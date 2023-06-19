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Артиллеристы уничтожили склад ВСУ с боеприпасами в Николаевской области
Артиллеристы уничтожили склад ВСУ с боеприпасами в Николаевской области - РИА Новости, 19.06.2023
Артиллеристы уничтожили склад ВСУ с боеприпасами в Николаевской области
Артиллеристы соединения группировки войск "Днепр" уничтожили склад с боеприпасами и гаубицу Д-30 с боекомплектом и расчетом в районе города Очакова в... РИА Новости, 19.06.2023
2023-06-19T12:25
2023-06-19T12:25
2023-06-19T12:42
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ГЕНИЧЕСК (Херсонская область), 19 июн — РИА Новости. Артиллеристы соединения группировки войск "Днепр" уничтожили склад с боеприпасами и гаубицу Д-30 с боекомплектом и расчетом в районе города Очакова в Николаевской области, сообщил РИА Новости источник, знакомый с ситуацией. "За прошедшие сутки в результате огневого поражения соединениями группировки войск "Днепр" в островной зоне уничтожен склад с боеприпасами в районе населенного пункта Очаков", — сказал собеседник агентства. Также, по его словам, в воскресенье в районе херсонских островов артиллеристы поразили гаубицу Д-30 с боекомплектом и расчетом из пяти человек. Удары по украинской инфраструктуре ВС начали наносить 10 октября — через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. С тех пор воздушная тревога в украинских регионах объявляется каждый день, иногда — по всей стране.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
безопасность, россия, украина, вооруженные силы украины, вооруженные силы рф, ситуация в днр и лнр, николаевская область
Специальная военная операция на Украине, Безопасность, Россия, Украина, Вооруженные силы Украины, Вооруженные силы РФ, Ситуация в ДНР и ЛНР, Николаевская область
Артиллеристы уничтожили склад ВСУ с боеприпасами в Николаевской области
Российские артиллеристы уничтожили украинский склад с боеприпасами в районе города Очакова
ГЕНИЧЕСК (Херсонская область), 19 июн — РИА Новости. Артиллеристы соединения группировки войск "Днепр" уничтожили склад с боеприпасами и гаубицу Д-30 с боекомплектом и расчетом в районе города Очакова в Николаевской области, сообщил РИА Новости источник, знакомый с ситуацией.
"За прошедшие сутки в результате огневого поражения соединениями группировки войск "Днепр" в островной зоне уничтожен склад с боеприпасами в районе населенного пункта Очаков", — сказал собеседник агентства.
Также, по его словам, в воскресенье в районе херсонских островов артиллеристы поразили гаубицу Д-30 с боекомплектом и расчетом из пяти человек.
Удары по украинской инфраструктуре ВС
начали наносить 10 октября — через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы.
Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. С тех пор воздушная тревога в украинских регионах объявляется каждый день, иногда — по всей стране.
Российские войска нанесли ракетные удары по резервам ВСУ и наемникам