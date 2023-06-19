https://ria.ru/20230619/pozhar-1879253689.html

В центре Москвы с горевшей стройплощадки спасли шесть человек

В центре Москвы с горевшей стройплощадки спасли шесть человек - РИА Новости, 19.06.2023

В центре Москвы с горевшей стройплощадки спасли шесть человек

Шесть человек спасли из строящегося здания в центре Москвы, где произошел пожар, сообщили журналистам в пресс-службе столичного главка МЧС РФ. РИА Новости, 19.06.2023

2023-06-19T23:24

2023-06-19T23:24

2023-06-19T23:24

происшествия

москва

россия

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

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МОСКВА, 19 июн - РИА Новости. Шесть человек спасли из строящегося здания в центре Москвы, где произошел пожар, сообщили журналистам в пресс-службе столичного главка МЧС РФ. По данным ведомства, сообщение о возгорании на территории стройплощадки в одноэтажном строящемся здании, которое находится напротив дома 14 на улице Новосущевской, поступило в 21.40. "Из здания спасено 6 человек. Сведений о пострадавших не поступало", - сказали в пресс-службе. В ведомстве добавили, что пожар уже ликвидирован на 50 "квадратах".

https://ria.ru/20230619/pozhar-1879250607.html

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происшествия, москва, россия, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)