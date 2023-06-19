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ВСУ нанесли артиллерийские удары по городам в Херсонской области - РИА Новости, 19.06.2023
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Специальная военная операция на Украине
 
10:11 19.06.2023
https://ria.ru/20230619/obstrel-1879067661.html
ВСУ нанесли артиллерийские удары по городам в Херсонской области
ВСУ нанесли артиллерийские удары по городам в Херсонской области - РИА Новости, 19.06.2023
ВСУ нанесли артиллерийские удары по городам в Херсонской области
Украинские войска на протяжении ночи продолжали наносить артиллерийские и ракетные удары по городам Новая Каховка, Каховка и окрестным селам в Херсонской... РИА Новости, 19.06.2023
2023-06-19T10:11
2023-06-19T10:11
специальная военная операция на украине
происшествия
херсонская область
новая каховка
каховка
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ГЕНИЧЕСК (Херсонская область), 19 июн - РИА Новости. Украинские войска на протяжении ночи продолжали наносить артиллерийские и ракетные удары по городам Новая Каховка, Каховка и окрестным селам в Херсонской области, расположенным вдоль левого берега Днепра, сообщил в понедельник журналистам представитель экстренных служб региона. "В течение ночи киевский режим продолжил обстреливать гражданскую инфраструктуру в населенных пунктах Новая Каховка, Каховка, Крынки, Новая Збурьевка, Старая Збурьевка, Раденск, Саги выпустив в общей сложности 37 снарядов из ствольной артиллерии. Жертвы среди гражданского населения и разрушения инфраструктуры уточняются", - сказал представитель экстренных служб. В среду украинская артиллерия обстреляла населенные пункты левобережья Днепряны, Корсунка, Старая Збурьевка, Подстепное, Казачьи Лагеря, выпустив по ним в общей сложности 38 снарядов. Херсонская область стала субъектом РФ по итогам проведенного в сентябре 2022 года референдума. Украинская сторона не признает его легитимность и продолжает обстреливать территорию региона. На сегодня под контролем России находится 75% территории Херсонской области, а часть на правом берегу Днепра, включая Херсон, остается под Украиной.
https://ria.ru/20230619/obstrel-1879058934.html
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херсонская область
новая каховка
каховка
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происшествия, херсонская область , новая каховка, каховка
Специальная военная операция на Украине, Происшествия, Херсонская область , Новая Каховка, Каховка
ВСУ нанесли артиллерийские удары по городам в Херсонской области

ВСУ нанесли артиллерийские удары по городам левобережья Днепра в Херсонской области

© РИА Новости / Сергей Аверин | Перейти в медиабанкОсколки снарядов
Осколки снарядов - РИА Новости, 1920, 19.06.2023
© РИА Новости / Сергей Аверин
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Осколки снарядов. Архивное фото
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ГЕНИЧЕСК (Херсонская область), 19 июн - РИА Новости. Украинские войска на протяжении ночи продолжали наносить артиллерийские и ракетные удары по городам Новая Каховка, Каховка и окрестным селам в Херсонской области, расположенным вдоль левого берега Днепра, сообщил в понедельник журналистам представитель экстренных служб региона.
"В течение ночи киевский режим продолжил обстреливать гражданскую инфраструктуру в населенных пунктах Новая Каховка, Каховка, Крынки, Новая Збурьевка, Старая Збурьевка, Раденск, Саги выпустив в общей сложности 37 снарядов из ствольной артиллерии. Жертвы среди гражданского населения и разрушения инфраструктуры уточняются", - сказал представитель экстренных служб.
Следователи СК РФ работают на месте обстрелов
ВСУ обстреляли Херсонскую область
Вчера, 09:15
В среду украинская артиллерия обстреляла населенные пункты левобережья Днепряны, Корсунка, Старая Збурьевка, Подстепное, Казачьи Лагеря, выпустив по ним в общей сложности 38 снарядов.
Херсонская область стала субъектом РФ по итогам проведенного в сентябре 2022 года референдума. Украинская сторона не признает его легитимность и продолжает обстреливать территорию региона. На сегодня под контролем России находится 75% территории Херсонской области, а часть на правом берегу Днепра, включая Херсон, остается под Украиной.
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Специальная военная операция на УкраинеПроисшествияХерсонская областьНовая КаховкаКаховка
 
 
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