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В России за сутки потушили 58 природных пожаров
В России за сутки потушили 58 природных пожаров - РИА Новости, 19.06.2023
В России за сутки потушили 58 природных пожаров
Лесопожарные службы в России за сутки потушили 58 природных пожаров на площади 4894 гектара, сообщает Авиалесоохрана. РИА Новости, 19.06.2023
2023-06-19T08:57
2023-06-19T08:57
2023-06-19T08:57
происшествия
томская область
природные пожары в россии
россия
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МОСКВА, 19 июн - РИА Новости. Лесопожарные службы в России за сутки потушили 58 природных пожаров на площади 4894 гектара, сообщает Авиалесоохрана. "По информации региональных диспетчерских служб лесного хозяйства, за прошедшие сутки 18.06.2023 года в 25 регионах России лесопожарные службы и привлеченные лица ликвидировали 58 лесных пожаров на площади, пройденной огнем, 4894 гектара", - говорится в сообщении. К полуночи 19 июня в России действовало 82 лесных пожара на площади 17 080 гектаров, которые активно тушили. Наибольшая площадь пожаров зафиксирована в Томской области - там действуют восемь пожаров на площади 10 326 гектаров.
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РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, томская область, природные пожары в россии, россия
Происшествия, Томская область, Природные пожары в России, Россия
В России за сутки потушили 58 природных пожаров
Авиалесоохрана: в России за сутки потушили 58 природных пожаров на площади 4894 гектара