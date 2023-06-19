https://ria.ru/20230619/obstrel-1879048724.html

Украинские войска нанесли удар по Донецку

Украинские войска нанесли удар по Донецку - РИА Новости, 19.06.2023

Украинские войска нанесли удар по Донецку

Украинские войска в 18.20 (совпадает с мск) обстреляли Донецк, выпустив 12 снарядов калибром 155 миллиметров, сообщили в представительстве Донецкой Народной... РИА Новости, 19.06.2023

2023-06-19T07:03

2023-06-19T07:03

2023-06-19T07:03

специальная военная операция на украине

донецк

донецкая народная республика

петровский район

сцкк

нато

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МОСКВА, 19 июн - РИА Новости. Украинские войска в 18.20 (совпадает с мск) обстреляли Донецк, выпустив 12 снарядов калибром 155 миллиметров, сообщили в представительстве Донецкой Народной Республики в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК). "После 00.00 зафиксирован обстрел со стороны ВФУ по направлению: 05.15 - населенный пункт Максимильяновка - г. Донецк (Петровский район): выпущено шесть снарядов калибром 155 миллиметров... 05.50 - населенный пункт Орловка - г. Донецк (Киевский район): выпущено шесть снарядов калибром 155 миллиметров", - говорится в сообщении представительства в телеграм-канале представительства. Петровский район Донецка находится на западной окраине административного центра ДНР, это самая отдаленная от центра часть города. С 2014 года, когда ДНР провозгласила независимость от Киева, этот район регулярно подвергается обстрелам со стороны украинских силовиков. Киевский район Донецка расположен в северной части города. Здесь находятся Шахтерская площадь, Киевский проспект, железнодорожный вокзал, футбольный стадион "Донбасс Арена". Здесь же заканчивается улица Артема, главная артерия города. Этот район также регулярно подвергается обстрелам с 2014 года. Его северной окраиной считается аэропорт, разрушенный в результате многомесячных боев между осажденными там украинскими военными и штурмовавшими их позиции донецкими ополченцами. Артиллерия калибра 155 миллиметров применяется странами НАТО. США поставили Киеву дальнобойные гаубицы M777 калибра 155 миллиметров, украинские войска активно используют их для обстрела городов Донецкой и Луганской народных республик. Также украинским войскам были поставлены немецкие самоходные артиллерийские установки PzH 2000, польские САУ Krab и французские САУ CAESAR, использующие снаряды такого калибра.

https://ria.ru/20230619/obstrel-1879037480.html

донецк

донецкая народная республика

петровский район

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донецк, донецкая народная республика, петровский район, сцкк, нато