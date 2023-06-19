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Артиллеристы уничтожили склад ВСУ с боеприпасами в Николаевской области

Артиллеристы уничтожили склад ВСУ с боеприпасами в Николаевской области - РИА Новости, 19.06.2023

Артиллеристы уничтожили склад ВСУ с боеприпасами в Николаевской области

Артиллеристы соединения группировки войск "Днепр" уничтожили склад с боеприпасами и гаубицу Д-30 с боекомплектом и расчетом в районе города Очакова в... РИА Новости, 19.06.2023

2023-06-19T12:25

2023-06-19T12:25

2023-06-19T12:42

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ГЕНИЧЕСК (Херсонская область), 19 июн — РИА Новости. Артиллеристы соединения группировки войск "Днепр" уничтожили склад с боеприпасами и гаубицу Д-30 с боекомплектом и расчетом в районе города Очакова в Николаевской области, сообщил РИА Новости источник, знакомый с ситуацией. "За прошедшие сутки в результате огневого поражения соединениями группировки войск "Днепр" в островной зоне уничтожен склад с боеприпасами в районе населенного пункта Очаков", — сказал собеседник агентства. Также, по его словам, в воскресенье в районе херсонских островов артиллеристы поразили гаубицу Д-30 с боекомплектом и расчетом из пяти человек. Удары по украинской инфраструктуре ВС начали наносить 10 октября — через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. С тех пор воздушная тревога в украинских регионах объявляется каждый день, иногда — по всей стране.

https://ria.ru/20230614/udary-1878047778.html

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Кирилл Волков

Кирилл Волков

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

безопасность, россия, украина, вооруженные силы украины, вооруженные силы рф, ситуация в днр и лнр, николаевская область