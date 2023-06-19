https://ria.ru/20230619/pozhar-1879040916.html
В Севастополе при пожаре в гаражах погибли два человека
В Севастополе при пожаре в гаражах погибли два человека - РИА Новости, 19.06.2023
В Севастополе при пожаре в гаражах погибли два человека
Два человека погибли в результате пожара в Севастополе, где огонь перекинулся с загоревшегося мусора на гаражи, сообщается в телеграм-канале ГУ МЧС по городу. РИА Новости, 19.06.2023
2023-06-19T02:01
2023-06-19T02:01
2023-06-19T02:01
севастополь
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
происшествия
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МОСКВА, 19 июн - РИА Новости. Два человека погибли в результате пожара в Севастополе, где огонь перекинулся с загоревшегося мусора на гаражи, сообщается в телеграм-канале ГУ МЧС по городу. Вечером 18 июля поступило сообщение о пожаре в районе улицы Мечникова в Севастополе. По прибытии на место спасатели установили, что произошло возгорание мусора на открытой территории с переходом огня на рядом стоящие гаражи. Автомобилей внутри гаражей не было. Открытое горение уже ликвидировано. "В ходе разбора конструкций в одном из гаражей были обнаружены тела двух пострадавших. Сотрудниками скорой медицинской помощи… был констатирован факт их гибели. Продолжается разбор и проливка конструкций", - говорится в сообщении.
https://ria.ru/20230618/pozhar-1879014165.html
севастополь
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севастополь, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), происшествия
Севастополь, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), Происшествия
В Севастополе при пожаре в гаражах погибли два человека
В Севастополе в результате перекинувшегося с мусора на гаражи пожара погибли два человека