https://ria.ru/20230619/sirius-1879137329.html

В Кемеровской области открыли новый кампус центра "Сириус. Кузбасс"

В Кемеровской области открыли новый кампус центра "Сириус. Кузбасс" - РИА Новости, 19.06.2023

В Кемеровской области открыли новый кампус центра "Сириус. Кузбасс"

Новый кампус регионального центра "Сириус. Кузбасс" открыт в селе Елыкаево в Кемеровском округе, сообщает пресс-служба правительства Кузбасса. РИА Новости, 19.06.2023

2023-06-19T13:56

2023-06-19T13:56

2023-06-19T13:56

общество

россия

кемеровская область

сергей цивилев

владимир путин

образовательный центр "сириус"

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КЕМЕРОВО, 19 июн – РИА Новости. Новый кампус регионального центра "Сириус. Кузбасс" открыт в селе Елыкаево в Кемеровском округе, сообщает пресс-служба правительства Кузбасса. "Сегодня в селе Елыкаево Кемеровского муниципального округа открыты учебный и спальный корпуса регионального центра "Сириус. Кузбасс". Он создан в 2019 году в рамках федерального проекта "Успех каждого ребенка" нацпроекта "Образование", инициированного президентом РФ Владимиром Путиным. Цель — развитие детей в техническом и естественно-научном направлениях, искусстве и спорте", – говорится в сообщении. "Этот год президент России объявил Годом педагога и наставника, а в Кузбассе это еще и Год детей. И в этот особенный год мы формируем новую, кузбасскую концепцию отношения к детям. Она заключается в том, что талантлив каждый ребенок, и мы должны помочь раскрыть эти таланты. Будем вести его с детского сада и до того, как он состоялся в профессии — через институт наставничества", — приводятся в сообщении слова губернатора Сергея Цивилева. Подчеркивается, что "Сириус. Кузбасс" — партнер федерального "Сириуса", а не просто его филиал. В регионе завершается работа над созданием собственной концепции выявления способностей у детей и их развития. "С 2019 года у нас на базе центра "Сириус. Кузбасс" прошли обучение 7 тысяч школьников. Но в регионе их более 400 тысяч, и нам надо применять наработанные навыки для развития всех детей в регионе. В этом будут задействованы все образовательные, культурные, спортивные объекты", — уточнил Сергей Цивилев. Уже с июля в новом центре будут проходить интенсивные профильные смены для школьников 5-11-х классов, каждая рассчитана на 80 человек. За год здесь побывают не менее 1200 детей. Отмечается, что для образовательных программ повышенного уровня приобретено современное оснащение: высокоточные микроскопы, 3D-принтеры, интерактивные станции для промышленного дизайна и проектирования, комплексы для занятий по робототехнике, мобильный планетарий и телескоп, мощное звуковое оборудование. На интенсивных сменах школьники Кузбасса будут обучаться по проектным и олимпиадным образовательным программам, осваивать информационные, космические, биологические, химические и нейротехнологии. Они будут создавать решения в области искусственного интеллекта, беспилотного транспорта, разработки наноматериалов, современной энергетики и передовых производственных технологий, смогут провести генетические, биомедицинские или когнитивные исследования. Программы ориентированы на подростков от 12 до 17 лет. На обучение по программам физкультурно-спортивной направленности зачисляют с семи лет. В перспективе планируется раннее выявление талантов и обучение детей с трех лет. Все педагоги центра прошли повышение квалификации по методикам работы с талантливыми детьми, в том числе на базе федерального Образовательного центра "Сириус".

https://ria.ru/20230213/sirius-1851736804.html

https://ria.ru/20230529/press-konferentsiya-1874789866.html

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Дарья Буймова

общество, россия, кемеровская область, сергей цивилев, владимир путин, образовательный центр "сириус"