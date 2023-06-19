https://ria.ru/20230619/sanktsii-1879162633.html

Британия хочет обязать попавших под санкции раскрывать сведения об активах

Британия хочет обязать попавших под санкции раскрывать сведения об активах - РИА Новости, 19.06.2023

Британия хочет обязать попавших под санкции раскрывать сведения об активах

Великобритания намерена обязать лица и компании, попавшие под санкции против России, раскрывать сведения о своих активах в стране, передает агентство Рейтер со... РИА Новости, 19.06.2023

2023-06-19T14:54

2023-06-19T14:54

2023-06-19T15:06

в мире

великобритания

санкции в отношении россии

экономика

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МОСКВА, 19 июн - РИА Новости. Великобритания намерена обязать лица и компании, попавшие под санкции против России, раскрывать сведения о своих активах в стране, передает агентство Рейтер со ссылкой на МИД."В рамках новых мер Лондон намерен обязать лица и компании из Соединенного Королевства или из-за рубежа, попавшие под санкции против РФ, раскрывать сведения о своих активах в Британии", - говорится в сообщении агентства.

https://ria.ru/20230310/sanktsii-1856868402.html

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в мире, великобритания, санкции в отношении россии, экономика