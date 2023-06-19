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В Иркутской области ищут девушку, пропавшую три дня назад - РИА Новости, 19.06.2023
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12:19 19.06.2023
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В Иркутской области ищут девушку, пропавшую три дня назад
В Иркутской области ищут девушку, пропавшую три дня назад - РИА Новости, 19.06.2023
В Иркутской области ищут девушку, пропавшую три дня назад
Розыск девушки-подростка ведут в Иркутской области правоохранители и волонтеры, заведено дело об убийстве, сообщает СУСК РФ региона. РИА Новости, 19.06.2023
2023-06-19T12:19
2023-06-19T12:19
иркутская область
происшествия
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ИРКУТСК, 19 июн - РИА Новости. Розыск девушки-подростка ведут в Иркутской области правоохранители и волонтеры, заведено дело об убийстве, сообщает СУСК РФ региона. По данным ведомства, 16-летняя девушка 16 июня "в седьмом часу утра ушла из дома расклеивать листовки и до настоящего времени её местонахождение не установлено". "По данному факту Усть-Кутским межрайонным следственным отделом СУ СК России по Иркутской области возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч.1 ст. 105 УК РФ (убийство)" - говорится в сообщении. Установлено, что утром 16 июня она несколько раз выходила со своего смартфона в мессенджер, потом телефон стал не доступен. Проверены камеры видеонаблюдения по пути ее следования, увеселительные заведения, чердаки, подвалы, береговая линия, лесной массив. Несовершеннолетняя на профилактических учетах не состоит, семья характеризуется положительно.
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иркутская область
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иркутская область, происшествия
Иркутская область, Происшествия
В Иркутской области ищут девушку, пропавшую три дня назад

В Иркутской области ищут 16-летнюю девушку, пропавшую три дня назад

© РИА Новости / Владимир Астапкович | Перейти в медиабанкНашивка на рукаве сотрудника полиции
Нашивка на рукаве сотрудника полиции - РИА Новости, 1920, 19.06.2023
© РИА Новости / Владимир Астапкович
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Нашивка на рукаве сотрудника полиции. Архивное фото
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ИРКУТСК, 19 июн - РИА Новости. Розыск девушки-подростка ведут в Иркутской области правоохранители и волонтеры, заведено дело об убийстве, сообщает СУСК РФ региона.
По данным ведомства, 16-летняя девушка 16 июня "в седьмом часу утра ушла из дома расклеивать листовки и до настоящего времени её местонахождение не установлено".
"По данному факту Усть-Кутским межрайонным следственным отделом СУ СК России по Иркутской области возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч.1 ст. 105 УК РФ (убийство)" - говорится в сообщении.
Установлено, что утром 16 июня она несколько раз выходила со своего смартфона в мессенджер, потом телефон стал не доступен. Проверены камеры видеонаблюдения по пути ее следования, увеселительные заведения, чердаки, подвалы, береговая линия, лесной массив. Несовершеннолетняя на профилактических учетах не состоит, семья характеризуется положительно.
Полицейский - РИА Новости, 1920, 02.06.2023
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