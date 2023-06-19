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В Германии загорелся крупный парк развлечений и отдыха

В Германии загорелся крупный парк развлечений и отдыха - РИА Новости, 19.06.2023

В Германии загорелся крупный парк развлечений и отдыха

В германской федеральной земле Баден-Вюртемберг в понедельник вечером начался пожар в крупном парке развлечений и отдыха, как сообщает полиция земли в сообщении РИА Новости, 19.06.2023

2023-06-19T20:53

2023-06-19T20:53

2023-06-19T20:53

в мире

баден-вюртемберг

германия

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БЕРЛИН, 19 июн - РИА Новости. В германской федеральной земле Баден-Вюртемберг в понедельник вечером начался пожар в крупном парке развлечений и отдыха, как сообщает полиция земли в сообщении для прессы. "Сообщаем о локальном возгорании в парке развлечений недалеко от (коммуны - ред.) Руст около 16:40 (17:40 мск - ред.). В настоящее время с огнем борется большой контингент пожарных, он находится под контролем", - говорится в сообщении. Также на месте дежурят полиция и спасательные службы. По состоянию на 19 часов по мск сообщается, что о пострадавших ничего не известно, посетители организованно покидают парк развлечений. Ранее в соцсетях были опубликованы видео, снятые очевидцами в крупном парке развлечений Europapark. На них видны большие клубы дыма.

баден-вюртемберг

германия

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2023

Наталья Макарова

Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

в мире, баден-вюртемберг, германия