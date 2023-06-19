https://ria.ru/20230619/nikitin-1879194377.html

Никитин: Новгородская область помогает восстанавливать Запорожскую

Никитин: Новгородская область помогает восстанавливать Запорожскую - РИА Новости, 19.06.2023

Никитин: Новгородская область помогает восстанавливать Запорожскую

Новгородская область помогает восстанавливать Васильевский район Запорожской области, рассказал губернатор Андрей Никитин на встрече с президентом РФ Владимиром РИА Новости, 19.06.2023

2023-06-19T16:33

2023-06-19T16:33

2023-06-19T16:33

новгородская область

андрей никитин (политик)

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МОСКВА, 19 июн - РИА Новости. Новгородская область помогает восстанавливать Васильевский район Запорожской области, рассказал губернатор Андрей Никитин на встрече с президентом РФ Владимиром Путиным. Губернатор на встрече озвучил в том числе три задачи, которые стоят перед областью в рамках специальной военной операции. Первая – помощь в восстановлении системы жилищно-коммунального хозяйства подшефного Васильевского района. "С точки зрения поддержки новых регионов – мы дружим с Запорожской областью, Васильевским районом... У нас там работают аварийные бригады, мы создаём ремонтные комплекты по всем возможным направлениям и помогаем еще и командам – муниципальным, региональным, – показываем, как надо работу в школах организовывать, работу социальных служб. С этой стороны тоже, конечно, взаимодействуем", - рассказал Никитин. Стенограмма встречи опубликована на сайте Кремля.Никитин добавил, что вторая задача – это поддержка бойцов, регион отправляет два раза в месяц в зону проведения СВО необходимую помощь. Третья задача – поддержка ветеранов и их семей через фонд "Защитники Отечества" и центр "Возвращение". Эта работа началась в области с 1 июня. Также Никитин рассказал, что действуют различные региональные льготы с акцентом на детей участников СВО (бесплатное питание, бесплатный проезд, бесплатный летний отдых).

https://ria.ru/20230619/putin-1879169189.html

новгородская область

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Артем Смирнов

новгородская область, андрей никитин (политик)