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Киев потерял на Южнодонецком направлении более ста человек
Киев потерял на Южнодонецком направлении более ста человек - РИА Новости, 19.06.2023
Киев потерял на Южнодонецком направлении более ста человек
Киев за сутки в ходе попыток наступления потерял на южнодонецком направлении более 100 человек, сообщили в понедельник в Минобороны РФ. РИА Новости, 19.06.2023
2023-06-19T14:16
2023-06-19T14:16
2023-06-19T14:31
россия
вооруженные силы украины
безопасность
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МОСКВА, 19 июн – РИА Новости. Киев за сутки в ходе попыток наступления потерял на южнодонецком направлении более 100 человек, сообщили в понедельник в Минобороны РФ.По данным Минобороны, в течение суток наиболее активные попытки наступательных действий подразделения войск Украины предпринимали на южнодонецком и донецком направлениях."На Южнодонецком направлении в результате грамотных и самоотверженных действий подразделений группировки войск "Восток", ударов авиации и огня артиллерии на Времевском выступе в течение суток отражены три атаки сводных подразделений ВСУ. Уничтожен один танк, 12 боевых бронированных машин, а также боевая машина разграждения иностранного производства", - сказали в министерстве.Кроме того, уточнили в ведомстве, в районе населенного пункта Малая Токмачка Запорожской области отражены две атаки противника, в ходе которых подбиты два танка, 10 боевых машин пехоты и две боевые бронированные машины."Общие потери противника на данном направлении за сутки составили более 100 украинских военнослужащих, три танка, 10 боевых машин пехоты, 14 боевых бронированных машин, четыре автомобиля, две самоходные артиллерийские установки "Гвоздика", а также гаубицы Д-20, "Мста-Б" и Д-30", - сказали в Минобороны."На донецком направлении активными действиями "Южной" группировки войск успешно отражены четыре атаки противника в районах населенных пунктов Первомайское, Петровское и Старомихайловка Донецкой народной республики", - сообщили в Минобороны.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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россия, вооруженные силы украины, безопасность, киев, украина
Россия, Вооруженные силы Украины, Безопасность, Специальная военная операция на Украине, Киев, Украина
Киев потерял на Южнодонецком направлении более ста человек
Минобороны: ВСУ пытались атаковать на Южнодонецком и Донецком направлениях
МОСКВА, 19 июн – РИА Новости. Киев за сутки в ходе попыток наступления потерял на южнодонецком направлении более 100 человек, сообщили в понедельник в Минобороны РФ.
По данным Минобороны, в течение суток наиболее активные попытки наступательных действий подразделения войск Украины
предпринимали на южнодонецком и донецком направлениях.
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"На Южнодонецком направлении в результате грамотных и самоотверженных действий подразделений группировки войск "Восток", ударов авиации и огня артиллерии на Времевском выступе в течение суток отражены три атаки сводных подразделений ВСУ
. Уничтожен один танк, 12 боевых бронированных машин, а также боевая машина разграждения иностранного производства", - сказали в министерстве.
Кроме того, уточнили в ведомстве, в районе населенного пункта Малая Токмачка Запорожской области
отражены две атаки противника, в ходе которых подбиты два танка, 10 боевых машин пехоты и две боевые бронированные машины.
"Общие потери противника на данном направлении за сутки составили более 100 украинских военнослужащих, три танка, 10 боевых машин пехоты, 14 боевых бронированных машин, четыре автомобиля, две самоходные артиллерийские установки "Гвоздика", а также гаубицы Д-20, "Мста-Б" и Д-30", - сказали в Минобороны.
"На донецком направлении активными действиями "Южной" группировки войск успешно отражены четыре атаки противника в районах населенных пунктов Первомайское, Петровское и Старомихайловка Донецкой народной республики", - сообщили в Минобороны.
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