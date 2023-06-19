https://ria.ru/20230619/spetsoperatsiya-1879152872.html
В Минобороны оценили потери ВСУ на Купянском направлении
В Минобороны оценили потери ВСУ на Купянском направлении - РИА Новости, 19.06.2023
В Минобороны оценили потери ВСУ на Купянском направлении
Группировка ВС РФ "Запад" на купянском направлении уничтожила за сутки до 45 украинских военных, 8 единиц техники, включая одну польскую гаубицу Krab, а также... РИА Новости, 19.06.2023
2023-06-19T14:32
2023-06-19T14:32
2023-06-19T14:32
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вооруженные силы украины
министерство обороны рф (минобороны рф)
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МОСКВА, 19 июн – РИА Новости. Группировка ВС РФ "Запад" на купянском направлении уничтожила за сутки до 45 украинских военных, 8 единиц техники, включая одну польскую гаубицу Krab, а также пресекла деятельность двух диверсионно-разведывательных групп, сообщило Минобороны России в телеграм-канале ведомства.По данным ведомства, на купянском направлении в районе Тимковки в Харьковской области ударами авиации, огнем артиллерии и активными действиями подразделений "Западной" группировки войск пресечена деятельность двух украинских диверсионно-разведывательных групп. "Общие потери противника на данном направлении за сутки составили до 45 украинских военнослужащих, три боевые бронированные машины, четыре автомобиля, а также самоходная артиллерийская установка "Krab" польского производства", - сообщили в ведомстве.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
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РИА Новости
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в мире, россия, харьковская область, украина, вооруженные силы украины, министерство обороны рф (минобороны рф)
Специальная военная операция на Украине, В мире, Россия, Харьковская область, Украина, Вооруженные силы Украины, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ)
В Минобороны оценили потери ВСУ на Купянском направлении
Минобороны: группировка "Запад" уничтожила на Купянском направлении до 45 военных ВСУ