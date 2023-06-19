https://ria.ru/20230619/spetsoperatsiya-1879152872.html

В Минобороны оценили потери ВСУ на Купянском направлении

В Минобороны оценили потери ВСУ на Купянском направлении - РИА Новости, 19.06.2023

В Минобороны оценили потери ВСУ на Купянском направлении

Группировка ВС РФ "Запад" на купянском направлении уничтожила за сутки до 45 украинских военных, 8 единиц техники, включая одну польскую гаубицу Krab, а также... РИА Новости, 19.06.2023

2023-06-19T14:32

2023-06-19T14:32

2023-06-19T14:32

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вооруженные силы украины

министерство обороны рф (минобороны рф)

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МОСКВА, 19 июн – РИА Новости. Группировка ВС РФ "Запад" на купянском направлении уничтожила за сутки до 45 украинских военных, 8 единиц техники, включая одну польскую гаубицу Krab, а также пресекла деятельность двух диверсионно-разведывательных групп, сообщило Минобороны России в телеграм-канале ведомства.По данным ведомства, на купянском направлении в районе Тимковки в Харьковской области ударами авиации, огнем артиллерии и активными действиями подразделений "Западной" группировки войск пресечена деятельность двух украинских диверсионно-разведывательных групп. "Общие потери противника на данном направлении за сутки составили до 45 украинских военнослужащих, три боевые бронированные машины, четыре автомобиля, а также самоходная артиллерийская установка "Krab" польского производства", - сообщили в ведомстве.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

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Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

в мире, россия, харьковская область, украина, вооруженные силы украины, министерство обороны рф (минобороны рф)