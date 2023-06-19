https://ria.ru/20230619/podmoskove-1879136764.html

Более 670 человек проверили свое здоровье в парках Подмосковья на выходных

Более 670 человек проверили свое здоровье в парках Подмосковья на выходных - РИА Новости, 19.06.2023

Более 670 человек проверили свое здоровье в парках Подмосковья на выходных

В парках Московской области свыше 670 человек проверили свое здоровье на прошедших выходных, сообщает пресс-служба минздрава региона. РИА Новости, 19.06.2023

2023-06-19T14:06

2023-06-19T14:06

2023-06-19T14:06

новости подмосковья

московская область (подмосковье)

светлана стригункова

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/06/13/1879139085_0:133:1280:853_1920x0_80_0_0_2c1700fc32a22424e79493f48dec2fd7.jpg

МОСКВА, 19 июн - РИА Новости. В парках Московской области свыше 670 человек проверили свое здоровье на прошедших выходных, сообщает пресс-служба минздрава региона.В городских округах Подмосковья продолжается акция "Проверь здоровье в парке". В прошедшие выходные бригады врачей работали в 20 округах – Пушкино, Луховицах, Дмитрове, Щелкове и других."Важно не забывать о себе и своевременно проходить профилактические смотры. За прошедшие выходные свое здоровье в парках региона проверили более 670 человек, а за все время проведения акции уже почти 2 тысячи", – приводятся в сообщении слова первого зампреда правительства региона Светланы Стригунковой.Жители могли пройти антропометрию, измерить артериальное и внутриглазное давление, сдать общий анализ крови. В случае необходимости пациентов направляли в поликлинику для прохождения более углубленного обследования. Результаты обследования жителям придут в личный кабинет пациента на подмосковном портале "Госуслуг".

https://ria.ru/20230615/podmoskove-1878450096.html

московская область (подмосковье)

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

Артем Смирнов

Артем Смирнов

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

московская область (подмосковье), светлана стригункова