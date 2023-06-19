https://ria.ru/20230619/oruzhie-1879237619.html

В Минске объяснили размещение ядерного оружия в Белоруссии

В Минске объяснили размещение ядерного оружия в Белоруссии - РИА Новости, 19.06.2023

В Минске объяснили размещение ядерного оружия в Белоруссии

Размещение в Белоруссии тактического ядерного оружия является ответным шагом на действия США и их союзников в Европе, заявил в понедельник заместитель... РИА Новости, 19.06.2023

2023-06-19T19:54

2023-06-19T19:54

2023-06-19T19:56

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ядерное оружие

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МИНСК, 19 июн – РИА Новости. Размещение в Белоруссии тактического ядерного оружия является ответным шагом на действия США и их союзников в Европе, заявил в понедельник заместитель начальника генерального штаба белорусских вооруженных сил Виктор Тумар. Ранее президент РФ Владимир Путин заявил, что Москва и Минск договорились, что, не нарушая международных обязательств, разместят тактическое ядерное оружие в Белоруссии. Путин объяснил, что Россия не передает Белоруссии свое ядерное оружие, а делает то, что делали США на протяжении десятилетий. Путин заявил в пятницу, что в соответствии с белорусско-российскими планами первые ядерные заряды доставлены на территорию Белоруссии, до конца года планы будут реализованы полностью. "Первыми заговорили американцы и поляки, что россияне применят тактическое ядерное оружие в ходе специальной военной операции. Хотя профессиональные военные не видели целей и предпосылок для того, чтобы его применять. Но американцы в информационном поле отыграли (эту тему – ред.) и начали менять свои ядерные бомбы, которые располагаются в пяти государствах Европы. Они под этой ширмой скрывали свои действия, чтобы в Европе не было никаких волнений. Так что наши шаги – это уже последовательные шаги на их действия", - заявил заместитель начальника генштаба в эфире телеканала СТВ. Тумар призвал вернуться к событиям 2022 года и обратил внимание, что тогда первыми о ТЯО заговорили не Белоруссия и Россия, а именно США и Польша. Тумар также заявил в эфире телеканала, что, поскольку Белоруссия не собирается ни на кого нападать, то вооружение и та структура вооруженных сил, которые есть в республике, обеспечивают мероприятия стратегического сдерживания. "Мы готовы ко всему в настоящий момент. Мы удерживаем баланс сил", - сказал он.В свою очередь помощник министра обороны Белоруссии Леонид Касинский заявил, что не нужно делать проблемы из размещения тактического ядерного оружия на белорусской территории."К вопросу о тактическом ядерном оружии… Зачем из этого делать проблему? Проблему пытаются сделать наши западные соседи. Главнокомандующий (президент Белоруссии Александр Лукашенко – ред.) все очень четко определил: мы ни на кого не собираемся нападать, применение тактического ядерного оружия, он тоже очень четко очертил эти границы, - в случае агрессии. Так в чем проблема? Не лезьте к нам, и оружие будет лежать на складах, не будет проблем", - сказал помощник министра.При этом он предположил, что решением о размещении в Белоруссии ТЯО были нарушены чьи-то планы на Западе. "Наверное, спутали планы… Британские СМИ заявили, что в Познани готовятся боевики (для смены власти в Белоруссии – ред.). Так называемые свободные СМИ цитируют это, но никто не говорит, что это плохо, что в Польше готовятся боевики, чтобы подорвать государственный строй", - отметил Касинский. Он также высказал мнение, что даже если конфликт на Украине закончится, никто на Западе Белоруссию в покое не оставит, пока не добьётся своей цели.Помощник министра заметил, что в 2020 году на фоне протестов оппозиции после президентских выборов Белоруссия раскрыла цели Запада, и белорусские военные были привлечены к мероприятиям по усилению охраны западной границы. "Своими действиями мы сорвали планы и показали свою решительность. Не удалось реализовать тот сценарий (по смене власти в Белоруссии – ред.). Но ведь сегодня вынашивается точно такой же сценарий", - продолжил Касинский. Он также призвал белорусских граждан к бдительности, заявив, что украинская сторона и западные спецслужбы используют "террористические методы ведения войны".

https://ria.ru/20230613/oruzhie-1877767429.html

https://ria.ru/20230525/tyao-1874076647.html

https://ria.ru/20230613/oruzhie-1877773037.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

белоруссия, сша, европа, владимир путин, в мире, россия, ядерное оружие