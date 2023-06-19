https://ria.ru/20230619/naryshkin-1879218767.html

Нарышкин назвал цель киевских властей

Нарышкин назвал цель киевских властей - РИА Новости, 19.06.2023

Нарышкин назвал цель киевских властей

Нынешние руководители Украины давно превратили русофобию в товар и не скрывают, что их цель — не утопическая победа над Россией, а получение личных дивидендов,... РИА Новости, 19.06.2023

2023-06-19T18:07

2023-06-19T18:07

2023-06-19T18:19

киев

россия

украина

сергей нарышкин

служба внешней разведки российской федерации (свр россии)

в мире

италия

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МОСКВА, 19 июн – РИА Новости. Нынешние руководители Украины давно превратили русофобию в товар и не скрывают, что их цель — не утопическая победа над Россией, а получение личных дивидендов, заявил в понедельник в интервью "Российской газете" глава СВР Сергей Нарышкин."Нынешние правители Украины, к несчастью для украинского народа, — люди глубоко циничные и беспринципные. Они давно превратили русофобию в товар и не скрывают, что их цель — не утопическая победа над Россией, а получение личных дивидендов", - сообщил Нарышкин.По его словам, с достижением этой цели лидеры Украины "весьма неплохо справляются"."У президента Украины, только по официальным данным, есть недвижимость в Италии, Великобритании, США и на Кипре. Так что "запасной аэродром", да не один, для Зеленского всегда готов", - уточнил Нарышкин.

https://ria.ru/20230619/ukraina-1879010427.html

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Наталья Макарова

Наталья Макарова

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Наталья Макарова

киев, россия, украина, сергей нарышкин, служба внешней разведки российской федерации (свр россии), в мире, италия