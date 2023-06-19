https://ria.ru/20230619/pozhary-1879056563.html

В России за сутки потушили 58 природных пожаров

В России за сутки потушили 58 природных пожаров - РИА Новости, 19.06.2023

В России за сутки потушили 58 природных пожаров

Лесопожарные службы в России за сутки потушили 58 природных пожаров на площади 4894 гектара, сообщает Авиалесоохрана. РИА Новости, 19.06.2023

2023-06-19T08:57

2023-06-19T08:57

2023-06-19T08:57

происшествия

томская область

природные пожары в россии

россия

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МОСКВА, 19 июн - РИА Новости. Лесопожарные службы в России за сутки потушили 58 природных пожаров на площади 4894 гектара, сообщает Авиалесоохрана. "По информации региональных диспетчерских служб лесного хозяйства, за прошедшие сутки 18.06.2023 года в 25 регионах России лесопожарные службы и привлеченные лица ликвидировали 58 лесных пожаров на площади, пройденной огнем, 4894 гектара", - говорится в сообщении. К полуночи 19 июня в России действовало 82 лесных пожара на площади 17 080 гектаров, которые активно тушили. Наибольшая площадь пожаров зафиксирована в Томской области - там действуют восемь пожаров на площади 10 326 гектаров.

https://ria.ru/20230619/pozhar-1879044519.html

томская область

россия

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Влада Копылова

Влада Копылова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

происшествия, томская область, природные пожары в россии, россия