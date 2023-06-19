https://ria.ru/20230619/pogoda-1879052062.html
Синоптик рассказал о погоде в Москве в понедельник
Синоптик рассказал о погоде в Москве в понедельник - РИА Новости, 19.06.2023
Синоптик рассказал о погоде в Москве в понедельник
Небольшая облачность, без осадков, до плюс 24 градусов ожидается в Москве в понедельник, сообщил РИА Новости ведущий сотрудник центра погоды "Фобос" Михаил... РИА Новости, 19.06.2023
2023-06-19T08:08
2023-06-19T08:08
2023-06-19T08:08
погода
москва
московская область (подмосковье)
михаил леус
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МОСКВА, 19 июн - РИА Новости. Небольшая облачность, без осадков, до плюс 24 градусов ожидается в Москве в понедельник, сообщил РИА Новости ведущий сотрудник центра погоды "Фобос" Михаил Леус. "Сегодня столица будет находиться под влиянием небольшого антициклона. Небольшая облачность, без осадков, плюс 22 - плюс 24 градуса тепла в столице, плюс 20 - плюс 25 в Подмосковье. Ветер северный, 3-8 метров в секунду", - рассказал Леус. По его словам, атмосферное давление слабо падает, барометры покажут 748 миллиметров ртутного столба, что около нормы.
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москва
московская область (подмосковье)
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
погода, москва, московская область (подмосковье), михаил леус
Погода, Москва, Московская область (Подмосковье), Михаил Леус
Синоптик рассказал о погоде в Москве в понедельник
Синоптик Леус: в Москве в понедельник ожидается небольшая облачность и до плюс 24 градусов