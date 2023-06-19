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В Подмосковье очистят 40 водоемов до конца года - РИА Новости, 19.06.2023
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Новости Подмосковья
 
17:35 19.06.2023
https://ria.ru/20230619/podmoskove-1879209926.html
В Подмосковье очистят 40 водоемов до конца года
В Подмосковье очистят 40 водоемов до конца года - РИА Новости, 19.06.2023
В Подмосковье очистят 40 водоемов до конца года
Пруды и озера Подмосковья очистят по итогам народного голосования на портале "Добродел", всего в рамках программы "100 прудов и озёр" было выбрано 40 водоемов... РИА Новости, 19.06.2023
2023-06-19T17:35
2023-06-19T17:35
новости подмосковья
московская область (подмосковье)
серпухов
андрей воробьев
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МОСКВА, 19 июн - РИА Новости. Пруды и озера Подмосковья очистят по итогам народного голосования на портале "Добродел", всего в рамках программы "100 прудов и озёр" было выбрано 40 водоемов для очистки, сообщили в управлении пресс-службы губернатора и правительства Московской области. "Объекты в 28 муниципалитетах выбирали жители на портале "Добродел". В голосовании приняло участие 45 тыс человек. Все 40 водоемов будут расчищены в рамках программы "100 прудов и озёр", которая стартовала в 2021-м и рассчитана на 3 года", - отметили в ведомстве. По данным губернатора Подмосковья Андрея Воробьева, слова которого приводятся в пресс-релизе, в текущем году планируется очистить объекты в Чехове, Сергиевом Посаде, Серпухове и сразу семь водоемов - в Одинцово. Пресс-служба также напомнила, что за 2021-2022 годы в рамках губернаторской программы было расчищено 114 прудов общей площадью более 510 гектар, это на 34 водоема больше, чем было запланировано. Объекты жители региона также выбирали на портале "Добродел" (более 80 тысяч человек).
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московская область (подмосковье), серпухов, андрей воробьев, чехов
Новости Подмосковья, Московская область (Подмосковье), Серпухов, Андрей Воробьев, Чехов

В Подмосковье очистят 40 водоемов до конца года

© Фото : Правительство Московской областиПравительство Московской области, центр управления регионом
Правительство Московской области, центр управления регионом - РИА Новости, 1920, 19.06.2023
© Фото : Правительство Московской области
Правительство Московской области, центр управления регионом
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МОСКВА, 19 июн - РИА Новости. Пруды и озера Подмосковья очистят по итогам народного голосования на портале "Добродел", всего в рамках программы "100 прудов и озёр" было выбрано 40 водоемов для очистки, сообщили в управлении пресс-службы губернатора и правительства Московской области.
"Объекты в 28 муниципалитетах выбирали жители на портале "Добродел". В голосовании приняло участие 45 тыс человек. Все 40 водоемов будут расчищены в рамках программы "100 прудов и озёр", которая стартовала в 2021-м и рассчитана на 3 года", - отметили в ведомстве.
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По данным губернатора Подмосковья Андрея Воробьева, слова которого приводятся в пресс-релизе, в текущем году планируется очистить объекты в Чехове, Сергиевом Посаде, Серпухове и сразу семь водоемов - в Одинцово.
Пресс-служба также напомнила, что за 2021-2022 годы в рамках губернаторской программы было расчищено 114 прудов общей площадью более 510 гектар, это на 34 водоема больше, чем было запланировано. Объекты жители региона также выбирали на портале "Добродел" (более 80 тысяч человек).
 
Новости ПодмосковьяМосковская область (Подмосковье)СерпуховАндрей ВоробьевЧехов
 
 
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