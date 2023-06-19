Рейтинг@Mail.ru
В Пермском крае запущено производство аммиака, карбамида и меламина - РИА Новости, 19.06.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
18:21 19.06.2023
https://ria.ru/20230619/proizvodstvo-1879221178.html
В Пермском крае запущено производство аммиака, карбамида и меламина
В Пермском крае запущено производство аммиака, карбамида и меламина - РИА Новости, 19.06.2023
В Пермском крае запущено производство аммиака, карбамида и меламина
В городе Губахе Пермского края введен в эксплуатацию новый комплекс по производству аммиака, карбамида и меламина (АКМ), сообщается на сайте губернатора и... РИА Новости, 19.06.2023
2023-06-19T18:21
2023-06-19T18:21
пермский край
дмитрий махонин
губаха
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/06/13/1879219226_0:58:1124:690_1920x0_80_0_0_1b4c331549e9189f3dce4cf283d62ce6.jpg
ПЕРМЬ, 19 июн – РИА Новости. В городе Губахе Пермского края введен в эксплуатацию новый комплекс по производству аммиака, карбамида и меламина (АКМ), сообщается на сайте губернатора и правительства региона."В Губахе на площадке АО "Метафракс Кемикалс" введен в эксплуатацию уникальный комплекс по производству аммиака, карбамида и меламина на основе продувочного газа производства метанола (АКМ)", – говорится в сообщении.По данным пресс-службы губернатора, в церемонии открытия объекта принял участие замминистра промышленности и торговли России Михаил Юрин, губернатор Пермского края Дмитрий Махонин, руководство компании, представители промышленного и банковского секторов. Помимо этого, в Губахе состоялась церемония награждения сотрудников предприятия.Проектная мощность комплекса АКМ по карбамиду – 500 тысяч тонн в год, по аммиаку – 298 тысяч тонн в год и по меламину – 40 тысяч тонн. Проект реализован в рамках программы развития компании до 2025 года. Запуск объекта позволит расширить номенклатуру выпускаемой предприятием продукции."Карбамид и меламин, помимо продажи на внутреннем и внешнем рынках, планируется использовать в качестве сырья для производства смол компанией "Метадинеа", входящей в состав "Метафракс Групп", – добавили в пресс-службе губернатора.По словам Юрина, созданное производство – уникальное, аналогов ему нет.Губернатор Махонин отметил, что компания "Метафракс" является одним из самых надежных партнеров региона в решении экономических, инфраструктурных и социальных вопросов. Благодаря пуску АКМ в Прикамье появилось одно из крупнейших в мире предприятий в отрасли органической химии. "Это станет драйвером для развития в регионе новых производств. Самое важное, что реализация инвестпроектов компании способствует развитию Губахи. В рамках проекта создано порядка 400 новых рабочих мест, для работников возведено шесть многоэтажных жилых домов, проделана большая работа по благоустройству города. Благодаря таким предприятиям вносится весомый вклад в социально-экономическое развитие муниципального округа и соседних территорий", – подчеркнул Махонин.Как обратили внимание в пресс-службе губернатора, запуск уникального комплекса АКМ дает значительный экологический эффект: выбросы углекислого газа из печей риформинга производства метанола в атмосферу будут снижены в два раза. От классической схемы синтеза аммиака новое производство отличает то, что оно работает на чистом водороде и чистом азоте, нет риформинга. Выбросы углекислого газа в атмосферу снизятся за счет создания установки выделения CO2. Планируется, что в год комплекс АКМ будет перерабатывать порядка 400 тысяч тонн диоксида углерода."Применение извлеченного из дымовых газов СО2 именно для синтеза карбамида применено на "Метафраксе" впервые в мировой практике. Установка выделения углекислого газа – единственная в России и Европе и вторая в мире по производительности", – уточнили в пресс-службе губернатора.Пуск в эксплуатацию комплекса АКМ означает завершение одного из самых крупных инвестиционных проектов в Пермском крае. Его общая стоимость (без НДС) составила более 67 миллиардов рублей.
https://ria.ru/20230426/turpotok-1867914236.html
https://ria.ru/20230404/sotrudnichestvo-1862980915.html
пермский край
губаха
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
Артем Смирнов
Артем Смирнов
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/06/13/1879219226_62:0:1061:749_1920x0_80_0_0_6297efc95ee0f47f9f1e93c1da7413ef.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
пермский край, дмитрий махонин, губаха
Пермский край, Дмитрий Махонин, Губаха

В Пермском крае запущено производство аммиака, карбамида и меламина

© Фото : сайт губернатора и Правительства Пермского краяКомплекс по производству аммиака, карбамида и меламина (АКМ) в городе Губаха, Пермский край
Комплекс по производству аммиака, карбамида и меламина (АКМ) в городе Губаха, Пермский край - РИА Новости, 1920, 19.06.2023
© Фото : сайт губернатора и Правительства Пермского края
Комплекс по производству аммиака, карбамида и меламина (АКМ) в городе Губаха, Пермский край
Читать ria.ru в
ПЕРМЬ, 19 июн – РИА Новости. В городе Губахе Пермского края введен в эксплуатацию новый комплекс по производству аммиака, карбамида и меламина (АКМ), сообщается на сайте губернатора и правительства региона.
"В Губахе на площадке АО "Метафракс Кемикалс" введен в эксплуатацию уникальный комплекс по производству аммиака, карбамида и меламина на основе продувочного газа производства метанола (АКМ)", – говорится в сообщении.
Вид на Пермь - РИА Новости, 1920, 26.04.2023
Пермский край за 2022 год достиг рекордного объема турпотока
26 апреля, 16:48
По данным пресс-службы губернатора, в церемонии открытия объекта принял участие замминистра промышленности и торговли России Михаил Юрин, губернатор Пермского края Дмитрий Махонин, руководство компании, представители промышленного и банковского секторов. Помимо этого, в Губахе состоялась церемония награждения сотрудников предприятия.
Проектная мощность комплекса АКМ по карбамиду – 500 тысяч тонн в год, по аммиаку – 298 тысяч тонн в год и по меламину – 40 тысяч тонн. Проект реализован в рамках программы развития компании до 2025 года. Запуск объекта позволит расширить номенклатуру выпускаемой предприятием продукции.
"Карбамид и меламин, помимо продажи на внутреннем и внешнем рынках, планируется использовать в качестве сырья для производства смол компанией "Метадинеа", входящей в состав "Метафракс Групп", – добавили в пресс-службе губернатора.
По словам Юрина, созданное производство – уникальное, аналогов ему нет.
Губернатор Махонин отметил, что компания "Метафракс" является одним из самых надежных партнеров региона в решении экономических, инфраструктурных и социальных вопросов. Благодаря пуску АКМ в Прикамье появилось одно из крупнейших в мире предприятий в отрасли органической химии. "Это станет драйвером для развития в регионе новых производств. Самое важное, что реализация инвестпроектов компании способствует развитию Губахи. В рамках проекта создано порядка 400 новых рабочих мест, для работников возведено шесть многоэтажных жилых домов, проделана большая работа по благоустройству города. Благодаря таким предприятиям вносится весомый вклад в социально-экономическое развитие муниципального округа и соседних территорий", – подчеркнул Махонин.
На территории Российского химико-технологического университета имени Менделеева - РИА Новости, 1920, 04.04.2023
РХТУ будет сотрудничать с Пермским НОЦ
4 апреля, 17:17
Как обратили внимание в пресс-службе губернатора, запуск уникального комплекса АКМ дает значительный экологический эффект: выбросы углекислого газа из печей риформинга производства метанола в атмосферу будут снижены в два раза. От классической схемы синтеза аммиака новое производство отличает то, что оно работает на чистом водороде и чистом азоте, нет риформинга. Выбросы углекислого газа в атмосферу снизятся за счет создания установки выделения CO2. Планируется, что в год комплекс АКМ будет перерабатывать порядка 400 тысяч тонн диоксида углерода.
"Применение извлеченного из дымовых газов СО2 именно для синтеза карбамида применено на "Метафраксе" впервые в мировой практике. Установка выделения углекислого газа – единственная в России и Европе и вторая в мире по производительности", – уточнили в пресс-службе губернатора.
Пуск в эксплуатацию комплекса АКМ означает завершение одного из самых крупных инвестиционных проектов в Пермском крае. Его общая стоимость (без НДС) составила более 67 миллиардов рублей.
 
Пермский крайДмитрий МахонинГубаха
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала