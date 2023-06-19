https://ria.ru/20230619/spetsoperatsiya-1879151931.html

Минобороны рассказало о потерях ВСУ на Краснолиманском направлении

Минобороны рассказало о потерях ВСУ на Краснолиманском направлении - РИА Новости, 19.06.2023

Минобороны рассказало о потерях ВСУ на Краснолиманском направлении

Российские военнослужащие поразили украинские подразделения на краснолиманском направлении, пресечена деятельность трёх ДРГ, уничтожены до 105 солдат... РИА Новости, 19.06.2023

2023-06-19T14:28

2023-06-19T14:28

2023-06-19T14:28

специальная военная операция на украине

безопасность

россия

донецкая народная республика

луганская народная республика

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МОСКВА, 19 июн – РИА Новости. Российские военнослужащие поразили украинские подразделения на краснолиманском направлении, пресечена деятельность трёх ДРГ, уничтожены до 105 солдат противника, две бронемашины, две самоходки "Гвоздика", гаубицы Д-20 и Д-30, сообщили в понедельник в Минобороны РФ. "На краснолиманском направлении ударами авиации, огнем артиллерии группировки войск "Центр" нанесено поражение подразделениям противника в районах населенных пунктов Кузьмино, Макеевка Луганской народной республики, а также в Серебрянском лесничестве", - говорится в сводке российского военного ведомства. Отмечается, что в районах Ямполовки в ДНР, Червоной Дибровы и Кременной в ЛНР была пресечена деятельность трех украинских диверсионно-разведывательных групп. "За сутки на данном направлении уничтожено до 105 украинских военнослужащих, две боевые машины пехоты, две боевые бронированные машины, два пикапа, две самоходные артиллерийские установки "Гвоздика", а также гаубицы Д-20 и Д-30", - уточнили в МО РФ.

https://ria.ru/20230619/sklady-1879149457.html

https://ria.ru/20230619/poteri-1879147844.html

россия

донецкая народная республика

луганская народная республика

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Дарья Буймова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

безопасность, россия, донецкая народная республика, луганская народная республика