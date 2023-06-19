Рейтинг@Mail.ru
В центре Москвы с горевшей стройплощадки спасли шесть человек - РИА Новости, 19.06.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
23:24 19.06.2023
https://ria.ru/20230619/pozhar-1879253689.html
В центре Москвы с горевшей стройплощадки спасли шесть человек
В центре Москвы с горевшей стройплощадки спасли шесть человек - РИА Новости, 19.06.2023
В центре Москвы с горевшей стройплощадки спасли шесть человек
Шесть человек спасли из строящегося здания в центре Москвы, где произошел пожар, сообщили журналистам в пресс-службе столичного главка МЧС РФ. РИА Новости, 19.06.2023
2023-06-19T23:24
2023-06-19T23:24
происшествия
москва
россия
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/06/0c/1877611480_0:201:2803:1778_1920x0_80_0_0_f6c9e954f74fefb391880f9c66a86ebc.jpg
МОСКВА, 19 июн - РИА Новости. Шесть человек спасли из строящегося здания в центре Москвы, где произошел пожар, сообщили журналистам в пресс-службе столичного главка МЧС РФ. По данным ведомства, сообщение о возгорании на территории стройплощадки в одноэтажном строящемся здании, которое находится напротив дома 14 на улице Новосущевской, поступило в 21.40. "Из здания спасено 6 человек. Сведений о пострадавших не поступало", - сказали в пресс-службе. В ведомстве добавили, что пожар уже ликвидирован на 50 "квадратах".
https://ria.ru/20230619/pozhar-1879250607.html
москва
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/06/0c/1877611480_40:0:2769:2047_1920x0_80_0_0_53422e97c69a5c68fc99634bcf785992.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
происшествия, москва, россия, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
Происшествия, Москва, Россия, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
В центре Москвы с горевшей стройплощадки спасли шесть человек

В центре Москвы загорелось строящееся здание, шесть человек спасли

© AFP 2023 / GENYA SAVILOVПожарные
Пожарные - РИА Новости, 1920, 19.06.2023
© AFP 2023 / GENYA SAVILOV
Пожарные. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 19 июн - РИА Новости. Шесть человек спасли из строящегося здания в центре Москвы, где произошел пожар, сообщили журналистам в пресс-службе столичного главка МЧС РФ.
По данным ведомства, сообщение о возгорании на территории стройплощадки в одноэтажном строящемся здании, которое находится напротив дома 14 на улице Новосущевской, поступило в 21.40.
"Из здания спасено 6 человек. Сведений о пострадавших не поступало", - сказали в пресс-службе.
В ведомстве добавили, что пожар уже ликвидирован на 50 "квадратах".
Сотрудник МЧС РФ тушит пожар - РИА Новости, 1920, 19.06.2023
В центре Москвы загорелось здание
Вчера, 22:29
 
ПроисшествияМоскваРоссияМЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала