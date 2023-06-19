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Британия хочет обязать попавших под санкции раскрывать сведения об активах - РИА Новости, 19.06.2023
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14:54 19.06.2023 (обновлено: 15:06 19.06.2023)
https://ria.ru/20230619/sanktsii-1879162633.html
Британия хочет обязать попавших под санкции раскрывать сведения об активах
Британия хочет обязать попавших под санкции раскрывать сведения об активах - РИА Новости, 19.06.2023
Британия хочет обязать попавших под санкции раскрывать сведения об активах
Великобритания намерена обязать лица и компании, попавшие под санкции против России, раскрывать сведения о своих активах в стране, передает агентство Рейтер со... РИА Новости, 19.06.2023
2023-06-19T14:54
2023-06-19T15:06
в мире
великобритания
санкции в отношении россии
экономика
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МОСКВА, 19 июн - РИА Новости. Великобритания намерена обязать лица и компании, попавшие под санкции против России, раскрывать сведения о своих активах в стране, передает агентство Рейтер со ссылкой на МИД."В рамках новых мер Лондон намерен обязать лица и компании из Соединенного Королевства или из-за рубежа, попавшие под санкции против РФ, раскрывать сведения о своих активах в Британии", - говорится в сообщении агентства.
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в мире, великобритания, санкции в отношении россии, экономика
В мире, Великобритания, Санкции в отношении России, Экономика
Британия хочет обязать попавших под санкции раскрывать сведения об активах

Reuters: Лондон обяжет попавших под антироссийские санкции раскрывать сведения об активах

© РИА Новости / Алекс Макнотон | Перейти в медиабанкЛондон, Великобритания
Лондон, Великобритания - РИА Новости, 1920, 19.06.2023
© РИА Новости / Алекс Макнотон
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Лондон, Великобритания. Архивное фото
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МОСКВА, 19 июн - РИА Новости. Великобритания намерена обязать лица и компании, попавшие под санкции против России, раскрывать сведения о своих активах в стране, передает агентство Рейтер со ссылкой на МИД.
"В рамках новых мер Лондон намерен обязать лица и компании из Соединенного Королевства или из-за рубежа, попавшие под санкции против РФ, раскрывать сведения о своих активах в Британии", - говорится в сообщении агентства.
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В миреВеликобританияСанкции в отношении РоссииЭкономика
 
 
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