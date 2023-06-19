Жители Бурятии собрали более 281 миллиона рублей для военных в зоне СВО

УЛАН-УДЭ, 19 июн – РИА Новости. Более 281 миллиона рублей собрали жители Бурятии для помощи военнослужащим, находящимся в СВО, сообщила в понедельник пресс-служба регионального правительства. "Важную помощь в поддержке наших бойцов оказывают население республики, бизнес-сообщество и общественные организации республики. За счет добровольных взносов в республике собрано более 281 миллиона рублей", - говорится в сообщении. По данным пресс-службы, волонтерскими организациями и жителями республики собрано и передано порядка 208 тонн гуманитарной помощи. Отмечается, что в Бурятии создана АНО (автономная некоммерческая организация) "Содействие", которая централизованно закупает и доставляет всю необходимую помощь на СВО – полностью сопровождает процесс закупки, занимается поиском поставщиков, организовывает доставку из рук в руки закупленных спецсредств и гумпомощи. Также, по данным пресс-службы, правительство республики находится на постоянной связи с командованием воинских соединений Бурятии и решает вопросы по обеспечению военных спецсредствами, экипировкой, медицинскими принадлежностями. "Общий объем средств, выделенный на мероприятия, связанные с поддержкой и обеспечением потребности, возникающей в ходе проведения специальной военной операции в 2022-2023 годах составил 2,6 миллиарда рублей", - подчеркнули в ведомстве. Отмечается, что данные средства были направлены на выплату единовременных пособий, единовременных денежных выплат добровольцам и контрактникам, на материально-техническое обеспечение воинских формирований Минобороны России, Росгвардии, участвующих в проведении СВО. За счет бюджетных и внебюджетных средств – около 984 миллионов рублей.
УЛАН-УДЭ, 19 июн – РИА Новости. Более 281 миллиона рублей собрали жители Бурятии для помощи военнослужащим, находящимся в СВО, сообщила в понедельник пресс-служба регионального правительства.
"Важную помощь в поддержке наших бойцов оказывают население республики, бизнес-сообщество и общественные организации республики. За счет добровольных взносов в республике собрано более 281 миллиона рублей", - говорится в сообщении.
По данным пресс-службы, волонтерскими организациями и жителями республики собрано и передано порядка 208 тонн гуманитарной помощи.
Отмечается, что в Бурятии создана АНО (автономная некоммерческая организация) "Содействие", которая централизованно закупает и доставляет всю необходимую помощь на СВО – полностью сопровождает процесс закупки, занимается поиском поставщиков, организовывает доставку из рук в руки закупленных спецсредств и гумпомощи.
Также, по данным пресс-службы, правительство республики находится на постоянной связи с командованием воинских соединений Бурятии и решает вопросы по обеспечению военных спецсредствами, экипировкой, медицинскими принадлежностями.
"Общий объем средств, выделенный на мероприятия, связанные с поддержкой и обеспечением потребности, возникающей в ходе проведения специальной военной операции в 2022-2023 годах составил 2,6 миллиарда рублей", - подчеркнули в ведомстве.
Отмечается, что данные средства были направлены на выплату единовременных пособий, единовременных денежных выплат добровольцам и контрактникам, на материально-техническое обеспечение воинских формирований Минобороны России, Росгвардии, участвующих в проведении СВО. За счет бюджетных и внебюджетных средств – около 984 миллионов рублей.
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