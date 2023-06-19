https://ria.ru/20230619/propavshaya-1879107873.html

В Иркутской области ищут девушку, пропавшую три дня назад

В Иркутской области ищут девушку, пропавшую три дня назад - РИА Новости, 19.06.2023

В Иркутской области ищут девушку, пропавшую три дня назад

Розыск девушки-подростка ведут в Иркутской области правоохранители и волонтеры, заведено дело об убийстве, сообщает СУСК РФ региона. РИА Новости, 19.06.2023

2023-06-19T12:19

2023-06-19T12:19

2023-06-19T12:19

иркутская область

происшествия

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ИРКУТСК, 19 июн - РИА Новости. Розыск девушки-подростка ведут в Иркутской области правоохранители и волонтеры, заведено дело об убийстве, сообщает СУСК РФ региона. По данным ведомства, 16-летняя девушка 16 июня "в седьмом часу утра ушла из дома расклеивать листовки и до настоящего времени её местонахождение не установлено". "По данному факту Усть-Кутским межрайонным следственным отделом СУ СК России по Иркутской области возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч.1 ст. 105 УК РФ (убийство)" - говорится в сообщении. Установлено, что утром 16 июня она несколько раз выходила со своего смартфона в мессенджер, потом телефон стал не доступен. Проверены камеры видеонаблюдения по пути ее следования, увеселительные заведения, чердаки, подвалы, береговая линия, лесной массив. Несовершеннолетняя на профилактических учетах не состоит, семья характеризуется положительно.

https://ria.ru/20230602/gelendzhik-1875822754.html

иркутская область

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2023

Влада Копылова

Влада Копылова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

иркутская область, происшествия