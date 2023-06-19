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ВСУ потеряли почти 350 человек за сутки на Донецком направлении - РИА Новости, 19.06.2023
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
14:23 19.06.2023
https://ria.ru/20230619/poteri-1879147844.html
ВСУ потеряли почти 350 человек за сутки на Донецком направлении
ВСУ потеряли почти 350 человек за сутки на Донецком направлении - РИА Новости, 19.06.2023
ВСУ потеряли почти 350 человек за сутки на Донецком направлении
Украинская армия за сутки на донецком направлении потеряла более 340 военнослужащих, 10 единиц техники, включая одну польскую гаубицу Krab, а также склад с... РИА Новости, 19.06.2023
2023-06-19T14:23
2023-06-19T14:23
специальная военная операция на украине
министерство обороны рф (минобороны рф)
вооруженные силы украины
донецкая народная республика
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МОСКВА, 19 июн – РИА Новости. Украинская армия за сутки на донецком направлении потеряла более 340 военнослужащих, 10 единиц техники, включая одну польскую гаубицу Krab, а также склад с боеприпасами, сообщили в Минобороны России. "В ходе боев потери ВСУ составили более 340 украинских военнослужащих, две боевые бронированные машины, пять автомобилей, самоходная артиллерийская установка "Krab" польского производства, а также гаубицы Д-20 и "Мста-Б", - сообщили в Минобороны. Кроме того, в районе Ивановского в ДНР уничтожен склад боеприпасов 5-й штурмовой бригады украинской армии.
https://ria.ru/20230619/kontrnastuplenie-1879138418.html
донецкая народная республика
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министерство обороны рф (минобороны рф), вооруженные силы украины, донецкая народная республика
Специальная военная операция на Украине, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ), Вооруженные силы Украины, Донецкая Народная Республика
ВСУ потеряли почти 350 человек за сутки на Донецком направлении

Минобороны: украинские войска потеряли почти 350 человек за сутки на Донецком направлении

© AP Photo / Kostiantyn LiberovРаненые украинские военнослужащие
Раненые украинские военнослужащие - РИА Новости, 1920, 19.06.2023
© AP Photo / Kostiantyn Liberov
Раненые украинские военнослужащие. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 19 июн – РИА Новости. Украинская армия за сутки на донецком направлении потеряла более 340 военнослужащих, 10 единиц техники, включая одну польскую гаубицу Krab, а также склад с боеприпасами, сообщили в Минобороны России.
"В ходе боев потери ВСУ составили более 340 украинских военнослужащих, две боевые бронированные машины, пять автомобилей, самоходная артиллерийская установка "Krab" польского производства, а также гаубицы Д-20 и "Мста-Б", - сообщили в Минобороны.
Кроме того, в районе Ивановского в ДНР уничтожен склад боеприпасов 5-й штурмовой бригады украинской армии.
Директор Службы внешней разведки (СВР) РФ Сергей Нарышкин - РИА Новости, 1920, 19.06.2023
Запад сомневается в успехе украинского контрнаступления, заявил Нарышкин
Вчера, 13:59
 
Специальная военная операция на УкраинеМинистерство обороны РФ (Минобороны РФ)Вооруженные силы УкраиныДонецкая Народная Республика
 
 
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