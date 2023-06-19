Рейтинг@Mail.ru
В России за сутки потушили 58 природных пожаров - РИА Новости, 19.06.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
08:57 19.06.2023
https://ria.ru/20230619/pozhary-1879056563.html
В России за сутки потушили 58 природных пожаров
В России за сутки потушили 58 природных пожаров - РИА Новости, 19.06.2023
В России за сутки потушили 58 природных пожаров
Лесопожарные службы в России за сутки потушили 58 природных пожаров на площади 4894 гектара, сообщает Авиалесоохрана. РИА Новости, 19.06.2023
2023-06-19T08:57
2023-06-19T08:57
происшествия
томская область
природные пожары в россии
россия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/08/19/1812153840_0:7:1086:618_1920x0_80_0_0_6f56594522698a027365fc7122e274d8.jpg
МОСКВА, 19 июн - РИА Новости. Лесопожарные службы в России за сутки потушили 58 природных пожаров на площади 4894 гектара, сообщает Авиалесоохрана. "По информации региональных диспетчерских служб лесного хозяйства, за прошедшие сутки 18.06.2023 года в 25 регионах России лесопожарные службы и привлеченные лица ликвидировали 58 лесных пожаров на площади, пройденной огнем, 4894 гектара", - говорится в сообщении. К полуночи 19 июня в России действовало 82 лесных пожара на площади 17 080 гектаров, которые активно тушили. Наибольшая площадь пожаров зафиксирована в Томской области - там действуют восемь пожаров на площади 10 326 гектаров.
https://ria.ru/20230619/pozhar-1879044519.html
томская область
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
Влада Копылова
Влада Копылова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/08/19/1812153840_148:0:1055:680_1920x0_80_0_0_c2e21c3ceb3bb687ada3da1203ffb141.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
происшествия, томская область, природные пожары в россии, россия
Происшествия, Томская область, Природные пожары в России, Россия
В России за сутки потушили 58 природных пожаров

Авиалесоохрана: в России за сутки потушили 58 природных пожаров на площади 4894 гектара

© РИА Новости / Пресс-служба Комплекса городского хозяйства города Москвы | Перейти в медиабанкВертолет противопожарной службы МЧС РФ во время тушения природного пожара
Вертолет противопожарной службы МЧС РФ во время тушения природного пожара - РИА Новости, 1920, 19.06.2023
© РИА Новости / Пресс-служба Комплекса городского хозяйства города Москвы
Перейти в медиабанк
Вертолет противопожарной службы МЧС РФ во время тушения природного пожара. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 19 июн - РИА Новости. Лесопожарные службы в России за сутки потушили 58 природных пожаров на площади 4894 гектара, сообщает Авиалесоохрана.
"По информации региональных диспетчерских служб лесного хозяйства, за прошедшие сутки 18.06.2023 года в 25 регионах России лесопожарные службы и привлеченные лица ликвидировали 58 лесных пожаров на площади, пройденной огнем, 4894 гектара", - говорится в сообщении.
К полуночи 19 июня в России действовало 82 лесных пожара на площади 17 080 гектаров, которые активно тушили. Наибольшая площадь пожаров зафиксирована в Томской области - там действуют восемь пожаров на площади 10 326 гектаров.
Тушение пожара - РИА Новости, 1920, 19.06.2023
В Олекминском районе Якутии локализовали крупный природный пожар
04:09
 
ПроисшествияТомская областьПриродные пожары в РоссииРоссия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала