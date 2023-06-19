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В морской воде в Одессе нашли холеровидный вибрион - РИА Новости, 19.06.2023
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14:51 19.06.2023
https://ria.ru/20230619/odessa-1879161238.html
В морской воде в Одессе нашли холеровидный вибрион
В морской воде в Одессе нашли холеровидный вибрион - РИА Новости, 19.06.2023
В морской воде в Одессе нашли холеровидный вибрион
Украинские эпидемиологи выявили холеровидный вибрион в морской воде в Одессе, сообщает в понедельник мэрия города в своем telegram-канале со ссылкой на местный... РИА Новости, 19.06.2023
2023-06-19T14:51
2023-06-19T14:51
одесса
украина
одесская область
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МОСКВА, 19 июн - РИА Новости. Украинские эпидемиологи выявили холеровидный вибрион в морской воде в Одессе, сообщает в понедельник мэрия города в своем telegram-канале со ссылкой на местный центр контроля и профилактики болезней министерства здравоохранения Украины. Государственным учреждением "Одесский областной центр контроля и профилактики болезней министерства здравоохранения Украины" были проведены лабораторные исследования морской воды, отобранные в определенных контрольных точках Одессы 14 июня. "Из точки (морской порт причал № 2) в Одессе в пробах морской воды обнаружен холеровидный вибрион НАГ 1 группы Хейберга (выделенные холероподобные НАГ (неагглютинирующие - ред.) вибрионы не являются возбудителем холеры, но вызывают заболевания острыми кишечными инфекциями)", - говорится в сообщении мэрии.Отмечается, что из отобранных двух проб питьевой воды на санитарно-микробиологические показатели и двух проб питьевой воды на санитарно-химические показатели нестандартные пробы не обнаружены. При этом по информации Государственной экологической инспекции Юго-Западного округа (Николаевская и Одесская области) в отобранных пробах морской воды на пляже "Ланжерон" и на 16-й станции Большого Фонтана соленость ниже нормы в 2,2 раза. Из сообщения следует, что отобранная на анализ питьевая вода "отвечает гигиеническим требованиям к питьевой воде, предназначенной для потребления человеком". Как сообщал ранее главный санитарный врач Украины Игорь Кузин, с 19 июня вводится запрет на вылов рыбы и на купание в открытых водоемах в Одесской и Николаевской областях из-за ухудшения показателей речной и морской воды.
https://ria.ru/20230612/infektsii-1877655463.html
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одесса, украина, одесская область
Одесса, Украина, Одесская область
В морской воде в Одессе нашли холеровидный вибрион

Украинские эпидемиологи выявили холеровидный вибрион в морской воде в Одессе

© РИА Новости / Денис Петров | Перейти в медиабанкСитуация в Одессе
Ситуация в Одессе - РИА Новости, 1920, 19.06.2023
© РИА Новости / Денис Петров
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Ситуация в Одессе. Архивное фото
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МОСКВА, 19 июн - РИА Новости. Украинские эпидемиологи выявили холеровидный вибрион в морской воде в Одессе, сообщает в понедельник мэрия города в своем telegram-канале со ссылкой на местный центр контроля и профилактики болезней министерства здравоохранения Украины.
Государственным учреждением "Одесский областной центр контроля и профилактики болезней министерства здравоохранения Украины" были проведены лабораторные исследования морской воды, отобранные в определенных контрольных точках Одессы 14 июня. "Из точки (морской порт причал № 2) в Одессе в пробах морской воды обнаружен холеровидный вибрион НАГ 1 группы Хейберга (выделенные холероподобные НАГ (неагглютинирующие - ред.) вибрионы не являются возбудителем холеры, но вызывают заболевания острыми кишечными инфекциями)", - говорится в сообщении мэрии.
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Отмечается, что из отобранных двух проб питьевой воды на санитарно-микробиологические показатели и двух проб питьевой воды на санитарно-химические показатели нестандартные пробы не обнаружены. При этом по информации Государственной экологической инспекции Юго-Западного округа (Николаевская и Одесская области) в отобранных пробах морской воды на пляже "Ланжерон" и на 16-й станции Большого Фонтана соленость ниже нормы в 2,2 раза. Из сообщения следует, что отобранная на анализ питьевая вода "отвечает гигиеническим требованиям к питьевой воде, предназначенной для потребления человеком".
Как сообщал ранее главный санитарный врач Украины Игорь Кузин, с 19 июня вводится запрет на вылов рыбы и на купание в открытых водоемах в Одесской и Николаевской областях из-за ухудшения показателей речной и морской воды.
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