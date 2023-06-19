https://ria.ru/20230619/poteri-1879147844.html

ВСУ потеряли почти 350 человек за сутки на Донецком направлении

ВСУ потеряли почти 350 человек за сутки на Донецком направлении - РИА Новости, 19.06.2023

ВСУ потеряли почти 350 человек за сутки на Донецком направлении

Украинская армия за сутки на донецком направлении потеряла более 340 военнослужащих, 10 единиц техники, включая одну польскую гаубицу Krab, а также склад с... РИА Новости, 19.06.2023

2023-06-19T14:23

2023-06-19T14:23

2023-06-19T14:23

специальная военная операция на украине

министерство обороны рф (минобороны рф)

вооруженные силы украины

донецкая народная республика

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МОСКВА, 19 июн – РИА Новости. Украинская армия за сутки на донецком направлении потеряла более 340 военнослужащих, 10 единиц техники, включая одну польскую гаубицу Krab, а также склад с боеприпасами, сообщили в Минобороны России. "В ходе боев потери ВСУ составили более 340 украинских военнослужащих, две боевые бронированные машины, пять автомобилей, самоходная артиллерийская установка "Krab" польского производства, а также гаубицы Д-20 и "Мста-Б", - сообщили в Минобороны. Кроме того, в районе Ивановского в ДНР уничтожен склад боеприпасов 5-й штурмовой бригады украинской армии.

https://ria.ru/20230619/kontrnastuplenie-1879138418.html

донецкая народная республика

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Влада Копылова

Влада Копылова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

министерство обороны рф (минобороны рф), вооруженные силы украины, донецкая народная республика