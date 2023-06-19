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Минобороны рассказало о потерях ВСУ на Краснолиманском направлении - РИА Новости, 19.06.2023
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Специальная военная операция на Украине
 
14:28 19.06.2023
https://ria.ru/20230619/spetsoperatsiya-1879151931.html
Минобороны рассказало о потерях ВСУ на Краснолиманском направлении
Минобороны рассказало о потерях ВСУ на Краснолиманском направлении - РИА Новости, 19.06.2023
Минобороны рассказало о потерях ВСУ на Краснолиманском направлении
Российские военнослужащие поразили украинские подразделения на краснолиманском направлении, пресечена деятельность трёх ДРГ, уничтожены до 105 солдат... РИА Новости, 19.06.2023
2023-06-19T14:28
2023-06-19T14:28
специальная военная операция на украине
безопасность
россия
донецкая народная республика
луганская народная республика
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МОСКВА, 19 июн – РИА Новости. Российские военнослужащие поразили украинские подразделения на краснолиманском направлении, пресечена деятельность трёх ДРГ, уничтожены до 105 солдат противника, две бронемашины, две самоходки "Гвоздика", гаубицы Д-20 и Д-30, сообщили в понедельник в Минобороны РФ. "На краснолиманском направлении ударами авиации, огнем артиллерии группировки войск "Центр" нанесено поражение подразделениям противника в районах населенных пунктов Кузьмино, Макеевка Луганской народной республики, а также в Серебрянском лесничестве", - говорится в сводке российского военного ведомства. Отмечается, что в районах Ямполовки в ДНР, Червоной Дибровы и Кременной в ЛНР была пресечена деятельность трех украинских диверсионно-разведывательных групп. "За сутки на данном направлении уничтожено до 105 украинских военнослужащих, две боевые машины пехоты, две боевые бронированные машины, два пикапа, две самоходные артиллерийские установки "Гвоздика", а также гаубицы Д-20 и Д-30", - уточнили в МО РФ.
https://ria.ru/20230619/sklady-1879149457.html
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донецкая народная республика
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безопасность, россия, донецкая народная республика, луганская народная республика
Специальная военная операция на Украине, Безопасность, Россия, Донецкая Народная Республика, Луганская Народная Республика
Минобороны рассказало о потерях ВСУ на Краснолиманском направлении

Минобороны: ВСУ потеряли за сутки до 105 военных и две САУ на Краснолиманском направлении

© РИА Новости / Алексей Майшев | Перейти в медиабанкЭкипаж танка Т-90М "Прорыв" на позициях в южном секторе спецоперации
Экипаж танка Т-90М Прорыв на позициях в южном секторе спецоперации - РИА Новости, 1920, 19.06.2023
© РИА Новости / Алексей Майшев
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Экипаж танка Т-90М "Прорыв" на позициях в южном секторе спецоперации. Архивное фото
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МОСКВА, 19 июн – РИА Новости. Российские военнослужащие поразили украинские подразделения на краснолиманском направлении, пресечена деятельность трёх ДРГ, уничтожены до 105 солдат противника, две бронемашины, две самоходки "Гвоздика", гаубицы Д-20 и Д-30, сообщили в понедельник в Минобороны РФ.
"На краснолиманском направлении ударами авиации, огнем артиллерии группировки войск "Центр" нанесено поражение подразделениям противника в районах населенных пунктов Кузьмино, Макеевка Луганской народной республики, а также в Серебрянском лесничестве", - говорится в сводке российского военного ведомства.
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Отмечается, что в районах Ямполовки в ДНР, Червоной Дибровы и Кременной в ЛНР была пресечена деятельность трех украинских диверсионно-разведывательных групп.
"За сутки на данном направлении уничтожено до 105 украинских военнослужащих, две боевые машины пехоты, две боевые бронированные машины, два пикапа, две самоходные артиллерийские установки "Гвоздика", а также гаубицы Д-20 и Д-30", - уточнили в МО РФ.
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