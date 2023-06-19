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Жители Бурятии собрали более 281 миллиона рублей для военных в зоне СВО - РИА Новости, 19.06.2023
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11:13 19.06.2023 (обновлено: 11:26 19.06.2023)
https://ria.ru/20230619/sbory-1879088229.html
Жители Бурятии собрали более 281 миллиона рублей для военных в зоне СВО
Жители Бурятии собрали более 281 миллиона рублей для военных в зоне СВО - РИА Новости, 19.06.2023
Жители Бурятии собрали более 281 миллиона рублей для военных в зоне СВО
Более 281 миллиона рублей собрали жители Бурятии для помощи военнослужащим, находящимся в СВО, сообщила в понедельник пресс-служба регионального правительства. РИА Новости, 19.06.2023
2023-06-19T11:13
2023-06-19T11:26
надежные люди
федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия)
республика бурятия
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УЛАН-УДЭ, 19 июн – РИА Новости. Более 281 миллиона рублей собрали жители Бурятии для помощи военнослужащим, находящимся в СВО, сообщила в понедельник пресс-служба регионального правительства. "Важную помощь в поддержке наших бойцов оказывают население республики, бизнес-сообщество и общественные организации республики. За счет добровольных взносов в республике собрано более 281 миллиона рублей", - говорится в сообщении. По данным пресс-службы, волонтерскими организациями и жителями республики собрано и передано порядка 208 тонн гуманитарной помощи. Отмечается, что в Бурятии создана АНО (автономная некоммерческая организация) "Содействие", которая централизованно закупает и доставляет всю необходимую помощь на СВО – полностью сопровождает процесс закупки, занимается поиском поставщиков, организовывает доставку из рук в руки закупленных спецсредств и гумпомощи. Также, по данным пресс-службы, правительство республики находится на постоянной связи с командованием воинских соединений Бурятии и решает вопросы по обеспечению военных спецсредствами, экипировкой, медицинскими принадлежностями. "Общий объем средств, выделенный на мероприятия, связанные с поддержкой и обеспечением потребности, возникающей в ходе проведения специальной военной операции в 2022-2023 годах составил 2,6 миллиарда рублей", - подчеркнули в ведомстве. Отмечается, что данные средства были направлены на выплату единовременных пособий, единовременных денежных выплат добровольцам и контрактникам, на материально-техническое обеспечение воинских формирований Минобороны России, Росгвардии, участвующих в проведении СВО. За счет бюджетных и внебюджетных средств – около 984 миллионов рублей.
https://ria.ru/20230616/pomosch-1878565392.html
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федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия), республика бурятия
Надежные люди, Федеральная служба войск национальной гвардии РФ (Росгвардия), Республика Бурятия
Жители Бурятии собрали более 281 миллиона рублей для военных в зоне СВО

Жители Бурятии собрали более 281 миллиона рублей на помощь военным в зоне спецоперации

© Фото пресс-службы правительства БурятииПомощь, собранная жителями Бурятии
Помощь, собранная жителями Бурятии
© Фото пресс-службы правительства Бурятии
Помощь, собранная жителями Бурятии
Читать ria.ru в
УЛАН-УДЭ, 19 июн – РИА Новости. Более 281 миллиона рублей собрали жители Бурятии для помощи военнослужащим, находящимся в СВО, сообщила в понедельник пресс-служба регионального правительства.
"Важную помощь в поддержке наших бойцов оказывают население республики, бизнес-сообщество и общественные организации республики. За счет добровольных взносов в республике собрано более 281 миллиона рублей", - говорится в сообщении.
По данным пресс-службы, волонтерскими организациями и жителями республики собрано и передано порядка 208 тонн гуманитарной помощи.
Отмечается, что в Бурятии создана АНО (автономная некоммерческая организация) "Содействие", которая централизованно закупает и доставляет всю необходимую помощь на СВО – полностью сопровождает процесс закупки, занимается поиском поставщиков, организовывает доставку из рук в руки закупленных спецсредств и гумпомощи.
© Фото пресс-службы правительства БурятииПомощь военнослужащим на СВО от жителей Бурятии
Помощь военнослужащим на СВО от жителей Бурятии
Помощь военнослужащим на СВО от жителей Бурятии
© Фото пресс-службы правительства Бурятии
1 из 2
© Фото пресс-службы правительства БурятииПомощь военнослужащим на СВО от жителей Бурятии
Помощь военнослужащим на СВО от жителей Бурятии
Помощь военнослужащим на СВО от жителей Бурятии
© Фото пресс-службы правительства Бурятии
2 из 2
Помощь военнослужащим на СВО от жителей Бурятии
© Фото пресс-службы правительства Бурятии
1 из 2
Помощь военнослужащим на СВО от жителей Бурятии
© Фото пресс-службы правительства Бурятии
2 из 2
Также, по данным пресс-службы, правительство республики находится на постоянной связи с командованием воинских соединений Бурятии и решает вопросы по обеспечению военных спецсредствами, экипировкой, медицинскими принадлежностями.
"Общий объем средств, выделенный на мероприятия, связанные с поддержкой и обеспечением потребности, возникающей в ходе проведения специальной военной операции в 2022-2023 годах составил 2,6 миллиарда рублей", - подчеркнули в ведомстве.
Отмечается, что данные средства были направлены на выплату единовременных пособий, единовременных денежных выплат добровольцам и контрактникам, на материально-техническое обеспечение воинских формирований Минобороны России, Росгвардии, участвующих в проведении СВО. За счет бюджетных и внебюджетных средств – около 984 миллионов рублей.
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Надежные людиФедеральная служба войск национальной гвардии РФ (Росгвардия)Республика Бурятия
 
 
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