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Российские разведчики применяют на Донецком направлении FPV дроны-камикадзе - РИА Новости, 19.06.2023
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Специальная военная операция на Украине
 
06:16 19.06.2023
https://ria.ru/20230619/razvedchiki-1879047363.html
Российские разведчики применяют на Донецком направлении FPV дроны-камикадзе
Российские разведчики применяют на Донецком направлении FPV дроны-камикадзе - РИА Новости, 19.06.2023
Российские разведчики применяют на Донецком направлении FPV дроны-камикадзе
Разведчики южной группировки войск РФ показали применение FPV дронов-камикадзе на донецком направлении, передает корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 19.06.2023
2023-06-19T06:16
2023-06-19T06:16
специальная военная операция на украине
беспилотники
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ДОНЕЦК, 19 июн - РИА Новости. Разведчики южной группировки войск РФ показали применение FPV дронов-камикадзе на донецком направлении, передает корреспондент РИА Новости. "Выполняем одну из поставленных боевых задач. Это новое направление FPV дронов-камикадзе, которые могут очень оперативно поражать технику даже на подъезде, когда она еще только выдвигается, чтобы стать на позицию для открытия огня", - рассказал разведчик южной группировки. В распоряжении РИА Новости оказались кадры поражения дроном. После запуска беспилотника оператор точно корректирует его по заранее заданным координатам расположения позиции украинских военных. За минувшие сутки российские подразделения успешно отразили атаки противника на донецком и южнодонецком направлениях. Параллельно российские соединения ликвидировали 96 артиллерийских расчетов, 104 района скопления живой силы и техники, склад боеприпасов. Пресечены действия двух диверсионно-разведывательных групп. Средства ПВО перехватили 22 беспилотника и четыре реактивных снаряда РСЗО HIMARS.
https://ria.ru/20230619/tornado-s-1879046006.html
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беспилотники
Специальная военная операция на Украине, Беспилотники
Российские разведчики применяют на Донецком направлении FPV дроны-камикадзе

Разведчики южной группировки войск применяют на Донецком направлении FPV дроны-камикадзе

© РИА Новости / РИА Новости | Перейти в медиабанкВоеннослужащие Вооруженных сил РФ, задействованные в специальной военной операции на Украине на южном направлении, в пункте управления беспилотным разведывательным аппаратом
Военнослужащие Вооруженных сил РФ, задействованные в специальной военной операции на Украине на южном направлении, в пункте управления беспилотным разведывательным аппаратом - РИА Новости, 1920, 19.06.2023
© РИА Новости / РИА Новости
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Военнослужащие Вооруженных сил РФ, задействованные в специальной военной операции на Украине на южном направлении, в пункте управления беспилотным разведывательным аппаратом. Архивное фото
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ДОНЕЦК, 19 июн - РИА Новости. Разведчики южной группировки войск РФ показали применение FPV дронов-камикадзе на донецком направлении, передает корреспондент РИА Новости.
«
"Выполняем одну из поставленных боевых задач. Это новое направление FPV дронов-камикадзе, которые могут очень оперативно поражать технику даже на подъезде, когда она еще только выдвигается, чтобы стать на позицию для открытия огня", - рассказал разведчик южной группировки.
В распоряжении РИА Новости оказались кадры поражения дроном. После запуска беспилотника оператор точно корректирует его по заранее заданным координатам расположения позиции украинских военных.
За минувшие сутки российские подразделения успешно отразили атаки противника на донецком и южнодонецком направлениях. Параллельно российские соединения ликвидировали 96 артиллерийских расчетов, 104 района скопления живой силы и техники, склад боеприпасов. Пресечены действия двух диверсионно-разведывательных групп. Средства ПВО перехватили 22 беспилотника и четыре реактивных снаряда РСЗО HIMARS.
Реактивная система залпового огня Смерч - РИА Новости, 1920, 19.06.2023
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Специальная военная операция на УкраинеБеспилотники
 
 
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