https://ria.ru/20230619/pozhar-1879044519.html
В Олекминском районе Якутии локализовали крупный природный пожар
В Олекминском районе Якутии локализовали крупный природный пожар - РИА Новости, 19.06.2023
В Олекминском районе Якутии локализовали крупный природный пожар
Спасатели локализовали на 1900 гектарах природный пожар в Олекминском районе Якутии, полыхающий с прошлой недели. РИА Новости, 19.06.2023
2023-06-19T04:09
2023-06-19T04:09
2023-06-19T04:09
олекминский район
евгений перфильев
природные пожары в россии
происшествия
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ВЛАДИВОСТОК, 19 июн – РИА Новости. Спасатели локализовали на 1900 гектарах природный пожар в Олекминском районе Якутии, полыхающий с прошлой недели. Лесной пожар с переходами на верховой пожар площадью в 5 гектаров был обнаружен 14 июня во время авиапатрулирования. Позже он вырос до 1 тысячи гектаров, техника на тушении не использовалась, так как местность – труднодоступная, привлекалась авиация. В выходные площадь возгорания составляла уже 1400 гектаров. Дым от лесного пожара достиг некоторых населенных пунктов, в том числе города Олекминска. На территории Олекминского района введен режим ЧС муниципального характера. "Олекминский пожар локализован", - написал министр экологии, природопользования и лесного хозяйства Якутии Евгений Перфильев в своем телеграм-канале. В Минэкологии региона РИА Новости уточнили, что пожар локализован на 1900 гектарах.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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олекминский район, евгений перфильев, природные пожары в россии, происшествия
Олекминский район, Евгений Перфильев, Природные пожары в России, Происшествия
В Олекминском районе Якутии локализовали крупный природный пожар
На территории Олекминского района Якутии локализовали природный пожар на 1900 гектарах
ВЛАДИВОСТОК, 19 июн – РИА Новости. Спасатели локализовали на 1900 гектарах природный пожар в Олекминском районе Якутии, полыхающий с прошлой недели.
Лесной пожар с переходами на верховой пожар площадью в 5 гектаров был обнаружен 14 июня во время авиапатрулирования. Позже он вырос до 1 тысячи гектаров, техника на тушении не использовалась, так как местность – труднодоступная, привлекалась авиация. В выходные площадь возгорания составляла уже 1400 гектаров. Дым от лесного пожара достиг некоторых населенных пунктов, в том числе города Олекминска. На территории Олекминского района введен режим ЧС муниципального характера.
"Олекминский пожар локализован", - написал
министр экологии, природопользования и лесного хозяйства Якутии Евгений Перфильев
в своем телеграм-канале.
В Минэкологии региона РИА Новости уточнили, что пожар локализован на 1900 гектарах.
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