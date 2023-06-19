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Артиллеристы уничтожили склад ВСУ с боеприпасами в Николаевской области - РИА Новости, 19.06.2023
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
12:25 19.06.2023 (обновлено: 12:42 19.06.2023)
https://ria.ru/20230619/sklad-1879110059.html
Артиллеристы уничтожили склад ВСУ с боеприпасами в Николаевской области
Артиллеристы уничтожили склад ВСУ с боеприпасами в Николаевской области - РИА Новости, 19.06.2023
Артиллеристы уничтожили склад ВСУ с боеприпасами в Николаевской области
Артиллеристы соединения группировки войск "Днепр" уничтожили склад с боеприпасами и гаубицу Д-30 с боекомплектом и расчетом в районе города Очакова в... РИА Новости, 19.06.2023
2023-06-19T12:25
2023-06-19T12:42
специальная военная операция на украине
безопасность
россия
украина
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вооруженные силы рф
ситуация в днр и лнр
николаевская область
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ГЕНИЧЕСК (Херсонская область), 19 июн — РИА Новости. Артиллеристы соединения группировки войск "Днепр" уничтожили склад с боеприпасами и гаубицу Д-30 с боекомплектом и расчетом в районе города Очакова в Николаевской области, сообщил РИА Новости источник, знакомый с ситуацией. "За прошедшие сутки в результате огневого поражения соединениями группировки войск "Днепр" в островной зоне уничтожен склад с боеприпасами в районе населенного пункта Очаков", — сказал собеседник агентства. Также, по его словам, в воскресенье в районе херсонских островов артиллеристы поразили гаубицу Д-30 с боекомплектом и расчетом из пяти человек. Удары по украинской инфраструктуре ВС начали наносить 10 октября — через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. С тех пор воздушная тревога в украинских регионах объявляется каждый день, иногда — по всей стране.
https://ria.ru/20230614/udary-1878047778.html
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безопасность, россия, украина, вооруженные силы украины, вооруженные силы рф, ситуация в днр и лнр, николаевская область
Специальная военная операция на Украине, Безопасность, Россия, Украина, Вооруженные силы Украины, Вооруженные силы РФ, Ситуация в ДНР и ЛНР, Николаевская область
Артиллеристы уничтожили склад ВСУ с боеприпасами в Николаевской области

Российские артиллеристы уничтожили украинский склад с боеприпасами в районе города Очакова

© РИА Новости / Алексей МайшевАртиллеристы Вооруженных сил РФ ведут огонь по позициям ВСУ
Артиллеристы Вооруженных сил РФ ведут огонь по позициям ВСУ - РИА Новости, 1920, 19.06.2023
© РИА Новости / Алексей Майшев
Артиллеристы Вооруженных сил РФ ведут огонь по позициям ВСУ. Архивное фото
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ГЕНИЧЕСК (Херсонская область), 19 июн — РИА Новости. Артиллеристы соединения группировки войск "Днепр" уничтожили склад с боеприпасами и гаубицу Д-30 с боекомплектом и расчетом в районе города Очакова в Николаевской области, сообщил РИА Новости источник, знакомый с ситуацией.
"За прошедшие сутки в результате огневого поражения соединениями группировки войск "Днепр" в островной зоне уничтожен склад с боеприпасами в районе населенного пункта Очаков", — сказал собеседник агентства.
Также, по его словам, в воскресенье в районе херсонских островов артиллеристы поразили гаубицу Д-30 с боекомплектом и расчетом из пяти человек.
Удары по украинской инфраструктуре ВС начали наносить 10 октября — через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы.
Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. С тех пор воздушная тревога в украинских регионах объявляется каждый день, иногда — по всей стране.
Конашенков о групповых ударах по местам скопления резервов ВСУ и складам с боеприпасами - РИА Новости, 1920, 14.06.2023
Российские войска нанесли ракетные удары по резервам ВСУ и наемникам
14 июня, 14:24
 
Специальная военная операция на УкраинеБезопасностьРоссияУкраинаВооруженные силы УкраиныВооруженные силы РФСитуация в ДНР и ЛНРНиколаевская область
 
 
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