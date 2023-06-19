https://ria.ru/20230619/sanktsii-1879162633.html
Британия хочет обязать попавших под санкции раскрывать сведения об активах
Британия хочет обязать попавших под санкции раскрывать сведения об активах - РИА Новости, 19.06.2023
Британия хочет обязать попавших под санкции раскрывать сведения об активах
Великобритания намерена обязать лица и компании, попавшие под санкции против России, раскрывать сведения о своих активах в стране, передает агентство Рейтер со... РИА Новости, 19.06.2023
2023-06-19T14:54
2023-06-19T14:54
2023-06-19T15:06
в мире
великобритания
санкции в отношении россии
экономика
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/realty/40868/17/408681788_0:321:3072:2048_1920x0_80_0_0_3e9a6728bdcfbf36e486c704c524bd53.jpg
МОСКВА, 19 июн - РИА Новости. Великобритания намерена обязать лица и компании, попавшие под санкции против России, раскрывать сведения о своих активах в стране, передает агентство Рейтер со ссылкой на МИД."В рамках новых мер Лондон намерен обязать лица и компании из Соединенного Королевства или из-за рубежа, попавшие под санкции против РФ, раскрывать сведения о своих активах в Британии", - говорится в сообщении агентства.
https://ria.ru/20230310/sanktsii-1856868402.html
великобритания
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/realty/40868/17/408681788_68:0:2799:2048_1920x0_80_0_0_990d36f4a92dcbf76b33c6f6f1f82186.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, великобритания, санкции в отношении россии, экономика
В мире, Великобритания, Санкции в отношении России, Экономика
Британия хочет обязать попавших под санкции раскрывать сведения об активах
Reuters: Лондон обяжет попавших под антироссийские санкции раскрывать сведения об активах