https://ria.ru/20230619/prazdniki-1879048269.html

СМИ: россияне будут отдыхать на 1 Мая четыре дня подряд

СМИ: россияне будут отдыхать на 1 Мая четыре дня подряд - РИА Новости, 19.06.2023

СМИ: россияне будут отдыхать на 1 Мая четыре дня подряд

На первомайские праздники в 2024 году россияне будут отдыхать четыре дня подряд, пишут "Известия" со ссылкой проект постановления Минтруда. РИА Новости, 19.06.2023

2023-06-19T06:53

2023-06-19T06:53

2023-06-19T08:34

общество

антон котяков

праздник весны и труда

россия

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/05/01/1868946457_0:233:3227:2048_1920x0_80_0_0_f72cf23d2052eec76b9dceb323e3c607.jpg

МОСКВА, 19 июн - РИА Новости. На первомайские праздники в 2024 году россияне будут отдыхать четыре дня подряд, пишут "Известия" со ссылкой проект постановления Минтруда."Подготовленным ведомством проектом предусматривается, что два рабочих дня в конце апреля станут выходными благодаря переносу двух выходных — одного с 27 апреля (суббота), а второй день планируется позаимствовать у ноябрьских праздников", - говорится в материале.Таким образом, россиян ждут четырехдневные праздники с 28 апреля по 1 мая, однако перед этим им придется отработать шесть дней подряд. При этом новогодние каникулы не сократят – на работу россияне должны будут выйти 8 января. Также отдыхать по три дня граждане будут на 23 Февраля и 8 Марта.Как отметил глава Минтруда Антон Котяков, ведомство постаралось сохранить баланс между новогодними и майскими праздниками, чтобы по-прежнему обеспечить полноценные новогодние каникулы.

https://ria.ru/20230502/iyun-1866411376.html

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

Алексей Калабанов

Алексей Калабанов

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Алексей Калабанов

общество, антон котяков, праздник весны и труда, россия