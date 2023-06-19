https://ria.ru/20230619/spetsoperatsiya-1879145906.html

Киев потерял на Южнодонецком направлении более ста человек

Киев потерял на Южнодонецком направлении более ста человек - РИА Новости, 19.06.2023

Киев потерял на Южнодонецком направлении более ста человек

Киев за сутки в ходе попыток наступления потерял на южнодонецком направлении более 100 человек, сообщили в понедельник в Минобороны РФ. РИА Новости, 19.06.2023

2023-06-19T14:16

2023-06-19T14:16

2023-06-19T14:31

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МОСКВА, 19 июн – РИА Новости. Киев за сутки в ходе попыток наступления потерял на южнодонецком направлении более 100 человек, сообщили в понедельник в Минобороны РФ.По данным Минобороны, в течение суток наиболее активные попытки наступательных действий подразделения войск Украины предпринимали на южнодонецком и донецком направлениях."На Южнодонецком направлении в результате грамотных и самоотверженных действий подразделений группировки войск "Восток", ударов авиации и огня артиллерии на Времевском выступе в течение суток отражены три атаки сводных подразделений ВСУ. Уничтожен один танк, 12 боевых бронированных машин, а также боевая машина разграждения иностранного производства", - сказали в министерстве.Кроме того, уточнили в ведомстве, в районе населенного пункта Малая Токмачка Запорожской области отражены две атаки противника, в ходе которых подбиты два танка, 10 боевых машин пехоты и две боевые бронированные машины."Общие потери противника на данном направлении за сутки составили более 100 украинских военнослужащих, три танка, 10 боевых машин пехоты, 14 боевых бронированных машин, четыре автомобиля, две самоходные артиллерийские установки "Гвоздика", а также гаубицы Д-20, "Мста-Б" и Д-30", - сказали в Минобороны."На донецком направлении активными действиями "Южной" группировки войск успешно отражены четыре атаки противника в районах населенных пунктов Первомайское, Петровское и Старомихайловка Донецкой народной республики", - сообщили в Минобороны.

https://ria.ru/20230619/pvo-1879147087.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

россия, вооруженные силы украины, безопасность, киев, украина