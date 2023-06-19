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В Госдуму внесли законопроект о преступлениях в сфере предпринимательства

В Госдуму внесли законопроект о преступлениях в сфере предпринимательства - РИА Новости, 19.06.2023

В Госдуму внесли законопроект о преступлениях в сфере предпринимательства

Верховный суд РФ внес в Госдуму законопроект, предлагающий внести в Уголовно-процессуальный кодекс понятие "преступление в сфере предпринимательской... РИА Новости, 19.06.2023

2023-06-19T17:38

2023-06-19T17:38

2023-06-19T17:51

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МОСКВА, 19 июн - РИА Новости. Верховный суд РФ внес в Госдуму законопроект, предлагающий внести в Уголовно-процессуальный кодекс понятие "преступление в сфере предпринимательской деятельности", чтобы защитить бизнесменов от арестов и изъятия имущества. Изменения планируется внести в статью 5 Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации, говорится в тексте законопроекта. Как сказано в пояснительной записке к законопроекту, в настоящее время запрещено помещать в СИЗО обвиняемых в совершении преступлений в сфере предпринимательской деятельности. Однако практика показывает, что у следствия и судов возникают сложности в разграничении таких преступлений, так как в УПК такого определения нет. В записке сказано, что дополнения в УПК "позволят сократить по рассматриваемой категории дел количество случаев заключения под стражу субъектов предпринимательской и иной экономической деятельности в пользу решений о применении к ним иных, более мягких мер пресечения, не связанных с изоляцией от общества, в первую очередь залога и запрета определенных действий". Помимо этого, такая мера призвана повысить защиту бизнеса от "различного рода злоупотреблений" при производстве следственных действий - изъятия предметов и документов. "Тем самым создаются условия для продолжения осуществления этими лицами предпринимательской или иной экономической деятельности в период предварительного расследования и судебного разбирательства по уголовному делу", - отмечается в материалах.

https://ria.ru/20230616/nalog-1878583725.html

https://radiosputnik.ria.ru/20230613/byudzhet-1877855670.html

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