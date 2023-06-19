https://ria.ru/20230619/pogoda-1879052062.html

Синоптик рассказал о погоде в Москве в понедельник

Синоптик рассказал о погоде в Москве в понедельник - РИА Новости, 19.06.2023

Синоптик рассказал о погоде в Москве в понедельник

Небольшая облачность, без осадков, до плюс 24 градусов ожидается в Москве в понедельник, сообщил РИА Новости ведущий сотрудник центра погоды "Фобос" Михаил... РИА Новости, 19.06.2023

2023-06-19T08:08

2023-06-19T08:08

2023-06-19T08:08

погода

москва

московская область (подмосковье)

михаил леус

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МОСКВА, 19 июн - РИА Новости. Небольшая облачность, без осадков, до плюс 24 градусов ожидается в Москве в понедельник, сообщил РИА Новости ведущий сотрудник центра погоды "Фобос" Михаил Леус. "Сегодня столица будет находиться под влиянием небольшого антициклона. Небольшая облачность, без осадков, плюс 22 - плюс 24 градуса тепла в столице, плюс 20 - плюс 25 в Подмосковье. Ветер северный, 3-8 метров в секунду", - рассказал Леус. По его словам, атмосферное давление слабо падает, барометры покажут 748 миллиметров ртутного столба, что около нормы.

https://ria.ru/20230617/voda-1878893083.html

москва

московская область (подмосковье)

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Влада Копылова

Влада Копылова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

погода, москва, московская область (подмосковье), михаил леус