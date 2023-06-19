https://ria.ru/20230619/navalnyy-1879115021.html
В Кремле не следят за процессом по делу Навального об экстремизме
В Кремле не следят за процессом по делу Навального об экстремизме - РИА Новости, 19.06.2023
В Кремле не следят за процессом по делу Навального об экстремизме
В Кремле не следят за процессом по делу Алексея Навального, которого обвиняют в экстремизме, сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. РИА Новости, 19.06.2023
2023-06-19T12:43
2023-06-19T12:43
2023-06-19T12:43
происшествия
россия
владимирская область
алексей навальный
дмитрий песков
московский городской суд
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МОСКВА, 19 июн - РИА Новости. В Кремле не следят за процессом по делу Алексея Навального, которого обвиняют в экстремизме, сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Выездное заседание Мосгорсуда, который рассматривает дело, проходит в исправительной колонии во Владимирской области. "Нет, мы не следим за этим процессом", - сказал Песков журналистам.
https://ria.ru/20230614/srok-1877974615.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, россия, владимирская область, алексей навальный, дмитрий песков, московский городской суд
Происшествия, Россия, Владимирская область, Алексей Навальный, Дмитрий Песков, Московский городской суд
В Кремле не следят за процессом по делу Навального об экстремизме
Песков заявил, что в Кремле не следят за процессом по делу Навального об экстремизме