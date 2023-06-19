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В Германии загорелся крупный парк развлечений и отдыха - РИА Новости, 19.06.2023
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20:53 19.06.2023
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В Германии загорелся крупный парк развлечений и отдыха
В Германии загорелся крупный парк развлечений и отдыха - РИА Новости, 19.06.2023
В Германии загорелся крупный парк развлечений и отдыха
В германской федеральной земле Баден-Вюртемберг в понедельник вечером начался пожар в крупном парке развлечений и отдыха, как сообщает полиция земли в сообщении РИА Новости, 19.06.2023
2023-06-19T20:53
2023-06-19T20:53
в мире
баден-вюртемберг
германия
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БЕРЛИН, 19 июн - РИА Новости. В германской федеральной земле Баден-Вюртемберг в понедельник вечером начался пожар в крупном парке развлечений и отдыха, как сообщает полиция земли в сообщении для прессы. "Сообщаем о локальном возгорании в парке развлечений недалеко от (коммуны - ред.) Руст около 16:40 (17:40 мск - ред.). В настоящее время с огнем борется большой контингент пожарных, он находится под контролем", - говорится в сообщении. Также на месте дежурят полиция и спасательные службы. По состоянию на 19 часов по мск сообщается, что о пострадавших ничего не известно, посетители организованно покидают парк развлечений. Ранее в соцсетях были опубликованы видео, снятые очевидцами в крупном парке развлечений Europapark. На них видны большие клубы дыма.
баден-вюртемберг
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в мире, баден-вюртемберг, германия
В мире, Баден-Вюртемберг, Германия
В Германии загорелся крупный парк развлечений и отдыха

В германской федеральной земле Баден-Вюртемберг начался пожар в крупном парке развлечений

© AFP 2023 / Daniel Roland Пожарный в Германии
Пожарный в Германии - РИА Новости, 1920, 19.06.2023
© AFP 2023 / Daniel Roland
Пожарный в Германии. Архивное фото
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БЕРЛИН, 19 июн - РИА Новости. В германской федеральной земле Баден-Вюртемберг в понедельник вечером начался пожар в крупном парке развлечений и отдыха, как сообщает полиция земли в сообщении для прессы.
«
"Сообщаем о локальном возгорании в парке развлечений недалеко от (коммуны - ред.) Руст около 16:40 (17:40 мск - ред.). В настоящее время с огнем борется большой контингент пожарных, он находится под контролем", - говорится в сообщении.
Также на месте дежурят полиция и спасательные службы. По состоянию на 19 часов по мск сообщается, что о пострадавших ничего не известно, посетители организованно покидают парк развлечений.
Ранее в соцсетях были опубликованы видео, снятые очевидцами в крупном парке развлечений Europapark. На них видны большие клубы дыма.
 
В миреБаден-ВюртембергГермания
 
 
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