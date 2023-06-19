https://ria.ru/20230619/pozhar-1879040916.html

В Севастополе при пожаре в гаражах погибли два человека

В Севастополе при пожаре в гаражах погибли два человека - РИА Новости, 19.06.2023

В Севастополе при пожаре в гаражах погибли два человека

Два человека погибли в результате пожара в Севастополе, где огонь перекинулся с загоревшегося мусора на гаражи, сообщается в телеграм-канале ГУ МЧС по городу. РИА Новости, 19.06.2023

2023-06-19T02:01

2023-06-19T02:01

2023-06-19T02:01

севастополь

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

происшествия

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МОСКВА, 19 июн - РИА Новости. Два человека погибли в результате пожара в Севастополе, где огонь перекинулся с загоревшегося мусора на гаражи, сообщается в телеграм-канале ГУ МЧС по городу. Вечером 18 июля поступило сообщение о пожаре в районе улицы Мечникова в Севастополе. По прибытии на место спасатели установили, что произошло возгорание мусора на открытой территории с переходом огня на рядом стоящие гаражи. Автомобилей внутри гаражей не было. Открытое горение уже ликвидировано. "В ходе разбора конструкций в одном из гаражей были обнаружены тела двух пострадавших. Сотрудниками скорой медицинской помощи… был констатирован факт их гибели. Продолжается разбор и проливка конструкций", - говорится в сообщении.

https://ria.ru/20230618/pozhar-1879014165.html

севастополь

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2023

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севастополь, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), происшествия