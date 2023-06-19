https://ria.ru/20230619/pozhar-1879044519.html

В Олекминском районе Якутии локализовали крупный природный пожар

В Олекминском районе Якутии локализовали крупный природный пожар - РИА Новости, 19.06.2023

В Олекминском районе Якутии локализовали крупный природный пожар

Спасатели локализовали на 1900 гектарах природный пожар в Олекминском районе Якутии, полыхающий с прошлой недели. РИА Новости, 19.06.2023

2023-06-19T04:09

2023-06-19T04:09

2023-06-19T04:09

олекминский район

евгений перфильев

природные пожары в россии

происшествия

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ВЛАДИВОСТОК, 19 июн – РИА Новости. Спасатели локализовали на 1900 гектарах природный пожар в Олекминском районе Якутии, полыхающий с прошлой недели. Лесной пожар с переходами на верховой пожар площадью в 5 гектаров был обнаружен 14 июня во время авиапатрулирования. Позже он вырос до 1 тысячи гектаров, техника на тушении не использовалась, так как местность – труднодоступная, привлекалась авиация. В выходные площадь возгорания составляла уже 1400 гектаров. Дым от лесного пожара достиг некоторых населенных пунктов, в том числе города Олекминска. На территории Олекминского района введен режим ЧС муниципального характера. "Олекминский пожар локализован", - написал министр экологии, природопользования и лесного хозяйства Якутии Евгений Перфильев в своем телеграм-канале. В Минэкологии региона РИА Новости уточнили, что пожар локализован на 1900 гектарах.

https://ria.ru/20230619/pozhar-1879040916.html

олекминский район

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олекминский район, евгений перфильев, природные пожары в россии, происшествия