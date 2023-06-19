https://ria.ru/20230619/proizvodstvo-1879221178.html

В Пермском крае запущено производство аммиака, карбамида и меламина

В Пермском крае запущено производство аммиака, карбамида и меламина - РИА Новости, 19.06.2023

В Пермском крае запущено производство аммиака, карбамида и меламина

В городе Губахе Пермского края введен в эксплуатацию новый комплекс по производству аммиака, карбамида и меламина (АКМ), сообщается на сайте губернатора и... РИА Новости, 19.06.2023

2023-06-19T18:21

2023-06-19T18:21

2023-06-19T18:21

пермский край

дмитрий махонин

губаха

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/06/13/1879219226_0:58:1124:690_1920x0_80_0_0_1b4c331549e9189f3dce4cf283d62ce6.jpg

ПЕРМЬ, 19 июн – РИА Новости. В городе Губахе Пермского края введен в эксплуатацию новый комплекс по производству аммиака, карбамида и меламина (АКМ), сообщается на сайте губернатора и правительства региона."В Губахе на площадке АО "Метафракс Кемикалс" введен в эксплуатацию уникальный комплекс по производству аммиака, карбамида и меламина на основе продувочного газа производства метанола (АКМ)", – говорится в сообщении.По данным пресс-службы губернатора, в церемонии открытия объекта принял участие замминистра промышленности и торговли России Михаил Юрин, губернатор Пермского края Дмитрий Махонин, руководство компании, представители промышленного и банковского секторов. Помимо этого, в Губахе состоялась церемония награждения сотрудников предприятия.Проектная мощность комплекса АКМ по карбамиду – 500 тысяч тонн в год, по аммиаку – 298 тысяч тонн в год и по меламину – 40 тысяч тонн. Проект реализован в рамках программы развития компании до 2025 года. Запуск объекта позволит расширить номенклатуру выпускаемой предприятием продукции."Карбамид и меламин, помимо продажи на внутреннем и внешнем рынках, планируется использовать в качестве сырья для производства смол компанией "Метадинеа", входящей в состав "Метафракс Групп", – добавили в пресс-службе губернатора.По словам Юрина, созданное производство – уникальное, аналогов ему нет.Губернатор Махонин отметил, что компания "Метафракс" является одним из самых надежных партнеров региона в решении экономических, инфраструктурных и социальных вопросов. Благодаря пуску АКМ в Прикамье появилось одно из крупнейших в мире предприятий в отрасли органической химии. "Это станет драйвером для развития в регионе новых производств. Самое важное, что реализация инвестпроектов компании способствует развитию Губахи. В рамках проекта создано порядка 400 новых рабочих мест, для работников возведено шесть многоэтажных жилых домов, проделана большая работа по благоустройству города. Благодаря таким предприятиям вносится весомый вклад в социально-экономическое развитие муниципального округа и соседних территорий", – подчеркнул Махонин.Как обратили внимание в пресс-службе губернатора, запуск уникального комплекса АКМ дает значительный экологический эффект: выбросы углекислого газа из печей риформинга производства метанола в атмосферу будут снижены в два раза. От классической схемы синтеза аммиака новое производство отличает то, что оно работает на чистом водороде и чистом азоте, нет риформинга. Выбросы углекислого газа в атмосферу снизятся за счет создания установки выделения CO2. Планируется, что в год комплекс АКМ будет перерабатывать порядка 400 тысяч тонн диоксида углерода."Применение извлеченного из дымовых газов СО2 именно для синтеза карбамида применено на "Метафраксе" впервые в мировой практике. Установка выделения углекислого газа – единственная в России и Европе и вторая в мире по производительности", – уточнили в пресс-службе губернатора.Пуск в эксплуатацию комплекса АКМ означает завершение одного из самых крупных инвестиционных проектов в Пермском крае. Его общая стоимость (без НДС) составила более 67 миллиардов рублей.

https://ria.ru/20230426/turpotok-1867914236.html

https://ria.ru/20230404/sotrudnichestvo-1862980915.html

пермский край

губаха

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

Артем Смирнов

Артем Смирнов

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

пермский край, дмитрий махонин, губаха