https://ria.ru/20230619/sbory-1879088229.html

Жители Бурятии собрали более 281 миллиона рублей для военных в зоне СВО

Жители Бурятии собрали более 281 миллиона рублей для военных в зоне СВО - РИА Новости, 19.06.2023

Жители Бурятии собрали более 281 миллиона рублей для военных в зоне СВО

Более 281 миллиона рублей собрали жители Бурятии для помощи военнослужащим, находящимся в СВО, сообщила в понедельник пресс-служба регионального правительства. РИА Новости, 19.06.2023

2023-06-19T11:13

2023-06-19T11:13

2023-06-19T11:26

надежные люди

федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия)

республика бурятия

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УЛАН-УДЭ, 19 июн – РИА Новости. Более 281 миллиона рублей собрали жители Бурятии для помощи военнослужащим, находящимся в СВО, сообщила в понедельник пресс-служба регионального правительства. "Важную помощь в поддержке наших бойцов оказывают население республики, бизнес-сообщество и общественные организации республики. За счет добровольных взносов в республике собрано более 281 миллиона рублей", - говорится в сообщении. По данным пресс-службы, волонтерскими организациями и жителями республики собрано и передано порядка 208 тонн гуманитарной помощи. Отмечается, что в Бурятии создана АНО (автономная некоммерческая организация) "Содействие", которая централизованно закупает и доставляет всю необходимую помощь на СВО – полностью сопровождает процесс закупки, занимается поиском поставщиков, организовывает доставку из рук в руки закупленных спецсредств и гумпомощи. Также, по данным пресс-службы, правительство республики находится на постоянной связи с командованием воинских соединений Бурятии и решает вопросы по обеспечению военных спецсредствами, экипировкой, медицинскими принадлежностями. "Общий объем средств, выделенный на мероприятия, связанные с поддержкой и обеспечением потребности, возникающей в ходе проведения специальной военной операции в 2022-2023 годах составил 2,6 миллиарда рублей", - подчеркнули в ведомстве. Отмечается, что данные средства были направлены на выплату единовременных пособий, единовременных денежных выплат добровольцам и контрактникам, на материально-техническое обеспечение воинских формирований Минобороны России, Росгвардии, участвующих в проведении СВО. За счет бюджетных и внебюджетных средств – около 984 миллионов рублей.

https://ria.ru/20230616/pomosch-1878565392.html

республика бурятия

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Влада Копылова

Влада Копылова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия), республика бурятия