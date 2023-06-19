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Нарышкин назвал цель киевских властей - РИА Новости, 19.06.2023
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18:07 19.06.2023 (обновлено: 18:19 19.06.2023)
https://ria.ru/20230619/naryshkin-1879218767.html
Нарышкин назвал цель киевских властей
Нарышкин назвал цель киевских властей - РИА Новости, 19.06.2023
Нарышкин назвал цель киевских властей
Нынешние руководители Украины давно превратили русофобию в товар и не скрывают, что их цель — не утопическая победа над Россией, а получение личных дивидендов,... РИА Новости, 19.06.2023
2023-06-19T18:07
2023-06-19T18:19
киев
россия
украина
сергей нарышкин
служба внешней разведки российской федерации (свр россии)
в мире
италия
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МОСКВА, 19 июн – РИА Новости. Нынешние руководители Украины давно превратили русофобию в товар и не скрывают, что их цель — не утопическая победа над Россией, а получение личных дивидендов, заявил в понедельник в интервью "Российской газете" глава СВР Сергей Нарышкин.&quot;Нынешние правители Украины, к несчастью для украинского народа, — люди глубоко циничные и беспринципные. Они давно превратили русофобию в товар и не скрывают, что их цель — не утопическая победа над Россией, а получение личных дивидендов&quot;, - сообщил Нарышкин.По его словам, с достижением этой цели лидеры Украины "весьма неплохо справляются"."У президента Украины, только по официальным данным, есть недвижимость в Италии, Великобритании, США и на Кипре. Так что "запасной аэродром", да не один, для Зеленского всегда готов", - уточнил Нарышкин.
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киев, россия, украина, сергей нарышкин, служба внешней разведки российской федерации (свр россии), в мире, италия
Киев, Россия, Украина, Сергей Нарышкин, Служба внешней разведки Российской Федерации (СВР России), В мире, Италия
Нарышкин назвал цель киевских властей

Нарышкин: цель киевских властей не утопическая победа над Россией, а личные дивиденды

© РИА Новости / Пресс-служба Государственной Думы РФ | Перейти в медиабанкДиректор Службы внешней разведки Сергей Нарышкин
Директор Службы внешней разведки Сергей Нарышкин - РИА Новости, 1920, 19.06.2023
© РИА Новости / Пресс-служба Государственной Думы РФ
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Директор Службы внешней разведки Сергей Нарышкин. Архивное фото
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МОСКВА, 19 июн – РИА Новости. Нынешние руководители Украины давно превратили русофобию в товар и не скрывают, что их цель — не утопическая победа над Россией, а получение личных дивидендов, заявил в понедельник в интервью "Российской газете" глава СВР Сергей Нарышкин.
«

"Нынешние правители Украины, к несчастью для украинского народа, — люди глубоко циничные и беспринципные. Они давно превратили русофобию в товар и не скрывают, что их цель — не утопическая победа над Россией, а получение личных дивидендов", - сообщил Нарышкин.

По его словам, с достижением этой цели лидеры Украины "весьма неплохо справляются".
«
"У президента Украины, только по официальным данным, есть недвижимость в Италии, Великобритании, США и на Кипре. Так что "запасной аэродром", да не один, для Зеленского всегда готов", - уточнил Нарышкин.
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