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В Германии загорелся крупный парк развлечений и отдыха
В Германии загорелся крупный парк развлечений и отдыха - РИА Новости, 19.06.2023
В Германии загорелся крупный парк развлечений и отдыха
В германской федеральной земле Баден-Вюртемберг в понедельник вечером начался пожар в крупном парке развлечений и отдыха, как сообщает полиция земли в сообщении РИА Новости, 19.06.2023
2023-06-19T20:53
2023-06-19T20:53
2023-06-19T20:53
в мире
баден-вюртемберг
германия
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БЕРЛИН, 19 июн - РИА Новости. В германской федеральной земле Баден-Вюртемберг в понедельник вечером начался пожар в крупном парке развлечений и отдыха, как сообщает полиция земли в сообщении для прессы. "Сообщаем о локальном возгорании в парке развлечений недалеко от (коммуны - ред.) Руст около 16:40 (17:40 мск - ред.). В настоящее время с огнем борется большой контингент пожарных, он находится под контролем", - говорится в сообщении. Также на месте дежурят полиция и спасательные службы. По состоянию на 19 часов по мск сообщается, что о пострадавших ничего не известно, посетители организованно покидают парк развлечений. Ранее в соцсетях были опубликованы видео, снятые очевидцами в крупном парке развлечений Europapark. На них видны большие клубы дыма.
баден-вюртемберг
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, баден-вюртемберг, германия
В мире, Баден-Вюртемберг, Германия
В Германии загорелся крупный парк развлечений и отдыха
В германской федеральной земле Баден-Вюртемберг начался пожар в крупном парке развлечений
БЕРЛИН, 19 июн - РИА Новости. В германской федеральной земле Баден-Вюртемберг в понедельник вечером начался пожар в крупном парке развлечений и отдыха, как сообщает полиция земли в сообщении для прессы.
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"Сообщаем о локальном возгорании в парке развлечений недалеко от (коммуны - ред.) Руст около 16:40 (17:40 мск - ред.). В настоящее время с огнем борется большой контингент пожарных, он находится под контролем", - говорится в сообщении.
Также на месте дежурят полиция и спасательные службы. По состоянию на 19 часов по мск сообщается, что о пострадавших ничего не известно, посетители организованно покидают парк развлечений.
Ранее в соцсетях были опубликованы видео, снятые очевидцами в крупном парке развлечений Europapark. На них видны большие клубы дыма.