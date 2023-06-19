https://ria.ru/20230619/obstrel-1879067661.html

ВСУ нанесли артиллерийские удары по городам в Херсонской области

ВСУ нанесли артиллерийские удары по городам в Херсонской области - РИА Новости, 19.06.2023

ВСУ нанесли артиллерийские удары по городам в Херсонской области

Украинские войска на протяжении ночи продолжали наносить артиллерийские и ракетные удары по городам Новая Каховка, Каховка и окрестным селам в Херсонской... РИА Новости, 19.06.2023

2023-06-19T10:11

2023-06-19T10:11

2023-06-19T10:11

специальная военная операция на украине

происшествия

херсонская область

новая каховка

каховка

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/106779/77/1067797714_0:127:3189:1921_1920x0_80_0_0_df49038f378e00ce66ad207d166fff96.jpg

ГЕНИЧЕСК (Херсонская область), 19 июн - РИА Новости. Украинские войска на протяжении ночи продолжали наносить артиллерийские и ракетные удары по городам Новая Каховка, Каховка и окрестным селам в Херсонской области, расположенным вдоль левого берега Днепра, сообщил в понедельник журналистам представитель экстренных служб региона. "В течение ночи киевский режим продолжил обстреливать гражданскую инфраструктуру в населенных пунктах Новая Каховка, Каховка, Крынки, Новая Збурьевка, Старая Збурьевка, Раденск, Саги выпустив в общей сложности 37 снарядов из ствольной артиллерии. Жертвы среди гражданского населения и разрушения инфраструктуры уточняются", - сказал представитель экстренных служб. В среду украинская артиллерия обстреляла населенные пункты левобережья Днепряны, Корсунка, Старая Збурьевка, Подстепное, Казачьи Лагеря, выпустив по ним в общей сложности 38 снарядов. Херсонская область стала субъектом РФ по итогам проведенного в сентябре 2022 года референдума. Украинская сторона не признает его легитимность и продолжает обстреливать территорию региона. На сегодня под контролем России находится 75% территории Херсонской области, а часть на правом берегу Днепра, включая Херсон, остается под Украиной.

https://ria.ru/20230619/obstrel-1879058934.html

https://ria.ru/20230619/obstrel-1879037480.html

херсонская область

новая каховка

каховка

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

Дарья Буймова

Дарья Буймова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

происшествия, херсонская область , новая каховка, каховка