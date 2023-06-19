https://ria.ru/20230619/soglasheniya-1879120833.html

Красноярские власти на ПМЭФ подписали соглашения на 20 миллиардов рублей

Красноярские власти на ПМЭФ подписали соглашения на 20 миллиардов рублей - РИА Новости, 19.06.2023

Красноярские власти на ПМЭФ подписали соглашения на 20 миллиардов рублей

Делегация Красноярского края во время работы на полях Петербургского международного экономического форума провела 35 переговоров и подписала соглашения о... РИА Новости, 19.06.2023

2023-06-19T13:11

2023-06-19T13:11

2023-06-19T13:11

пмэф 2023

красноярский край

евразийский экономический союз

евразийская экономическая комиссия

олег матыцин

ассоциация студенческого баскетбола

красноярск

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КРАСНОЯРСК, 19 июн - РИА Новости. Делегация Красноярского края во время работы на полях Петербургского международного экономического форума провела 35 переговоров и подписала соглашения о сотрудничестве на общую сумму в 20 миллиардов рублей, сообщает пресс-служба губернатора и правительства региона. "Делегация края провела 35 переговоров, ее представители подписали 12 соглашений на общую сумму 20 млрд рублей. Соглашения касаются развития внутреннего туризма, сотрудничества по вопросам устойчивого развития территорий Арктической зоны, внедрения новых цифровых инструментов управления проектами государственно-частного партнерства; сотрудничества при реализации инвестиционных проектов на территории края", - говорится в сообщении. Согласно подписанным соглашениям, в ближайшие годы в регионе построят крупный тепличный комплекс, а также комбинат по производству соков, детского питания и безалкогольных напитков. Особое внимание уделено перспективным проектам в области экологии, жилищного строительства, повышения надежности электросетевого комплекса, развития зарядной инфраструктуры для электромобилей, реализации проектов в сфере цифровой трансформации, развития аэропортовой инфраструктуры, туризма и индустрии гостеприимства. На стенде Красноярского края иностранным гостям был представлен экономический, инвестиционный, научный и туристический потенциал края, комплексный инвестиционный проект "Енисейская Сибирь" и возможности участия в его реализации. "На встрече делегации края с министром спорта России Олегом Матыциным принято решение о проведении в 2024 году в Красноярске матча звезд Ассоциации студенческого баскетбола и других спортивных событий", - сказано в релизе. Отмечается, что в целях увеличения товарооборота со странами ЕАЭС проведено несколько двусторонних встреч, в том числе с председателем коллегии Евразийской экономической комиссии Михаилом Мясниковичем и с послом Белоруссии в РФ Дмитрием Крутым. Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ) работал 14-17 июня. РИА Новости является информационным партнером и фотохост-агентством форума.

https://ria.ru/20230619/razvitie-1879061460.html

https://ria.ru/20230614/avtomobili-1877980965.html

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пмэф 2023, красноярский край, евразийский экономический союз, евразийская экономическая комиссия, олег матыцин, ассоциация студенческого баскетбола, красноярск