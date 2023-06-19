https://ria.ru/20230619/podmoskove-1879209926.html

В Подмосковье очистят 40 водоемов до конца года

В Подмосковье очистят 40 водоемов до конца года - РИА Новости, 19.06.2023

В Подмосковье очистят 40 водоемов до конца года

Пруды и озера Подмосковья очистят по итогам народного голосования на портале "Добродел", всего в рамках программы "100 прудов и озёр" было выбрано 40 водоемов... РИА Новости, 19.06.2023

2023-06-19T17:35

2023-06-19T17:35

2023-06-19T17:35

новости подмосковья

московская область (подмосковье)

серпухов

андрей воробьев

чехов

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/06/13/1879202264_0:320:3072:2048_1920x0_80_0_0_f482f9f707173ea37ed3f0c0cdec9f2b.jpg

МОСКВА, 19 июн - РИА Новости. Пруды и озера Подмосковья очистят по итогам народного голосования на портале "Добродел", всего в рамках программы "100 прудов и озёр" было выбрано 40 водоемов для очистки, сообщили в управлении пресс-службы губернатора и правительства Московской области. "Объекты в 28 муниципалитетах выбирали жители на портале "Добродел". В голосовании приняло участие 45 тыс человек. Все 40 водоемов будут расчищены в рамках программы "100 прудов и озёр", которая стартовала в 2021-м и рассчитана на 3 года", - отметили в ведомстве. По данным губернатора Подмосковья Андрея Воробьева, слова которого приводятся в пресс-релизе, в текущем году планируется очистить объекты в Чехове, Сергиевом Посаде, Серпухове и сразу семь водоемов - в Одинцово. Пресс-служба также напомнила, что за 2021-2022 годы в рамках губернаторской программы было расчищено 114 прудов общей площадью более 510 гектар, это на 34 водоема больше, чем было запланировано. Объекты жители региона также выбирали на портале "Добродел" (более 80 тысяч человек).

https://ria.ru/20230619/avtovokzal-1879187572.html

московская область (подмосковье)

серпухов

чехов

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

Артем Смирнов

Артем Смирнов

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

московская область (подмосковье), серпухов, андрей воробьев, чехов