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Никитин: Новгородская область помогает восстанавливать Запорожскую - РИА Новости, 19.06.2023
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16:33 19.06.2023
https://ria.ru/20230619/nikitin-1879194377.html
Никитин: Новгородская область помогает восстанавливать Запорожскую
Никитин: Новгородская область помогает восстанавливать Запорожскую - РИА Новости, 19.06.2023
Никитин: Новгородская область помогает восстанавливать Запорожскую
Новгородская область помогает восстанавливать Васильевский район Запорожской области, рассказал губернатор Андрей Никитин на встрече с президентом РФ Владимиром РИА Новости, 19.06.2023
2023-06-19T16:33
2023-06-19T16:33
новгородская область
андрей никитин (политик)
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МОСКВА, 19 июн - РИА Новости. Новгородская область помогает восстанавливать Васильевский район Запорожской области, рассказал губернатор Андрей Никитин на встрече с президентом РФ Владимиром Путиным. Губернатор на встрече озвучил в том числе три задачи, которые стоят перед областью в рамках специальной военной операции. Первая – помощь в восстановлении системы жилищно-коммунального хозяйства подшефного Васильевского района. "С точки зрения поддержки новых регионов – мы дружим с Запорожской областью, Васильевским районом... У нас там работают аварийные бригады, мы создаём ремонтные комплекты по всем возможным направлениям и помогаем еще и командам – муниципальным, региональным, – показываем, как надо работу в школах организовывать, работу социальных служб. С этой стороны тоже, конечно, взаимодействуем", - рассказал Никитин. Стенограмма встречи опубликована на сайте Кремля.Никитин добавил, что вторая задача – это поддержка бойцов, регион отправляет два раза в месяц в зону проведения СВО необходимую помощь. Третья задача – поддержка ветеранов и их семей через фонд "Защитники Отечества" и центр "Возвращение". Эта работа началась в области с 1 июня. Также Никитин рассказал, что действуют различные региональные льготы с акцентом на детей участников СВО (бесплатное питание, бесплатный проезд, бесплатный летний отдых).
https://ria.ru/20230619/putin-1879169189.html
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новгородская область, андрей никитин (политик)
Новгородская область, Андрей Никитин (политик)

Никитин: Новгородская область помогает восстанавливать Запорожскую

© РИА Новости / Михаил Климентьев | Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин и губернатор Новгородской области Андрей Никитин во время встречи
Президент РФ Владимир Путин и губернатор Новгородской области Андрей Никитин во время встречи - РИА Новости, 1920, 19.06.2023
© РИА Новости / Михаил Климентьев
Перейти в медиабанк
Президент РФ Владимир Путин и губернатор Новгородской области Андрей Никитин во время встречи
Читать ria.ru в
МОСКВА, 19 июн - РИА Новости. Новгородская область помогает восстанавливать Васильевский район Запорожской области, рассказал губернатор Андрей Никитин на встрече с президентом РФ Владимиром Путиным.
Губернатор на встрече озвучил в том числе три задачи, которые стоят перед областью в рамках специальной военной операции. Первая – помощь в восстановлении системы жилищно-коммунального хозяйства подшефного Васильевского района.
Президент РФ Владимир Путин и губернатор Новгородской области Андрей Никитин во время встречи - РИА Новости, 1920, 19.06.2023
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"С точки зрения поддержки новых регионов – мы дружим с Запорожской областью, Васильевским районом... У нас там работают аварийные бригады, мы создаём ремонтные комплекты по всем возможным направлениям и помогаем еще и командам – муниципальным, региональным, – показываем, как надо работу в школах организовывать, работу социальных служб. С этой стороны тоже, конечно, взаимодействуем", - рассказал Никитин. Стенограмма встречи опубликована на сайте Кремля.
Никитин добавил, что вторая задача – это поддержка бойцов, регион отправляет два раза в месяц в зону проведения СВО необходимую помощь. Третья задача – поддержка ветеранов и их семей через фонд "Защитники Отечества" и центр "Возвращение". Эта работа началась в области с 1 июня. Также Никитин рассказал, что действуют различные региональные льготы с акцентом на детей участников СВО (бесплатное питание, бесплатный проезд, бесплатный летний отдых).
 
Новгородская областьАндрей Никитин (политик)
 
 
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