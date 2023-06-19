https://ria.ru/20230619/prazdniki-1879048269.html
СМИ: россияне будут отдыхать на 1 Мая четыре дня подряд
СМИ: россияне будут отдыхать на 1 Мая четыре дня подряд - РИА Новости, 19.06.2023
СМИ: россияне будут отдыхать на 1 Мая четыре дня подряд
На первомайские праздники в 2024 году россияне будут отдыхать четыре дня подряд, пишут "Известия" со ссылкой проект постановления Минтруда. РИА Новости, 19.06.2023
2023-06-19T06:53
2023-06-19T06:53
2023-06-19T08:34
общество
антон котяков
праздник весны и труда
россия
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МОСКВА, 19 июн - РИА Новости. На первомайские праздники в 2024 году россияне будут отдыхать четыре дня подряд, пишут "Известия" со ссылкой проект постановления Минтруда."Подготовленным ведомством проектом предусматривается, что два рабочих дня в конце апреля станут выходными благодаря переносу двух выходных — одного с 27 апреля (суббота), а второй день планируется позаимствовать у ноябрьских праздников", - говорится в материале.Таким образом, россиян ждут четырехдневные праздники с 28 апреля по 1 мая, однако перед этим им придется отработать шесть дней подряд. При этом новогодние каникулы не сократят – на работу россияне должны будут выйти 8 января. Также отдыхать по три дня граждане будут на 23 Февраля и 8 Марта.Как отметил глава Минтруда Антон Котяков, ведомство постаралось сохранить баланс между новогодними и майскими праздниками, чтобы по-прежнему обеспечить полноценные новогодние каникулы.
https://ria.ru/20230502/iyun-1866411376.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
общество, антон котяков, праздник весны и труда, россия
Общество, Антон Котяков, Праздник Весны и Труда, Россия
СМИ: россияне будут отдыхать на 1 Мая четыре дня подряд
"Известия": в 2024 году на 1 Мая россияне будут отдыхать четыре дня подряд вместо одного