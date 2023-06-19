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Средства ПВО уничтожили украинский Ми-8 в Запорожской области - РИА Новости, 19.06.2023
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Специальная военная операция на Украине
 
14:21 19.06.2023 (обновлено: 18:10 19.06.2023)
https://ria.ru/20230619/pvo-1879147087.html
Средства ПВО уничтожили украинский Ми-8 в Запорожской области
Средства ПВО уничтожили украинский Ми-8 в Запорожской области - РИА Новости, 19.06.2023
Средства ПВО уничтожили украинский Ми-8 в Запорожской области
Российская ПВО за минувшие сутки сбила украинский военный вертолет Ми-8, 14 беспилотников и 5 снарядов РСЗО HIMARS, сообщили в понедельник в пресс-службе... РИА Новости, 19.06.2023
2023-06-19T14:21
2023-06-19T18:10
специальная военная операция на украине
запорожская область
ми-8 амтш
безопасность
россия
украина
вооруженные силы украины
ситуация в днр и лнр
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МОСКВА, 19 июн - РИА Новости. Российская ПВО за минувшие сутки сбила украинский военный вертолет Ми-8, 14 беспилотников и 5 снарядов РСЗО HIMARS, сообщили в понедельник в пресс-службе Минобороны РФ."Средствами противовоздушной обороны в районе города Орехов Запорожской области сбит вертолет Ми-8 воздушных сил Украины. За сутки перехвачено пять реактивных снарядов системы залпового огня HIMARS. Кроме того, уничтожено четырнадцать украинских беспилотных летательных аппаратов в районах населенных пунктов Михайловка, Пятихатки, Пологи Запорожской области, Кирилловка Донецкой народной республики, Николаевка, Змиевка Луганской народной республики, Старая Збурьевка Херсонской области и Великий Выселок Харьковской области", - говорится в сообщении.Всего с начала спецоперации было уничтожено 444 украинских военных самолета, 240 вертолетов, 4700 беспилотных летательных аппаратов, 426 зенитных ракетных комплексов, 10192 танка и других боевых бронированных машин, 1125 боевых машин реактивных систем залпового огня, 5163 орудия полевой артиллерии и минометов, а также 11047 единиц специальной военной автомобильной техники.
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запорожская область, ми-8 амтш, безопасность, россия, украина, вооруженные силы украины, ситуация в днр и лнр
Специальная военная операция на Украине, Запорожская область, Ми-8 АМТШ, Безопасность, Россия, Украина, Вооруженные силы Украины, Ситуация в ДНР и ЛНР
Средства ПВО уничтожили украинский Ми-8 в Запорожской области

Минобороны: ПВО уничтожила украинский Ми-8 в Запорожской области и перехватила 14 дронов

CC BY 2.0 / Ministry of Defense of Ukraine/ Володимир Віват / Мі-8Вертолет Ми-8 ВС Украины
Вертолет Ми-8 ВС Украины - РИА Новости, 1920, 19.06.2023
CC BY 2.0 / Ministry of Defense of Ukraine/ Володимир Віват / Мі-8
Вертолет Ми-8 ВС Украины . Архивное фото
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МОСКВА, 19 июн - РИА Новости. Российская ПВО за минувшие сутки сбила украинский военный вертолет Ми-8, 14 беспилотников и 5 снарядов РСЗО HIMARS, сообщили в понедельник в пресс-службе Минобороны РФ.
"Средствами противовоздушной обороны в районе города Орехов Запорожской области сбит вертолет Ми-8 воздушных сил Украины. За сутки перехвачено пять реактивных снарядов системы залпового огня HIMARS. Кроме того, уничтожено четырнадцать украинских беспилотных летательных аппаратов в районах населенных пунктов Михайловка, Пятихатки, Пологи Запорожской области, Кирилловка Донецкой народной республики, Николаевка, Змиевка Луганской народной республики, Старая Збурьевка Херсонской области и Великий Выселок Харьковской области", - говорится в сообщении.
Всего с начала спецоперации было уничтожено 444 украинских военных самолета, 240 вертолетов, 4700 беспилотных летательных аппаратов, 426 зенитных ракетных комплексов, 10192 танка и других боевых бронированных машин, 1125 боевых машин реактивных систем залпового огня, 5163 орудия полевой артиллерии и минометов, а также 11047 единиц специальной военной автомобильной техники.
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Специальная военная операция на УкраинеЗапорожская областьМи-8 АМТШБезопасностьРоссияУкраинаВооруженные силы УкраиныСитуация в ДНР и ЛНР
 
 
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