Рейтинг@Mail.ru
СМИ: россияне будут отдыхать на 1 Мая четыре дня подряд - РИА Новости, 19.06.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
06:53 19.06.2023 (обновлено: 08:34 19.06.2023)
https://ria.ru/20230619/prazdniki-1879048269.html
СМИ: россияне будут отдыхать на 1 Мая четыре дня подряд
СМИ: россияне будут отдыхать на 1 Мая четыре дня подряд - РИА Новости, 19.06.2023
СМИ: россияне будут отдыхать на 1 Мая четыре дня подряд
На первомайские праздники в 2024 году россияне будут отдыхать четыре дня подряд, пишут "Известия" со ссылкой проект постановления Минтруда. РИА Новости, 19.06.2023
2023-06-19T06:53
2023-06-19T08:34
общество
антон котяков
праздник весны и труда
россия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/05/01/1868946457_0:233:3227:2048_1920x0_80_0_0_f72cf23d2052eec76b9dceb323e3c607.jpg
МОСКВА, 19 июн - РИА Новости. На первомайские праздники в 2024 году россияне будут отдыхать четыре дня подряд, пишут "Известия" со ссылкой проект постановления Минтруда."Подготовленным ведомством проектом предусматривается, что два рабочих дня в конце апреля станут выходными благодаря переносу двух выходных — одного с 27 апреля (суббота), а второй день планируется позаимствовать у ноябрьских праздников", - говорится в материале.Таким образом, россиян ждут четырехдневные праздники с 28 апреля по 1 мая, однако перед этим им придется отработать шесть дней подряд. При этом новогодние каникулы не сократят – на работу россияне должны будут выйти 8 января. Также отдыхать по три дня граждане будут на 23 Февраля и 8 Марта.Как отметил глава Минтруда Антон Котяков, ведомство постаралось сохранить баланс между новогодними и майскими праздниками, чтобы по-прежнему обеспечить полноценные новогодние каникулы.
https://ria.ru/20230502/iyun-1866411376.html
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
Алексей Калабанов
Алексей Калабанов
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/05/01/1868946457_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_3bf76fa711507a4779a01f210199e279.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
общество, антон котяков, праздник весны и труда, россия
Общество, Антон Котяков, Праздник Весны и Труда, Россия
СМИ: россияне будут отдыхать на 1 Мая четыре дня подряд

"Известия": в 2024 году на 1 Мая россияне будут отдыхать четыре дня подряд вместо одного

© РИА Новости / Илья Питалев | Перейти в медиабанкПлакат к Первому мая
Плакат к Первому мая - РИА Новости, 1920, 19.06.2023
© РИА Новости / Илья Питалев
Перейти в медиабанк
Плакат к Первому мая. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 19 июн - РИА Новости. На первомайские праздники в 2024 году россияне будут отдыхать четыре дня подряд, пишут "Известия" со ссылкой проект постановления Минтруда.
«
"Подготовленным ведомством проектом предусматривается, что два рабочих дня в конце апреля станут выходными благодаря переносу двух выходных — одного с 27 апреля (суббота), а второй день планируется позаимствовать у ноябрьских праздников", - говорится в материале.
Таким образом, россиян ждут четырехдневные праздники с 28 апреля по 1 мая, однако перед этим им придется отработать шесть дней подряд. При этом новогодние каникулы не сократят – на работу россияне должны будут выйти 8 января. Также отдыхать по три дня граждане будут на 23 Февраля и 8 Марта.
Как отметил глава Минтруда Антон Котяков, ведомство постаралось сохранить баланс между новогодними и майскими праздниками, чтобы по-прежнему обеспечить полноценные новогодние каникулы.
Как отдыхаем в июне - РИА Новости, 1920, 02.05.2023
Как отдыхаем в июне-2023: производственный календарь, выходные, праздники
2 мая, 13:09
 
ОбществоАнтон КотяковПраздник Весны и ТрудаРоссия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала