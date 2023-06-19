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ВСУ потеряли почти 350 человек за сутки на Донецком направлении
ВСУ потеряли почти 350 человек за сутки на Донецком направлении - РИА Новости, 19.06.2023
ВСУ потеряли почти 350 человек за сутки на Донецком направлении
Украинская армия за сутки на донецком направлении потеряла более 340 военнослужащих, 10 единиц техники, включая одну польскую гаубицу Krab, а также склад с... РИА Новости, 19.06.2023
2023-06-19T14:23
2023-06-19T14:23
2023-06-19T14:23
специальная военная операция на украине
министерство обороны рф (минобороны рф)
вооруженные силы украины
донецкая народная республика
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МОСКВА, 19 июн – РИА Новости. Украинская армия за сутки на донецком направлении потеряла более 340 военнослужащих, 10 единиц техники, включая одну польскую гаубицу Krab, а также склад с боеприпасами, сообщили в Минобороны России. "В ходе боев потери ВСУ составили более 340 украинских военнослужащих, две боевые бронированные машины, пять автомобилей, самоходная артиллерийская установка "Krab" польского производства, а также гаубицы Д-20 и "Мста-Б", - сообщили в Минобороны. Кроме того, в районе Ивановского в ДНР уничтожен склад боеприпасов 5-й штурмовой бригады украинской армии.
https://ria.ru/20230619/kontrnastuplenie-1879138418.html
донецкая народная республика
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
министерство обороны рф (минобороны рф), вооруженные силы украины, донецкая народная республика
Специальная военная операция на Украине, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ), Вооруженные силы Украины, Донецкая Народная Республика
ВСУ потеряли почти 350 человек за сутки на Донецком направлении
Минобороны: украинские войска потеряли почти 350 человек за сутки на Донецком направлении