении боевых заданий.Данные Минобороны, ДНР и ЛНР на 19 июня 2023 годаНочью 19 июня российские войска нанесли удар высокоточным оружием по местам хранения иностранных вооружений. Все назначенные цели поражены. За минувшие сутки также успешно отражены атаки противника на Южнодонецком и Донецком направлениях.Параллельно ликвидированы 93 артиллерийских расчета, 102 района скопления живой силы и техники, три склада боеприпасов. Пресечены действия пяти диверсионно-разведывательных групп. Средства ПВО сбили вертолет Ми-8, пять реактивных снарядов РСЗО HIMARS, 14 беспилотников.С начала спецоперации Вооруженные силы России вывели из строя 444 самолета, 240 вертолетов, 4700 беспилотников, 426 зенитных ракетных комплексов, 1125 реактивных систем залпового огня, 10192 танка и других бронемашин, 5163 орудия полевой артиллерии и 11047 единиц автомобильной техники.

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