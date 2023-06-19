https://ria.ru/20230619/navalnyy-1879115021.html

В Кремле не следят за процессом по делу Навального об экстремизме

В Кремле не следят за процессом по делу Навального об экстремизме - РИА Новости, 19.06.2023

В Кремле не следят за процессом по делу Навального об экстремизме

В Кремле не следят за процессом по делу Алексея Навального, которого обвиняют в экстремизме, сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. РИА Новости, 19.06.2023

2023-06-19T12:43

2023-06-19T12:43

2023-06-19T12:43

происшествия

россия

владимирская область

алексей навальный

дмитрий песков

московский городской суд

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МОСКВА, 19 июн - РИА Новости. В Кремле не следят за процессом по делу Алексея Навального, которого обвиняют в экстремизме, сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Выездное заседание Мосгорсуда, который рассматривает дело, проходит в исправительной колонии во Владимирской области. "Нет, мы не следим за этим процессом", - сказал Песков журналистам.

https://ria.ru/20230614/srok-1877974615.html

россия

владимирская область

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Кирилл Волков

происшествия, россия, владимирская область, алексей навальный, дмитрий песков, московский городской суд