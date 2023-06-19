https://ria.ru/20230619/naryshkin-1879218767.html
Нарышкин назвал цель киевских властей
Нарышкин назвал цель киевских властей - РИА Новости, 19.06.2023
Нарышкин назвал цель киевских властей
Нынешние руководители Украины давно превратили русофобию в товар и не скрывают, что их цель — не утопическая победа над Россией, а получение личных дивидендов,... РИА Новости, 19.06.2023
2023-06-19T18:07
2023-06-19T18:07
2023-06-19T18:19
киев
россия
украина
сергей нарышкин
служба внешней разведки российской федерации (свр россии)
в мире
италия
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МОСКВА, 19 июн – РИА Новости. Нынешние руководители Украины давно превратили русофобию в товар и не скрывают, что их цель — не утопическая победа над Россией, а получение личных дивидендов, заявил в понедельник в интервью "Российской газете" глава СВР Сергей Нарышкин."Нынешние правители Украины, к несчастью для украинского народа, — люди глубоко циничные и беспринципные. Они давно превратили русофобию в товар и не скрывают, что их цель — не утопическая победа над Россией, а получение личных дивидендов", - сообщил Нарышкин.По его словам, с достижением этой цели лидеры Украины "весьма неплохо справляются"."У президента Украины, только по официальным данным, есть недвижимость в Италии, Великобритании, США и на Кипре. Так что "запасной аэродром", да не один, для Зеленского всегда готов", - уточнил Нарышкин.
https://ria.ru/20230619/ukraina-1879010427.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
киев, россия, украина, сергей нарышкин, служба внешней разведки российской федерации (свр россии), в мире, италия
Киев, Россия, Украина, Сергей Нарышкин, Служба внешней разведки Российской Федерации (СВР России), В мире, Италия
Нарышкин назвал цель киевских властей
Нарышкин: цель киевских властей не утопическая победа над Россией, а личные дивиденды