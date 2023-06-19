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Более 670 человек проверили свое здоровье в парках Подмосковья на выходных - РИА Новости, 19.06.2023
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Новости Подмосковья
 
14:06 19.06.2023
https://ria.ru/20230619/podmoskove-1879136764.html
Более 670 человек проверили свое здоровье в парках Подмосковья на выходных
Более 670 человек проверили свое здоровье в парках Подмосковья на выходных - РИА Новости, 19.06.2023
Более 670 человек проверили свое здоровье в парках Подмосковья на выходных
В парках Московской области свыше 670 человек проверили свое здоровье на прошедших выходных, сообщает пресс-служба минздрава региона. РИА Новости, 19.06.2023
2023-06-19T14:06
2023-06-19T14:06
новости подмосковья
московская область (подмосковье)
светлана стригункова
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МОСКВА, 19 июн - РИА Новости. В парках Московской области свыше 670 человек проверили свое здоровье на прошедших выходных, сообщает пресс-служба минздрава региона.В городских округах Подмосковья продолжается акция "Проверь здоровье в парке". В прошедшие выходные бригады врачей работали в 20 округах – Пушкино, Луховицах, Дмитрове, Щелкове и других."Важно не забывать о себе и своевременно проходить профилактические смотры. За прошедшие выходные свое здоровье в парках региона проверили более 670 человек, а за все время проведения акции уже почти 2 тысячи", – приводятся в сообщении слова первого зампреда правительства региона Светланы Стригунковой.Жители могли пройти антропометрию, измерить артериальное и внутриглазное давление, сдать общий анализ крови. В случае необходимости пациентов направляли в поликлинику для прохождения более углубленного обследования. Результаты обследования жителям придут в личный кабинет пациента на подмосковном портале "Госуслуг".
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московская область (подмосковье)
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Артем Смирнов
Артем Смирнов
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московская область (подмосковье), светлана стригункова
Новости Подмосковья, Московская область (Подмосковье), Светлана Стригункова

Более 670 человек проверили свое здоровье в парках Подмосковья на выходных

© Фото : Министерство здравоохранения Московской областиВрач измеряет давление
Врач измеряет давление - РИА Новости, 1920, 19.06.2023
© Фото : Министерство здравоохранения Московской области
Врач измеряет давление
Читать ria.ru в
МОСКВА, 19 июн - РИА Новости. В парках Московской области свыше 670 человек проверили свое здоровье на прошедших выходных, сообщает пресс-служба минздрава региона.
В городских округах Подмосковья продолжается акция "Проверь здоровье в парке". В прошедшие выходные бригады врачей работали в 20 округах – Пушкино, Луховицах, Дмитрове, Щелкове и других.
Три отделения гериатрии откроются в Подмосковье до конца года - РИА Новости, 1920, 15.06.2023
Три отделения гериатрии откроются в Подмосковье до конца года
15 июня, 19:19
"Важно не забывать о себе и своевременно проходить профилактические смотры. За прошедшие выходные свое здоровье в парках региона проверили более 670 человек, а за все время проведения акции уже почти 2 тысячи", – приводятся в сообщении слова первого зампреда правительства региона Светланы Стригунковой.
Жители могли пройти антропометрию, измерить артериальное и внутриглазное давление, сдать общий анализ крови. В случае необходимости пациентов направляли в поликлинику для прохождения более углубленного обследования. Результаты обследования жителям придут в личный кабинет пациента на подмосковном портале "Госуслуг".
 
Новости ПодмосковьяМосковская область (Подмосковье)Светлана Стригункова
 
 
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